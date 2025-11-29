https://sarabic.ae/20251129/الإمارات-تدعو-إلى-تحرك-دولي-لوقف-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-سوريا-1107625022.html
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507951_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5e925a60b1d3c72a609e4bf7691e8354.jpg
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، رفض الإمارات التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء التصعيد، ومنع أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/04/1104507951_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_560c1f7908f23f973e651e31b0477eac.jpg
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، رفض الإمارات
التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، وإنهاء التصعيد، ومنع أي إجراءات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وكانت وسائل إعلام محلية قد أفادت، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين
بريف القنيطرة.
وأفادت وكالة
الأنباء السورية (سانا)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعماً لوحدة سوريا ورفضاً لجرائم الاحتلال".
وأكدت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تمنع المدنيين من دخول البلدة لمدة تقارب نصف ساعة، ولا أنباء عن إصابات.
وكانت المحافظات السورية قد شهدت، أمس الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"
، وتأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.
أكد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الانفصالية، حيث نددوا في الوقت نفسه بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددين على تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي غادر أسفر عن مقتل 13 مواطنا وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.
أوضح المشاركون في الفعاليات أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي
لن تزيد السوريين إلا تمسكا بحقوقهم ووحدتهم في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو يعرقل مسيرة البناء".
وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قد توجه برسالة تهنئة إلى الشعب السوري بهذه الذكرى داعيا إياه بجميع أطيافه للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا
، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.