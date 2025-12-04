باحث في الشأن الدولي: ليس من مصلحة أوروبا تصعيد لهجتها تجاه روسيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
باحث في الشأن الدولي: ليس من مصلحة أوروبا تصعيد لهجتها تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
تطرق الخبير في الشأنين الدولي والأوروبي من فرنسا محمد عبد الله، إلى تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول جاهزية روسيا إذا أرادت أوروبا الحرب، قائلا إن "الأوروبيين...
روسيا
سلاح روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري
تقارير سبوتنيك
وفي مداخلة له عبر إذاعة "ٍسبوتنيك"، أكد عبد الله أن "على أوروبا لعب دور في مفاوضات السلام، وليس من مصلحتها تصعيد لهجتها تجاه روسيا"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين يريدون حجز مكان على طاولة المفاوضات ليشعروا أنهم طرفا مشاركا وليس مفاوضا، وبالتالي لا من طريقة أمامهم للمشاركة إلا من خلال العرقلة".واعتبر عبد الله أن "تصعيد الحكومات الأوروبية في الملف الروسي هو أداة لتجاوز الأزمات الداخلية وهذا جزء أساسي من الحملة الأوروبية لشد العصب وتحضير المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مستغربًا "التحريض الإعلامي وخاصة في فرنسا".ضيف "سبوتنيك" شدد على أن "روسيا لا زالت إى حد ما في مرحلة ضبط النفس رغم التصعيد في اللهجة الأوروبية".وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على أن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسيا من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".
باحث في الشأن الدولي: ليس من مصلحة أوروبا تصعيد لهجتها تجاه روسيا

14:07 GMT 04.12.2025
حصري
تطرق الخبير في الشأنين الدولي والأوروبي من فرنسا محمد عبد الله، إلى تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول جاهزية روسيا إذا أرادت أوروبا الحرب، قائلا إن "الأوروبيين ركزوا على القسم الثاني من خطاب بوتين لشد عصب الأوروبيين والتركيز على فكرة أن روسيا عدو لأوروبا وأسقطوا المساعي الروسية للتفاوض".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "ٍسبوتنيك"، أكد عبد الله أن "على أوروبا لعب دور في مفاوضات السلام، وليس من مصلحتها تصعيد لهجتها تجاه روسيا"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين يريدون حجز مكان على طاولة المفاوضات ليشعروا أنهم طرفا مشاركا وليس مفاوضا، وبالتالي لا من طريقة أمامهم للمشاركة إلا من خلال العرقلة".

وأوضح أن "المساعدات العسكرية لأوكرانيا مستمرة بشكل دائم"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين يشعرون أن هناك خسائر في أوكرانيا وتقدما عسكريا روسيا على الجبهة يترافق مع المفاوضات لتعزيز الموقف الروسي"، مضيفا أن "الأوروبيين فهموا الرسالة وهناك مشاورات دائمة فيما بينهم"، مشيرا إلى أن "تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي رسائل سياسة أكثر منها عسكرية".

زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
موسكو: إجراءات الاتحاد الأوروبي غير القانونية ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
12:15 GMT
واعتبر عبد الله أن "تصعيد الحكومات الأوروبية في الملف الروسي هو أداة لتجاوز الأزمات الداخلية وهذا جزء أساسي من الحملة الأوروبية لشد العصب وتحضير المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مستغربًا "التحريض الإعلامي وخاصة في فرنسا".
ضيف "سبوتنيك" شدد على أن "روسيا لا زالت إى حد ما في مرحلة ضبط النفس رغم التصعيد في اللهجة الأوروبية".
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على أن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسيا من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.

وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "بالطبع، أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد، لقد أكدنا ذلك مرارًا وتكرارًا. بالمناسبة، سيأتي رد فعل مماثل من جانبنا، وبالطبع، لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه، أكرر، لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات".

ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".
