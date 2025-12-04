https://sarabic.ae/20251204/بوتين-توازن-القوى-في-العالم-يتغير-وتظهر-مراكز-قوى-جديدة---عاجل--1107815232.html

بوتين: توازن القوى في العالم يتغير وتظهر مراكز قوى جديدة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن توازن القوى في العالم يتغير، مشيرًا إلى ظهور مراكز قوى جديدة، مشددًا على ضرورة ضمان استقرار أكبر بين الدول،... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية، "كما تعلمون، العالم يتطور بسرعة، وهذه الوتيرة مستمرة في التسارع، وهو أمر واضح للجميع، خارطة العالم تتغير، ومراكز قوى جديدة تظهر، توازن القوى في العالم يتغير."وأضاف أن الاستقرار في المجالات الرئيسية للتعاون بين روسيا والهند، أمر بالغ الأهمية للمساعدة في ضمان تحقيق الأهداف.وأردف بوتين: "إن ضمان الاستقرار في مجالات التعاون الرئيسية (بين روسيا والهند) أمر بالغ الأهمية، لأنه يسهم في تحقيق أهدافنا".وذكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن الهند تبقى شريكًا موثوقًا بالنسبة لروسيا، في مجال الدفاع.وقال بوتين: "يبدو أنك خبير في هذه المسألة، وكأننا نجري مفاوضات بشأن التعاون العسكري التقني. وإذا تعمقنا أكثر، تبرز الهند باعتبارها أحد شركائنا الموثوقين والمتميزين في هذا المجال".وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بأن الهند أصبحت من أكبر موردي النفط إلى أوروبا، ليس فقط بسبب شراء نيودلهي النفط من روسيا، بسعر مخفّض.وأضاف الرئيس الروسي: "شركتنا تعمل باستمرار على توسيع أنشطة مصفاة النفط هذه، وتعمل مع شركائها بنجاح عامًا بعد عام. ونتيجة لذلك، أصبحت الهند واحدة من كبار موردي المنتجات النفطية إلى أوروبا، ليس فقط لأنها تشتري نفطنا بسعر مخفض، إذ تطور هذا الأمر على مر السنين ولا علاقة له بالوضع الحالي للسوق".وأكد الرئيس الروسي، اليوم الخميس، أن دبابات "تي-90" الروسية الصنع تُعد من بين الأفضل في العالم.وأشار إلى أن روسيا هي الدولة الوحيدة حاليًا في العالم، التي تملك القدرة على بناء محطات طاقة نووية صغيرة، وأنها تقوم بتنفيذ هذه المشاريع فعليًا على أرض الواقع.وأفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، أن طائرة الرئيس بوتين، هبطت في قاعدة "بالام" الجوية الهندية.وتمتد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الهند يومي 4 و5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.وستبدأ زيارة الرئيس بوتين إلى الهند، بمحادثة غير رسمية مع مودي، وسيكون اجتماعهما خاصًا.ويرافق الرئيس بوتين وفد رفيع يضم 7 وزراء، بينهم وزير الدفاع سيرغي بيلاؤوسوف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ورئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى جانب وفد كبير من رجال الأعمال.وفي وقت سابق، أكد مسؤولون من البلدين أن مجموعة من الاتفاقيات الاقتصادية الكبرى باتت في مراحلها النهائية وسيتم توقيعها خلال القمة.

