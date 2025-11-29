https://sarabic.ae/20251129/فرض-واقع-جغرافي-جديدهل-فشلت-مشاورات-الاتفاق-الأمني-بين-إسرائيل-وسوريا؟-1107620814.html

فرض واقع جغرافي جديد...هل فشلت مشاورات الاتفاق الأمني بين إسرائيل وسوريا؟

شهدت الساحة السورية تطورات هامة على مدار الأيام الماضية، خاصة فيما يتعلق بالتوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية بزعم ملاحقة بعض العناصر. 29.11.2025, سبوتنيك عربي

تأتي التطورات الحالية بعد فشل التوصل إلى اتفاق أمني بين إسرائيل والإدارة الحالية في سوريا، وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق الإبراهيمي، والشروط الإسرائيلية بشأن الجولان، وفق خبراء من الجانب السوري.من جهة تقول إسرائيل إنها تنفذ عمليات في إطار عمليات أمنية ترتبط بأمنها، رغم أن هذه العمليات تقوم بها في داخل الأراضي السورية، الأمر الذي يرفضه الجانب السوري، ويعتبره عدوانا على سيادتها.تطرح العمليات الإسرائيلية في الأراضي السورية تساؤلات هامة بشأن سقف الموقف السوري، والطرق الدبلوماسية التي يمكن أن تتخذها، ودور المؤسات الدولية تجاه الأزمة، خاصة في ظل تأكيد رسمي من جانب الإدارة السورية الحالية بأنها لن تنجر للصدام العسكري المباشر، ما يشير إلى أن دمشق ستبقي على المسار الدبلوماسي، في وقت يشير فيه سياسيون سوريون إلى أن المؤسسات الدولية لن تردع إسرائيل.في الإطار أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية تمثل سلوكا عدوانيا يشكل تهديدا مباشرًا للسلم والاستقرار في المنطقة بأكملها.وشدد الشيباني، على أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات المستمرة.وطالب الوزير الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدخل وتحمل مسؤولياتهما في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المضي في خرق القوانين والأعراف الدولية.في الإطار، قال عادل الحلواني، رئيس مجلس أمناء ميثاق دمشق الوطني، إن مجلس الأمن لن يتخذ أي إجرءات من شأنها ردع إسرائيل ووقف توغلها في الأراضي السورية، خاصة بعد رفض الجانب السوري الشروط الإسرائيلية ضمن المشاورات بشأن الاتفاق الأمني.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن مجلس الأمن لا يتخذ أي إجراءات حقيقة بشأن أي حق عربي، كما هو الحال بالنسبة للقضية الفلسطينية، وما وقع في غزة وغيرها من الأزمات الأخرى.تقدير خاطىءولفت إلى أن إسرائيل تعول على حالة الضعف السورية في الوقت الراهن، لكنها أخطأت التقدير، وواجهت مقاومة هامة خلال توغلها في "بيت جن" من قبل المقاومة المدنية الذين اتخذوا زمام المبادره للدفاع عن أرضهم وكرامتهم.ويرى ضرورة توحيد الصف السوري لمواجهة كافة التجاوزات من قبل إسرائيل بحق الدولة السورية، مشيرا إلى أن الفئة القليلة التي تتعاون مع إسرائيل لا تمثل الشعب السوري ولن تؤثر في مسار الأحداث.تأثير الجبهة الداخليةفي الإطار قال رياض درار، رئيس المكتب الاستشاري لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إن الوضع الداخلي حتى الآن لم يستقر في سوريا، ما يتطلب حل الإشكالات الداخلية أولا، بما يساهم في مواجهة التهديدات الخارجية.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الإجراءات في العالم الآن لقبول الحالة السورية، هي بمثابة فرصة للوصول للحالة التي يجب ان تكون عليه الدولة، في حين أن إسرائيل استغلت الوضع وتدخلت في الجنوب السوري.وأشار إلى أن المشاورات بشأن الاتفاق الأمني بين سوريا والحكومة الإسرائيلية فشلت حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالدخول في الاتفاق الإبراهيمي، والبقاء الإسرائيلي في الجولان.وأشار إلى أن مجلس الأمن لن يتخذ أكثر من قرار إدانة لعملية التوغل الإسرائيلي في "بيت جن"، خاصة أن إسرائيل تدعي أنها تقوم بحماية نفسها، وتزعم ملاحقة إرهابيين في "بيت جن".ويرى أن التحركات العربية غير مؤثرة في مسار التوترات، خاصة أن إسرائيل مستمرة في عملياتها التي تزعم أنها تأتي للتخلص من بقايا جماعات معادية لإسرائيل.وشدد على أن سوريا غير قادرة في الوقت الراهن على القيام بأي خطوات عسكرية، ويمكنها فقط التحرك دبلوماسيا في إطار محدود لن يؤثر على مسار التوترات.وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية التأكيد على التزام سوريا الكامل باتفاقية فض الاشتباك، مشيرًا إلى حرص دمشق على عدم الانجرار نحو صراعات أوسع رغم الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة.وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعماً لوحدة سوريا ورفضاً لجرائم الاحتلال".وأكدت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تمنع المدنيين من دخول البلدة لمدة تقارب نصف ساعة، ولا أنباء عن إصابات.وكانت المحافظات السورية قد شهدت، أمس الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"، وتأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.

