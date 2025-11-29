https://sarabic.ae/20251129/وزير-الإعلام-السوري-الاعتداءات-الإسرائيلية-تهدف-لجرنا-إلى-مواجهة-عسكرية-1107611076.html

وزير الإعلام السوري: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لجرنا إلى مواجهة عسكرية

29.11.2025

وقال الوزير السوري، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، إن "الدولة السورية تتصدى لهذه الانتهاكات بحزم ووعي كامل، ولن تقبل تحت أي ظرف بأن يفرض الاحتلال الإسرائيلي أي أمر واقع يمسّ السيادة الوطنية، مهما كلّف ذلك من ثمن".وأوضح أن "تركيز الدولة الآن منصبٌّ بالكامل على استعادة الاستقرار، وإعادة البناء، وإنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي، واستكمال بسط السيادة على جميع الأراضي السورية، مع الحرص الشديد على صون الوحدة الوطنية كخط أحمر"، مشدّداً على أن دمشق تدرك هذه اللعبة جيداً ولن تنجَر إليها.وحذّر المصطفى، من أن محاولات بعض الجماعات المسلحة في السويداء وبعض مناطق سيطرة "قسد" استغلال الظرف الراهن لتوسيع نفوذها أو خلق كيانات انفصالية تمثل تهديداً مباشراً للمشروع الوطني السوري، مؤكداً أن الحكومة تسعى لحل كل القضايا الداخلية عبر الحوار السياسي، لكنها ستضرب بيد من حديد أي محاولة انفصالية أو تقسيمية.وختم وزير الإعلام السوري، بالإشادة بالحشود الشعبية الهادرة التي عمّت مختلف المحافظات السورية حاملةً العلم الوطني، معتبراً أنها أبلغ ردٍّ على كل من يراهن على الفتنة والتجزئة، ودليل قاطع على وعي الشعب السوري العميق بأن وحدة سوريا وسيادتها فوق كل اعتبار.وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعماً لوحدة سوريا ورفضاً لجرائم الاحتلال".وأكدت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تمنع المدنيين من دخول البلدة لمدة تقارب نصف ساعة، ولا أنباء عن إصابات.وكانت المحافظات السورية قد شهدت، أمس الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"، وتأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.أكد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الانفصالية، حيث نددوا في الوقت نفسه بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددين على تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي غادر أسفر عن مقتل 13 مواطنا وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.أوضح المشاركون في الفعاليات أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد السوريين إلا تمسكا بحقوقهم ووحدتهم في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو يعرقل مسيرة البناء".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قد توجه برسالة تهنئة إلى الشعب السوري بهذه الذكرى داعيا إياه بجميع أطيافه للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية.وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.

