الأردن يعلن إحباط محاولتين لتهريب مخدرات عبر بالونات موجهة على الحدود الشرقية
الأردن يعلن إحباط محاولتين لتهريب مخدرات عبر بالونات موجهة على الحدود الشرقية
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الأربعاء، محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، كانت محمّلة بواسطة بالونات
وأضافت أنه تم رصد البالونات في موقعين منفصلين على طول الواجهة الشرقية ضمن منطقة مسئوليتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق بين قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية. وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة عبر طائرة مسيرة (درون) على الواجهة الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.وأكد البيان أنه تم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.
الأردن يعلن إحباط محاولتين لتهريب مخدرات عبر بالونات موجهة على الحدود الشرقية
أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، اليوم الأربعاء، محاولتين لتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة، كانت محمّلة بواسطة بالونات موجّهة عبر أجهزة بدائية الصنع.
وأضافت أنه تم رصد البالونات في موقعين منفصلين على طول الواجهة الشرقية ضمن منطقة مسئوليتها، حيث جرى التعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق بين قوات حرس الحدود والأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات
، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية
أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت القوات المسلحة الأردنية قد أعلنت، نهاية الشهر الماضي، أن المنطقة العسكرية الجنوبية أحبطت محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة
عبر طائرة مسيرة (درون) على الواجهة الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها.
وأوضح بيان للقوات المسلحة، نقلته وكالة الأنباء الأردنية، أن قوات حرس الحدود رصدت الطائرة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية.
وأكد البيان أنه تم التحفظ على المواد المخدرة المضبوطة وتسليمها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، قد أكد في وقت سابق، أن بلاده اتفقت مع سوريا على تشكيل لجنة أمنية مشتركة
لتأمين الحدود، خلال لقاء جمعه مع وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني، في العاصمة الأردنية عمان.