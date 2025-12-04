https://sarabic.ae/20251204/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يعلق-على-تصريحات-السياسيين-الأوروبيين-بشأن-حرب-جديدة-1107803992.html
مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حرب جديدة
وجّه نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب الرابطة: في الذكرى لـ... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T10:05+0000
2025-12-04T10:05+0000
2025-12-04T10:05+0000
وصرح كوساتشوف بأنه "يجب ألا نسمح لتصريحات السياسيين الأوروبيين غير المسؤولة حول احتمال نشوب حرب جديدة أن تتحول إلى نبوءات ذاتية التحقق".وقال كوساتشوف: "الحرب الوطنية العظمى ليست مجرد ذكرى، بل درس بالغ الأهمية. لوقت طويل بعد الحرب، تحدث الناس عن فترة ما بعد الحرب، لكنهم الآن أصبحوا يطلقون على عصرنا اسم ما قبل الحرب. ومن المقلق للغاية أن العديد من السياسيين، وخاصة في أوروبا، التي كانت بالفعل مصدرًا لحربين عالميتين، بدأوا يعتبرون أن نشوب حرب جديدة أمر شبه حتمي".واختتم كوساتشوف حديثه، موضحا: "من الأفضل أن نتعلم من دروس الماضي بدلا من أن ندفع ثمن دروس لم نتعلمها في الحاضر والمستقبل".وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".وأضاف سيارتو أن الأوروبيين "يعيدون رسم الخطوط الحمراء للأوكرانيين، ويمنعونهم من التوصل إلى اتفاق سلام، ويجبرونهم على تقديم المزيد من التضحيات، وهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون محاربة روسيا".الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركةبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين
وجّه نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب الرابطة: في الذكرى لـ 80 للنصر، الذي ينعقد يومي 4 -5 ديسمبر/كانون الأول، في مدينة سان بطرسبورغ، انتقادات لتصريحات السياسيين الأوروبيين حول نشوب حرب جديدة.
وصرح كوساتشوف بأنه "يجب ألا نسمح لتصريحات السياسيين الأوروبيين غير المسؤولة حول احتمال نشوب حرب جديدة أن تتحول إلى نبوءات ذاتية التحقق".
وقال كوساتشوف: "الحرب الوطنية العظمى ليست مجرد ذكرى، بل درس بالغ الأهمية. لوقت طويل بعد الحرب، تحدث الناس عن فترة ما بعد الحرب، لكنهم الآن أصبحوا يطلقون على عصرنا اسم ما قبل الحرب. ومن المقلق للغاية أن العديد من السياسيين، وخاصة في أوروبا
، التي كانت بالفعل مصدرًا لحربين عالميتين، بدأوا يعتبرون أن نشوب حرب جديدة أمر شبه حتمي".
وأضاف كوساتشوف: "فإن مثل هذه التصريحات غير المسؤولة، يجب ألا تصبح نبوءات محققة بذاتها، فلا شعوبها، ولا شعوب بلدان رابطة الدول المستقلة، مهتمة بأي حروب أو ترغب بها".
وأوضح كوساتشوف، قائلا: "تعلمنا تجربتنا أنه لا أحد يستطيع هزيمتنا، ولكن لكي ندرك ذلك مجددا، يجب على الجميع دفع ثمن باهظ، وفي العصر النووي، قد يتخذ هذا الثمن طابعا وجوديا".
واختتم كوساتشوف حديثه، موضحا: "من الأفضل أن نتعلم من دروس الماضي بدلا من أن ندفع ثمن دروس لم نتعلمها في الحاضر والمستقبل".
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن أوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، مشيرًا إلى أن كل التغييرات التي تقترحها أوروبا على خطة السلام تهدف إلى عرقلة العملية.
وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام
لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".
وصرح وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، في وقت سابق، بأن الدول الأوروبية تعيق عملية السلام الأوكرانية، وتقوض الجهود الأمريكية لأنها تريد الحرب مع روسيا، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير مقبول.
وأضاف سيارتو
أن الأوروبيين "يعيدون رسم الخطوط الحمراء للأوكرانيين، ويمنعونهم من التوصل إلى اتفاق سلام، ويجبرونهم على تقديم المزيد من التضحيات، وهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون محاربة روسيا".