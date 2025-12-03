موسكو: القواعد الروسية في سوريا تواصل عملها وتقوم بدورها في استقرار المنطقة

عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، أن القواعد العسكرية الروسية في سوريا لا تزال قيد التشغيل، مشيرا إلى دورها في استقرار الوضع في سوريا والمنطقة.
وقال فيرشينين خلال مقابلة: "يلعب الوجود الروسي، بما في ذلك الوجود العسكري، دورا في استقرار الوضع في سوريا وخارجها، وفي المنطقة ككل".

وأضاف: "هذه القواعد عاملة حاليا، وتسهم إسهاما إيجابيا في استقرار الوضع العام في المنطقة".

وأكد أن روسيا لا تزال تعتقد أن قواعدها في سوريا يمكن استخدامها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، متحدثا عن القواعد الروسية في سوريا، بأن هذا الموضوع محل مفاوضات بين دمشق وموسكو.
وصرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن موضوع القواعد العسكرية الروسية كان على جدول أعمال المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، الذي زار موسكو منتصف أكتوبر/تشرين الأول.
