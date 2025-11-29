وزير الإعلام السوري: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لجرنا إلى مواجهة عسكرية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:29 GMT
27 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
حماس تربط تسليم سلاحها بحوار وطني، عسكريون يعلنون عزل الرئيس والسيطرة على غينيا بيساو
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:46 GMT
13 د
من الملعب
بداية قوية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.. ورمضان صبحي في مأزق قد ينهي مسيرته!
10:03 GMT
27 د
قوانين الاقتصاد
خبير: انهيار اقتصاد أوروبا قادم وعلى الدول العربية الحذر
10:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
قمة أفريقيا – أوروبا في أنجولا تبحث تعزيز الشراكة الفعلية بدلا من الوعود فقط
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
دور صور الريادي في المتوسط في الألف الأول قبل الميلاد
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
من كوخ الصياد إلى قمة المجد: أسطورة لومونوسوف العلمية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات "ميدوزا-14" لتوصيل رسالة لإسرائيل بأن الجيش المصري جاهز لأي مغامرة
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
مساحة حرة
ثوران مفاجئ لبركان في إثيوبيا ومخاوف من تسبب الغازات المنبعثة بتلوث المنطقة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251129/وزير-الإعلام-السوري-الاعتداءات-الإسرائيلية-تهدف-لجرنا-إلى-مواجهة-عسكرية-1107611076.html
وزير الإعلام السوري: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لجرنا إلى مواجهة عسكرية
وزير الإعلام السوري: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لجرنا إلى مواجهة عسكرية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية ليست سوى استفزازات متعمَّدة تهدف إلى جرّ سوريا إلى مواجهة عسكرية... 29.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-29T07:55+0000
2025-11-29T08:17+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_0:77:1480:910_1920x0_80_0_0_6780fe44c5e5c5363f1827e5d619a560.jpg
وقال الوزير السوري، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، إن "الدولة السورية تتصدى لهذه الانتهاكات بحزم ووعي كامل، ولن تقبل تحت أي ظرف بأن يفرض الاحتلال الإسرائيلي أي أمر واقع يمسّ السيادة الوطنية، مهما كلّف ذلك من ثمن".وأوضح أن "تركيز الدولة الآن منصبٌّ بالكامل على استعادة الاستقرار، وإعادة البناء، وإنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي، واستكمال بسط السيادة على جميع الأراضي السورية، مع الحرص الشديد على صون الوحدة الوطنية كخط أحمر"، مشدّداً على أن دمشق تدرك هذه اللعبة جيداً ولن تنجَر إليها.وحذّر المصطفى، من أن محاولات بعض الجماعات المسلحة في السويداء وبعض مناطق سيطرة "قسد" استغلال الظرف الراهن لتوسيع نفوذها أو خلق كيانات انفصالية تمثل تهديداً مباشراً للمشروع الوطني السوري، مؤكداً أن الحكومة تسعى لحل كل القضايا الداخلية عبر الحوار السياسي، لكنها ستضرب بيد من حديد أي محاولة انفصالية أو تقسيمية.وختم وزير الإعلام السوري، بالإشادة بالحشود الشعبية الهادرة التي عمّت مختلف المحافظات السورية حاملةً العلم الوطني، معتبراً أنها أبلغ ردٍّ على كل من يراهن على الفتنة والتجزئة، ودليل قاطع على وعي الشعب السوري العميق بأن وحدة سوريا وسيادتها فوق كل اعتبار.وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعماً لوحدة سوريا ورفضاً لجرائم الاحتلال".وأكدت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تمنع المدنيين من دخول البلدة لمدة تقارب نصف ساعة، ولا أنباء عن إصابات.وكانت المحافظات السورية قد شهدت، أمس الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"، وتأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.أكد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الانفصالية، حيث نددوا في الوقت نفسه بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددين على تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي غادر أسفر عن مقتل 13 مواطنا وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.أوضح المشاركون في الفعاليات أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد السوريين إلا تمسكا بحقوقهم ووحدتهم في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو يعرقل مسيرة البناء".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قد توجه برسالة تهنئة إلى الشعب السوري بهذه الذكرى داعيا إياه بجميع أطيافه للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية.وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20251128/هل-تسعى-إسرائيل-لمواجهات-مباشرة-مع-سوريا-ما-أهداف-التوغل-المستمر-1107596008.html
https://sarabic.ae/20251128/رواد-باشان-محاولة-استطيانية-إسرائيلية-داخل-سوريا-1107576663.html
https://sarabic.ae/20251127/عراقجي-المناطق-التي-احتلتها-إسرائيل-في-سوريا-أكبر-من-غزة-1107539489.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/09/1095618835_83:0:1398:986_1920x0_80_0_0_7cbd6983c9866b559551c8d226e07606.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الإعلام السوري: الاعتداءات الإسرائيلية تهدف لجرنا إلى مواجهة عسكرية

07:55 GMT 29.11.2025 (تم التحديث: 08:17 GMT 29.11.2025)
© AP Photo / Matias Delacroixجندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024
جندي إسرائيلي يقف حارسا عند المنطقة العازلة في الجولان، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.11.2025
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
أكد وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الأراضي السورية ليست سوى استفزازات متعمَّدة تهدف إلى جرّ سوريا إلى مواجهة عسكرية شاملة".
وقال الوزير السوري، في تصريحات نقلتها وكالة "سانا"، إن "الدولة السورية تتصدى لهذه الانتهاكات بحزم ووعي كامل، ولن تقبل تحت أي ظرف بأن يفرض الاحتلال الإسرائيلي أي أمر واقع يمسّ السيادة الوطنية، مهما كلّف ذلك من ثمن".
وأوضح أن "تركيز الدولة الآن منصبٌّ بالكامل على استعادة الاستقرار، وإعادة البناء، وإنهاء كل أشكال التدخل الأجنبي، واستكمال بسط السيادة على جميع الأراضي السورية، مع الحرص الشديد على صون الوحدة الوطنية كخط أحمر"، مشدّداً على أن دمشق تدرك هذه اللعبة جيداً ولن تنجَر إليها.
قصف إسرائيلي يستهدف مواقع عسكرية في مدينة طرطوس غربي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
هل تسعى إسرائيل لمواجهات مباشرة مع سوريا... ما أهداف التوغل المستمر؟
أمس, 15:08 GMT
وحذّر المصطفى، من أن محاولات بعض الجماعات المسلحة في السويداء وبعض مناطق سيطرة "قسد" استغلال الظرف الراهن لتوسيع نفوذها أو خلق كيانات انفصالية تمثل تهديداً مباشراً للمشروع الوطني السوري، مؤكداً أن الحكومة تسعى لحل كل القضايا الداخلية عبر الحوار السياسي، لكنها ستضرب بيد من حديد أي محاولة انفصالية أو تقسيمية.
وختم وزير الإعلام السوري، بالإشادة بالحشود الشعبية الهادرة التي عمّت مختلف المحافظات السورية حاملةً العلم الوطني، معتبراً أنها أبلغ ردٍّ على كل من يراهن على الفتنة والتجزئة، ودليل قاطع على وعي الشعب السوري العميق بأن وحدة سوريا وسيادتها فوق كل اعتبار.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة.
محاولة استطيانية إسرائيلية داخل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.11.2025
"رواد باشان"... محاولة استيطانية إسرائيلية داخل سوريا
أمس, 08:27 GMT
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعماً لوحدة سوريا ورفضاً لجرائم الاحتلال".
وأكدت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تمنع المدنيين من دخول البلدة لمدة تقارب نصف ساعة، ولا أنباء عن إصابات.
وكانت المحافظات السورية قد شهدت، أمس الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"، وتأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.
أكد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الانفصالية، حيث نددوا في الوقت نفسه بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددين على تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي غادر أسفر عن مقتل 13 مواطنا وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
عراقجي: المناطق التي احتلتها إسرائيل في سوريا أكبر من غزة
27 نوفمبر, 08:08 GMT
أوضح المشاركون في الفعاليات أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد السوريين إلا تمسكا بحقوقهم ووحدتهم في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو يعرقل مسيرة البناء".
وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قد توجه برسالة تهنئة إلى الشعب السوري بهذه الذكرى داعيا إياه بجميع أطيافه للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية.
وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала