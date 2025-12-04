https://sarabic.ae/20251204/باحث-في-الشأن-الدولي-ليس-من-مصلحة-أوروبا-تصعيد-لهجتها-تجاه-روسيا--1107813128.html

باحث في الشأن الدولي: ليس من مصلحة أوروبا تصعيد لهجتها تجاه روسيا

باحث في الشأن الدولي: ليس من مصلحة أوروبا تصعيد لهجتها تجاه روسيا

تطرق الخبير في الشأنين الدولي والأوروبي من فرنسا محمد عبد الله، إلى تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول جاهزية روسيا إذا أرادت أوروبا الحرب، قائلا إن "الأوروبيين...

وفي مداخلة له عبر إذاعة "ٍسبوتنيك"، أكد عبد الله أن "على أوروبا لعب دور في مفاوضات السلام، وليس من مصلحتها تصعيد لهجتها تجاه روسيا"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين يريدون حجز مكان على طاولة المفاوضات ليشعروا أنهم طرفا مشاركا وليس مفاوضا، وبالتالي لا من طريقة أمامهم للمشاركة إلا من خلال العرقلة".واعتبر عبد الله أن "تصعيد الحكومات الأوروبية في الملف الروسي هو أداة لتجاوز الأزمات الداخلية وهذا جزء أساسي من الحملة الأوروبية لشد العصب وتحضير المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مستغربًا "التحريض الإعلامي وخاصة في فرنسا".ضيف "سبوتنيك" شدد على أن "روسيا لا زالت إى حد ما في مرحلة ضبط النفس رغم التصعيد في اللهجة الأوروبية".وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على أن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسيا من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".

