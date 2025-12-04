مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حرب جديدة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
آرسنال" يسقط في فخ التعادل و"ريال مدريد" يهدي الصدارة لـ"برشلونة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:31 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:29 GMT
11 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
12:03 GMT
14 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
12:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
12:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
13:03 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
13:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
أي تداعيات على الأمن الأوروبي تدفع ألمانيا لعقد صفقات دفاعية صخمة؟ يوضح خبير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: قرارات الجمعية العامة سلطة معنوية تضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول سوري: أي حل مع إسرائيل يجب أن يكون ضمن الثوابت السورية والعربية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251204/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يعلق-على-تصريحات-السياسيين-الأوروبيين-بشأن-حرب-جديدة-1107803992.html
مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حرب جديدة
مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حرب جديدة
سبوتنيك عربي
وجّه نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب الرابطة: في الذكرى لـ... 04.12.2025
2025-12-04T10:05+0000
2025-12-04T10:05+0000
روسيا
اخبار روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103618/60/1036186076_0:112:3079:1844_1920x0_80_0_0_241fcf8bfaa9edb1543a4dbbc2a98dc3.jpg
وصرح كوساتشوف بأنه "يجب ألا نسمح لتصريحات السياسيين الأوروبيين غير المسؤولة حول احتمال نشوب حرب جديدة أن تتحول إلى نبوءات ذاتية التحقق".وقال كوساتشوف: "الحرب الوطنية العظمى ليست مجرد ذكرى، بل درس بالغ الأهمية. لوقت طويل بعد الحرب، تحدث الناس عن فترة ما بعد الحرب، لكنهم الآن أصبحوا يطلقون على عصرنا اسم ما قبل الحرب. ومن المقلق للغاية أن العديد من السياسيين، وخاصة في أوروبا، التي كانت بالفعل مصدرًا لحربين عالميتين، بدأوا يعتبرون أن نشوب حرب جديدة أمر شبه حتمي".واختتم كوساتشوف حديثه، موضحا: "من الأفضل أن نتعلم من دروس الماضي بدلا من أن ندفع ثمن دروس لم نتعلمها في الحاضر والمستقبل".وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".وأضاف سيارتو أن الأوروبيين "يعيدون رسم الخطوط الحمراء للأوكرانيين، ويمنعونهم من التوصل إلى اتفاق سلام، ويجبرونهم على تقديم المزيد من التضحيات، وهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون محاربة روسيا".الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركةبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
https://sarabic.ae/20251202/بوتين-أوروبا-ليس-لديها-أجندة-سلام-لأوكرانيا-بل-هي-في-صف-الحرب-1107735952.html
https://sarabic.ae/20251202/إعلام-غربي-تأثير-العقوبات-ضد-روسيا-ينعكس-سلبا-على-اقتصادات-أوروبا-وألمانيا-تدفع-الثمن-الأكبر-1107696837.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حرب جديدة

10:05 GMT 04.12.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov / الانتقال إلى بنك الصوررئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف
رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيوف - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2025
© Sputnik . Vladimir Trefilov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
وجّه نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب الرابطة: في الذكرى لـ 80 للنصر، الذي ينعقد يومي 4 -5 ديسمبر/كانون الأول، في مدينة سان بطرسبورغ، انتقادات لتصريحات السياسيين الأوروبيين حول نشوب حرب جديدة.
وصرح كوساتشوف بأنه "يجب ألا نسمح لتصريحات السياسيين الأوروبيين غير المسؤولة حول احتمال نشوب حرب جديدة أن تتحول إلى نبوءات ذاتية التحقق".
وقال كوساتشوف: "الحرب الوطنية العظمى ليست مجرد ذكرى، بل درس بالغ الأهمية. لوقت طويل بعد الحرب، تحدث الناس عن فترة ما بعد الحرب، لكنهم الآن أصبحوا يطلقون على عصرنا اسم ما قبل الحرب. ومن المقلق للغاية أن العديد من السياسيين، وخاصة في أوروبا، التي كانت بالفعل مصدرًا لحربين عالميتين، بدأوا يعتبرون أن نشوب حرب جديدة أمر شبه حتمي".

وأضاف كوساتشوف: "فإن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، يجب ألا تصبح نبوءات محققة بذاتها، فلا شعوبها، ولا شعوب بلدان رابطة الدول المستقلة، مهتمة ​​بأي حروب أو ترغب بها".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين: أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب
2 ديسمبر, 15:16 GMT

وأوضح كوساتشوف، قائلا: "تعلمنا تجربتنا أنه لا أحد يستطيع هزيمتنا، ولكن لكي ندرك ذلك مجددا، يجب على الجميع دفع ثمن باهظ، وفي العصر النووي، قد يتخذ هذا الثمن طابعا وجوديا".

واختتم كوساتشوف حديثه، موضحا: "من الأفضل أن نتعلم من دروس الماضي بدلا من أن ندفع ثمن دروس لم نتعلمها في الحاضر والمستقبل".
حادثة دهس المارة في وسط برلين، ألمانيا، 8 يونيو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
إعلام غربي: تأثير العقوبات ضد روسيا ينعكس سلبا على اقتصادات أوروبا وألمانيا تدفع الثمن الأكبر
2 ديسمبر, 06:04 GMT

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.

وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".

وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، بأن الدول الأوروبية تعيق عملية السلام الأوكرانية، وتقوض الجهود الأمريكية لأنها تريد الحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول.

وأضاف سيارتو أن الأوروبيين "يعيدون رسم الخطوط الحمراء للأوكرانيين، ويمنعونهم من التوصل إلى اتفاق سلام، ويجبرونهم على تقديم المزيد من التضحيات، وهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون محاربة روسيا".
الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركة
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
