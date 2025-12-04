https://sarabic.ae/20251204/باحث-في-الشأن-الدولي-ليس-من-مصلحة-أوروبا-تصعيد-لهجتها-تجاه-روسيا--1107813128.html
باحث في الشأن الدولي: ليس من مصلحة أوروبا تصعيد لهجتها تجاه روسيا
سبوتنيك عربي
2025-12-04T14:07+0000
2025-12-04T14:07+0000
2025-12-04T14:07+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
حصري
تقارير سبوتنيك
وفي مداخلة له عبر إذاعة "ٍسبوتنيك"، أكد عبد الله أن "على أوروبا لعب دور في مفاوضات السلام، وليس من مصلحتها تصعيد لهجتها تجاه روسيا"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين يريدون حجز مكان على طاولة المفاوضات ليشعروا أنهم طرفا مشاركا وليس مفاوضا، وبالتالي لا من طريقة أمامهم للمشاركة إلا من خلال العرقلة".واعتبر عبد الله أن "تصعيد الحكومات الأوروبية في الملف الروسي هو أداة لتجاوز الأزمات الداخلية وهذا جزء أساسي من الحملة الأوروبية لشد العصب وتحضير المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مستغربًا "التحريض الإعلامي وخاصة في فرنسا".ضيف "سبوتنيك" شدد على أن "روسيا لا زالت إى حد ما في مرحلة ضبط النفس رغم التصعيد في اللهجة الأوروبية".
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
روسيا, سلاح روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, حصري, تقارير سبوتنيك
باحث في الشأن الدولي: ليس من مصلحة أوروبا تصعيد لهجتها تجاه روسيا
تطرق الخبير في الشأنين الدولي والأوروبي من فرنسا محمد عبد الله، إلى تصريح الرئيس فلاديمير بوتين حول جاهزية روسيا إذا أرادت أوروبا الحرب، قائلا إن "الأوروبيين ركزوا على القسم الثاني من خطاب بوتين لشد عصب الأوروبيين والتركيز على فكرة أن روسيا عدو لأوروبا وأسقطوا المساعي الروسية للتفاوض".
وفي مداخلة له عبر إذاعة "ٍسبوتنيك"، أكد عبد الله أن "على أوروبا لعب دور في مفاوضات السلام، وليس من مصلحتها تصعيد لهجتها تجاه روسيا"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين يريدون حجز مكان على طاولة المفاوضات ليشعروا أنهم طرفا مشاركا وليس مفاوضا
، وبالتالي لا من طريقة أمامهم للمشاركة إلا من خلال العرقلة".
وأوضح أن "المساعدات العسكرية لأوكرانيا مستمرة بشكل دائم"، لافتًا إلى أن "الأوروبيين يشعرون أن هناك خسائر في أوكرانيا وتقدما عسكريا روسيا على الجبهة يترافق مع المفاوضات لتعزيز الموقف الروسي"، مضيفا أن "الأوروبيين فهموا الرسالة وهناك مشاورات دائمة فيما بينهم"، مشيرا إلى أن "تقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا، هي رسائل سياسة أكثر منها عسكرية".
واعتبر عبد الله أن "تصعيد الحكومات الأوروبية في الملف الروسي هو أداة لتجاوز الأزمات الداخلية وهذا جزء أساسي من الحملة الأوروبية لشد العصب وتحضير المواطنين لمواجهة الأزمة الاقتصادية"، مستغربًا "التحريض الإعلامي وخاصة في فرنسا".
ضيف "سبوتنيك" شدد على أن "روسيا لا زالت إى حد ما في مرحلة ضبط النفس رغم التصعيد في اللهجة
الأوروبية".
وشددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، على أن أي إجراءات غير قانونية من جانب الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه ردا قاسيا من موسكو والمجتمع الدولي بأكمله.
وقالت زاخاروفا في إحاطة صحفية: "بالطبع، أي إجراءات غير قانونية تتعلق باحتياطياتنا وأصولنا الحكومية لن تمر دون رد، لقد أكدنا ذلك مرارًا وتكرارًا. بالمناسبة، سيأتي رد فعل مماثل من جانبنا، وبالطبع، لن يمر هذا الوضع دون رد من المجتمع الدولي أيضًا، لأنه، أكرر، لا أحد في الاتحاد الأوروبي يحاول حتى إخفاء حقيقة عدم وجود أي أساس قانوني لمثل هذه الإجراءات".
ووصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، الأوروبيين بـ"لصوص اليورو"، وتعهدت برد قاس للغاية بعد تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي اقترح فيها أن تتصرف الدول الأوروبية في الأصول الروسية المجمدة.
وكتبت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "روسيا وحدها لها الحق في تقرير مصير الأصول الروسية. وعلى من يحتفظون بأموال روسية بشكل غير قانوني إعادتها إذا لم يرغبوا في أن يوصموا بلصوص اليورو ويواجهوا أقسى رد ممكن على جريمتهم".