https://sarabic.ae/20251203/الخارجية-السورية-زيارة-وفد-مجلس-الأمن-تأكيد-على-دعم-المجتمع-الدولي-لسوريا-الجديدة-1107783779.html
الخارجية السورية: زيارة وفد مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة
الخارجية السورية: زيارة وفد مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، аأن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي لدمشق، "تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة". 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T16:01+0000
2025-12-03T16:01+0000
2025-12-03T16:01+0000
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096599181_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_375de1424521272890b1cd739d4ee504.jpg
ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، أنه "مع حلول الذكرى الأولى لتحرير سوريا، يزور وفد لمجلس الأمن الدولي العاصمة دمشق".وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "زيارة وفد مجلس الأمن تأتي تأكيدًا على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرارها".وأشارت الوزارة السورية إلى أن "وفد مجلس الأمن الدولي يمثل كل أعضاء المجلس، حيث يمثل إجماعًا لأول مرة منذ 14 عاما حول قضايا الجمهورية السورية".ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي أن "هذه الزيارة تأتي وسط تزايد الاعتراف الدولي بسيادة سوريا ووحدتها وقدرتها على قيادة عملية التعافي الوطني بنفسها، وتسهم بإعادة بناء ثقة السوريين بمجلس الأمن، بعد سنوات عانوا فيها من جرائم النظام البائد".وكان مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، أوضح أن "الزيارة المقرر إجراؤها إلى سوريا، تأتي بهدف توجيه رسالة دعم للبلاد"، معربًا عن أمله بأن "تعزز هذه الزيارة ثقة السوريين بالأمم المتحدة".
https://sarabic.ae/20251126/سوريا-تكشف-سبب-توقف-عمليات-تدمير-الأسلحة-الكيميائية-1107527423.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/08/1096599181_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ce8e11b93ea7173ccbb804dc3e2bfedb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الخارجية السورية: زيارة وفد مجلس الأمن تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة
أفادت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأربعاء، аأن زيارة وفد مجلس الأمن الدولي لدمشق، "تأكيد على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة".
ونقلت وكالة
الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الأربعاء، عن إدارة الإعلام في وزارة الخارجية السورية، أنه "مع حلول الذكرى الأولى لتحرير سوريا، يزور وفد لمجلس الأمن الدولي العاصمة دمشق".
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن "زيارة وفد مجلس الأمن تأتي تأكيدًا على دعم المجتمع الدولي لسوريا الجديدة ووقوفه إلى جانبها في مرحلة إعادة البناء وترسيخ سيادتها واستقرارها".
وأشارت الوزارة السورية إلى أن "وفد مجلس الأمن الدولي يمثل كل أعضاء المجلس، حيث يمثل إجماعًا لأول مرة منذ 14 عاما حول قضايا الجمهورية السورية".
وتوقعت وكالة الأنباء السورية أن "يعقد أعضاء مجلس الأمن
لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين وفعاليات من المجتمع المدني السوري، واللجان المعنية بتقصي الحقائق في أحداث الساحل والسويداء، بالإضافة إلى لقاء مع نائبة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا نجاة رشدي".
ونقلت الوكالة عن مصدر رسمي أن "هذه الزيارة تأتي وسط تزايد الاعتراف الدولي بسيادة سوريا
ووحدتها وقدرتها على قيادة عملية التعافي الوطني بنفسها، وتسهم بإعادة بناء ثقة السوريين بمجلس الأمن، بعد سنوات عانوا فيها من جرائم النظام البائد".
وكان مندوب سلوفينيا الدائم لدى الأمم المتحدة صامويل زبوغار، الذي تتولى بلاده رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، أوضح أن "الزيارة المقرر إجراؤها إلى سوريا، تأتي بهدف توجيه رسالة دعم للبلاد"، معربًا عن أمله بأن "تعزز هذه الزيارة ثقة السوريين بالأمم المتحدة".