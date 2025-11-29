https://sarabic.ae/20251129/وزير-الخارجية-السوري-الاعتداءات-الإسرائيلية-المتكررة-سلوك-عدواني-وتقويض-للسلم-في-المنطقة-بأكملها-1107616441.html
وزير الخارجية السوري: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة سلوك عدواني وتقويض للسلم في المنطقة بأكملها
وشدد الشيباني، على أن هذه الاعتداءات تُعد انتهاكًا صارخًا للسيادة السورية وللقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يضع حدًا لهذه الانتهاكات المستمرة.وطالب الوزير الأمم المتحدة والجامعة العربية بالتدخل وتحمل مسؤولياتهما في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على المضي في خرق القوانين والأعراف الدولية.وفي سياق متصل، جدد وزير الخارجية التأكيد على التزام سوريا الكامل باتفاقية فض الاشتباك، مشيرًا إلى حرص دمشق على عدم الانجرار نحو صراعات أوسع رغم الاستفزازات الإسرائيلية المتكررة.وأفادت وسائل إعلام محلية، أمس الجمعة، بأن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مدنيين سوريين بريف القنيطرة.وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار على المدنيين من قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء عودتهم من المشاركة في فعالية شعبية ببلدة خان أرنبة دعماً لوحدة سوريا ورفضاً لجرائم الاحتلال".وأكدت الوكالة أن القوات الإسرائيلية تمنع المدنيين من دخول البلدة لمدة تقارب نصف ساعة، ولا أنباء عن إصابات.وكانت المحافظات السورية قد شهدت، أمس الجمعة، فعاليات شعبية بمناسبة ذكرى انطلاق ما يعرف بمعركة "ردع العدوان"، وتأكيدا على الوحدة الوطنية ورفض التقسيم والاعتداءات الإسرائيلية.أكد المشاركون في الفعاليات تمسكهم بوحدة الأراضي السورية ورفض كل أشكال التقسيم والمشاريع الانفصالية، حيث نددوا في الوقت نفسه بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، مشددين على تضامنهم مع أهالي بلدة بيت جن بريف دمشق التي تعرضت فجر اليوم لعدوان إسرائيلي غادر أسفر عن مقتل 13 مواطنا وإصابة العشرات وأضرار مادية كبيرة.أوضح المشاركون في الفعاليات أن "جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تزيد السوريين إلا تمسكا بحقوقهم ووحدتهم في وجه كل ما يهدد أمن واستقرار وسيادة سوريا أو يعرقل مسيرة البناء".وكان الرئيس السوري للفترة الانتقالية، أحمد الشرع، قد توجه برسالة تهنئة إلى الشعب السوري بهذه الذكرى داعيا إياه بجميع أطيافه للنزول إلى الساحات والميادين للتعبير عن فرحتهم وإظهار اللحمة والوحدة الوطنية.وتصاعدت اعتداءات الجيش الإسرائيلي على سوريا بشكل ملحوظ عقب رحيل حكومة الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول، إذ شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية تابعة للجيش السوري، بهدف تدميرها ومنع إعادة تأهيل بنيتها التحتية، بالتزامن مع عمليات توغل بري في أرياف دمشق والقنيطرة ودرعا، حيث سيطر جيش الاحتلال على المنطقة العازلة، ثم انتقل لتنفيذ مداهمات في المناطق الحدودية.
