https://sarabic.ae/20251203/نتنياهو-يوجه-بإيفاد-وفد-إسرائيلي-للقاء-مسؤولين-لبنانيين-1107770790.html
نتنياهو يوجه بإيفاد وفد إسرائيلي للقاء مسؤولين لبنانيين
نتنياهو يوجه بإيفاد وفد إسرائيلي للقاء مسؤولين لبنانيين
سبوتنيك عربي
أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو كلف بإرسال فريق إسرائيلي لعقد لقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين، في خطوة وصفها الديوان بأنها محاولة أولى... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T10:44+0000
2025-12-03T10:44+0000
2025-12-03T10:44+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار لبنان
لبنان
أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_bcb6c0e263614bc93f74534a5b02de05.jpg
وأشار الديوان إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود إسرائيل لتعزيز التواصل الاقتصادي مع لبنان، تمهيدًا لتطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين.وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251130/تقارير-تكشف-عن-رسالة-تحذيرية-من-إسرائيل-إلى-لبنان-عبر-واشنطن-1107645279.html
إسرائيل
أخبار لبنان
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106565942_88:0:976:666_1920x0_80_0_0_856b4d8c17c68e5ed027269d2b3c7c89.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يوجه بإيفاد وفد إسرائيلي للقاء مسؤولين لبنانيين
أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو كلف بإرسال فريق إسرائيلي لعقد لقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين، في خطوة وصفها الديوان بأنها محاولة أولى لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار الديوان إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود إسرائيل لتعزيز التواصل الاقتصادي مع لبنان، تمهيدًا لتطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين.
وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار
مع إسرائيل.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية
ويطالب بوقفها.