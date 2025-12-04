https://sarabic.ae/20251204/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يعلق-على-تصريحات-السياسيين-الأوروبيين-بشأن-حرب-جديدة-1107803992.html

مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حرب جديدة

مجلس الفيدرالية الروسي يعلق على تصريحات السياسيين الأوروبيين بشأن حرب جديدة

وجّه نائب رئيس مجلس الفيدرالية الروسي، قسطنطين كوساتشوف، خلال كلمة له في المؤتمر الدولي "الحرب الوطنية العظمى في الذاكرة الجماعية لشعوب الرابطة: في الذكرى لـ...

وصرح كوساتشوف بأنه "يجب ألا نسمح لتصريحات السياسيين الأوروبيين غير المسؤولة حول احتمال نشوب حرب جديدة أن تتحول إلى نبوءات ذاتية التحقق".وقال كوساتشوف: "الحرب الوطنية العظمى ليست مجرد ذكرى، بل درس بالغ الأهمية. لوقت طويل بعد الحرب، تحدث الناس عن فترة ما بعد الحرب، لكنهم الآن أصبحوا يطلقون على عصرنا اسم ما قبل الحرب. ومن المقلق للغاية أن العديد من السياسيين، وخاصة في أوروبا، التي كانت بالفعل مصدرًا لحربين عالميتين، بدأوا يعتبرون أن نشوب حرب جديدة أمر شبه حتمي".واختتم كوساتشوف حديثه، موضحا: "من الأفضل أن نتعلم من دروس الماضي بدلا من أن ندفع ثمن دروس لم نتعلمها في الحاضر والمستقبل".وأضاف بوتين: "أوروبا تفكر في فكرة الهزيمة الاستراتيجية لروسيا، وتعيش في هذه الأوهام، وأوروبا ليس لديها أجندة سلام لأوكرانيا بل هي في صف الحرب، وهي انسحبت من عملية التسوية الأوكرانية".وأضاف سيارتو أن الأوروبيين "يعيدون رسم الخطوط الحمراء للأوكرانيين، ويمنعونهم من التوصل إلى اتفاق سلام، ويجبرونهم على تقديم المزيد من التضحيات، وهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون محاربة روسيا".الكرملين: بوتين زار إحدى نقاط قيادة مجموعة القوات المشتركةبوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين

