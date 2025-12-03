عربي
بث مباشر
الخارجية السورية: زيارة وفد مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة
الخارجية السورية: زيارة وفد مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة
سبوتنيك عربي
سبوتنيك عربي
2025-12-03T16:01+0000
2025-12-03T16:01+0000
2025-12-03T16:01+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096599181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_375de1424521272890b1cd739d4ee504.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، أنه "مع حلول الذكرى الأولى لتحرير سوريا، يزور وفد لمجلس الأمن الدولي العاصمة دمشق".وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "زيارة وفد مجلس الأمن تأتي تأكيدًا على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرارها".وأشارت الوزارة السورية إلى أن "وفد مجلس الأمن الدولي يمثل كل أعضاء المجلس، حيث يمثل إجماعًا لأول مرة منذ 14 عاما حول قضايا الجمهورية السورية".ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي أن "هذه الزيارة تأتي وسط تزايد الاعتراف الدولي بسيادة سوريا ووحدتها وقدرتها على قيادة عملية التعافي الوطني بنفسها، وتسهم بإعادة بناء ثقة السوريين بمجلس الأمن، بعد سنوات عانوا فيها من جرائم النظام البائد".وكان مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، أوضح أن "الزيارة المقرر إجراؤها إلى سوريا، تأتي بهدف توجيه رسالة دعم للبلاد"، معربًا عن أمله بأن "تعزز هذه الزيارة ثقة السوريين بالأمم المتحدة".
https://sarabic.ae/20251126/سوريا-تكشف-سبب-توقف-عمليات-تدمير-الأسلحة-الكيميائية-1107527423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096599181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce8e11b93ea7173ccbb804dc3e2bfedb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

الخارجية السورية: زيارة وفد مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة

16:01 GMT 03.12.2025
© Sputnikالمتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق
المتحف الوطني في العاصمة السورية دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
أفادت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، аأن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي لدمشق، "تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة".
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، أنه "مع حلول الذكرى الأولى لتحرير سوريا، يزور وفد لمجلس الأمن الدولي العاصمة دمشق".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "زيارة وفد مجلس الأمن تأتي تأكيدًا على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرارها".
أسلحة كيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
سوريا تكشف سبب توقف عمليات تدمير الأسلحة الكيميائية
26 نوفمبر, 20:09 GMT
وأشارت الوزارة السورية إلى أن "وفد مجلس الأمن الدولي يمثل كل أعضاء المجلس، حيث يمثل إجماعًا لأول مرة منذ 14 عاما حول قضايا الجمهورية السورية".
وتوقعت وكالة الأنباء السورية أن "يعقد أعضاء مجلس الأمن لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات من المجتمع المدني السوري، واللجان المعنية بتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، بالإضافة إلى لقاء مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي".
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي أن "هذه الزيارة تأتي وسط تزايد الاعتراف الدولي بسيادة سوريا ووحدتها وقدرتها على قيادة عملية التعافي الوطني بنفسها، وتسهم بإعادة بناء ثقة السوريين بمجلس الأمن، بعد سنوات عانوا فيها من جرائم النظام البائد".
وكان مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، أوضح أن "الزيارة المقرر إجراؤها إلى سوريا، تأتي بهدف توجيه رسالة دعم للبلاد"، معربًا عن أمله بأن "تعزز هذه الزيارة ثقة السوريين بالأمم المتحدة".
