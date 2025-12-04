https://sarabic.ae/20251204/لأول-مرة-منذ-ثلاثة-عقود-شراكة-جديدة-بين-الجزائر-وبيلاروسيا---1107810189.html

لأول مرة منذ ثلاثة عقود.. شراكة جديدة بين الجزائر وبيلاروسيا

في زيارة تعد الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، اختتم اليوم الخميس، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، زيارته الرسمية إلى الجزائر،... 04.12.2025, سبوتنيك عربي

وتعكس هذه الاتفاقيات توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، عبر الاعتماد ليس فقط على استيراد، بل على التصنيع المحلي (حافلات، جرارات، معدات زراعية وصناعية)، ونقل التكنولوجيا والتجربة الصناعية، حيث تساعد الخبرة البيلاروسية، في الصناعات الثقيلة، الجزائر على تطوير قطاع صناعي قوي.وأكد تيغرسي أن "مواكبة التشريعات تبقى الفصل، حيث تحتاج الجزائر إلى ضمان استقرار قانوني، وضمانات للمستثمرين، حماية الملكية، شفافية في المناقصات"، مشددًا على أن "تمويل المشاريع وتشغيلها يحتاج إلى الشراكات، التي تتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة مع تمويل فعّال، وبنية تحتية وإدارة احترافية".بدوره، قال المحلل السياسي رضوان بوهيدل، لـ"سبوتنيك": "زيارة الرئيس البيلاروسي إلى الجزائر، تشكل لحظة دبلوماسية مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وقفزة نوعية بعد سنوات من انسحاب هذه العلاقات من دائرة وإطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين"، وأضاف: "اللافت أنها الزيارة الأولى من نوعها منذ ثلاثين عاما، لذلك فإن تجسيد الزيارة على أرض الواقع من خلال تفعيلها يعكس رغبة الطرفين في إعادة النظر في أولوياتها وليس فقط تبادل وجهات نظر وتكريم رمزي، بل فتح مجالات جديدة في مجالات التعاون الاقتصادي وهو ما تؤكده التصريحات والوثائق، التي تم التوقيع عليها".وتابع بوهيدل: "الأبعاد العسكرية لا تزال محاطة بالحذر في العلاقات، لكن الاهتمام بالمجال الصناعي والعسكري، يرى فيه الشريكان قيمة في مخزونها العسكري والتقني، والمساهمة في إنتاج معدات محلية، وهو ما يندرج في تعزيز السيادة الأمنية والاعتماد على الموردين الكلاسيكيين، لذا فالطموح المعلن من الرئيس البيلاروسي بأن يصل التبادل التجاري إلى أرقام كبيرة تتجاوز نصف مليار دولار خلال عامين، بعد أن كان يتجاوز خمسين مليون فقط"، معتبرًا أن "العلاقات بين الجزائر وبيلاروسيا تجاوزت مرحلة الشكل إلى التجسيد الواقعي".وأردف: "الزيارة عموما ليست تقليدية، بل هي لحظة تاريخية بالنسبة للعلاقة بين البلدين وفصل جديد من التعاون والشراكة البناءة قد تشهد تغيرًا ملموسًا في واقع التعاون خلال السنوات القادمة، خاصة إذا طبقت الاتفاقيات التي وقعت اليوم بنجاح".وأشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، "استعرض مع نظيره البيلاروسي، واقع وآفاق الصداقة بين البلدين، وتم التطرق إلى المنتدى الاقتصادي الذي انعقد مؤخرا وبحث سبل تعزيز شراكات الاقتصادية والتجارية والتأكيد على رغبة البلدين في التعاون".

