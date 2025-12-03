https://sarabic.ae/20251203/نتنياهو-يوجه-بإيفاد-وفد-إسرائيلي-للقاء-مسؤولين-لبنانيين-1107770790.html

نتنياهو يوجه بإيفاد وفد إسرائيلي للقاء مسؤولين لبنانيين

نتنياهو يوجه بإيفاد وفد إسرائيلي للقاء مسؤولين لبنانيين

أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو كلف بإرسال فريق إسرائيلي لعقد لقاء مع مسؤولين حكوميين لبنانيين، في خطوة وصفها الديوان بأنها محاولة أولى... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

وأشار الديوان إلى أن هذا التحرك يأتي في إطار جهود إسرائيل لتعزيز التواصل الاقتصادي مع لبنان، تمهيدًا لتطوير آليات التعاون المشترك بين البلدين.وقرر الرئيس اللبناني جوزاف عون، في وقت سابق اليوم، تعيين السفير السابق المحامي سيمون كرم، رئيسا للجنة مراقبة وقف إطلاق النار مع إسرائيل.وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان لها، إن "قرار المشاركة في لجنة وقف إطلاق النار يأتي تجاوبا مع مساعي واشنطن التي ترأس اللجنة التقنية العسكرية"، مشيرة إلى أن السفير كرم سيترأس الوفد اللبناني خلال اجتماع اللجنة التقنية العسكرية للبنان "الميكانيزم"، اليوم في الناقورة.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

