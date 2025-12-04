https://sarabic.ae/20251204/لأول-مرة-منذ-ثلاثة-عقود-شراكة-جديدة-بين-الجزائر-وبيلاروسيا---1107810189.html
لأول مرة منذ ثلاثة عقود.. شراكة جديدة بين الجزائر وبيلاروسيا
في زيارة تعد الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، اختتم اليوم الخميس، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، زيارته الرسمية إلى الجزائر،... 04.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رغم التوقيع على الاتفاقيات، لكن النجاح الحقيقي مرتبط بالتنفيذ وتجهيز المصانع ونقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات وإجراءات جمركية، طاقة، لوجستية"، واصفًا إياها بأنها "متطلبات صعبة".
وأكد تيغرسي أن "مواكبة التشريعات تبقى الفصل، حيث تحتاج الجزائر إلى ضمان استقرار قانوني، وضمانات للمستثمرين، حماية الملكية، شفافية في المناقصات"، مشددًا على أن "تمويل المشاريع وتشغيلها يحتاج إلى الشراكات، التي تتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة مع تمويل فعّال، وبنية تحتية وإدارة احترافية".
وتساءل تيغرسي: "كيف يمكن للجزائر استثمار هذه الاتفاقيات بأفضل شكل؟"، وأضاف: "يجب إعداد خطة وطنية صناعية زراعية لمدة 5–10 سنوات تركز على النقل المحلي والزراعة الصناعية وتصنيع معدات زراعية وصناعية، وتفعيل مجلس الأعمال الجزائري- البيلاروسي، لتحديد المشاريع ذات الأولوية مع تحفيز الشركات المحلية للاستثمار عبر حوافز وشراكات وتسهيلات تمويلية، دون إهمال بناء قدرات بشرية من تكوين مهندسين، تقنيين، عمال مهرة بالتعاون مع بيلاروسيا، خاصة في الميكانيك، الزراعة والميكانيزمات".
في زيارة تعد الأولى من نوعها على مستوى رفيع في تاريخ العلاقات بين البلدين، اختتم اليوم الخميس، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، زيارته الرسمية إلى الجزائر، بعد أن تم التوقيع على اتفاقيات شراكات مهمة، في مجالات استراتيجية كالصحة والتعليم والصناعة والنقل والمجال العسكري.
وتعكس هذه الاتفاقيات توجهات استراتيجية جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصاد الجزائري، عبر الاعتماد ليس فقط على استيراد، بل على التصنيع المحلي (حافلات، جرارات، معدات زراعية وصناعية)، ونقل التكنولوجيا والتجربة الصناعية، حيث تساعد الخبرة البيلاروسية، في الصناعات الثقيلة، الجزائر على تطوير قطاع صناعي قوي
وقال الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "رغم التوقيع على الاتفاقيات، لكن النجاح الحقيقي مرتبط بالتنفيذ وتجهيز المصانع ونقل التكنولوجيا وتدريب الكفاءات وإجراءات جمركية، طاقة، لوجستية"، واصفًا إياها بأنها "متطلبات صعبة".
وأكد تيغرسي أن "مواكبة التشريعات تبقى الفصل، حيث تحتاج الجزائر إلى ضمان استقرار قانوني، وضمانات للمستثمرين، حماية الملكية، شفافية في المناقصات"، مشددًا على أن "تمويل المشاريع وتشغيلها يحتاج إلى الشراكات، التي تتطلب موارد بشرية ومادية كبيرة مع تمويل فعّال، وبنية تحتية وإدارة احترافية".
وتساءل تيغرسي: "كيف يمكن للجزائر استثمار هذه الاتفاقيات بأفضل شكل؟"، وأضاف: "يجب إعداد خطة وطنية صناعية زراعية لمدة 5–10 سنوات تركز على النقل المحلي والزراعة الصناعية وتصنيع معدات زراعية وصناعية، وتفعيل مجلس الأعمال الجزائري- البيلاروسي، لتحديد المشاريع ذات الأولوية مع تحفيز الشركات المحلية للاستثمار عبر حوافز وشراكات وتسهيلات تمويلية، دون إهمال بناء قدرات بشرية من تكوين مهندسين، تقنيين، عمال مهرة بالتعاون مع بيلاروسيا، خاصة في الميكانيك، الزراعة والميكانيزمات".
بدوره، قال المحلل السياسي رضوان بوهيدل، لـ"سبوتنيك": "زيارة الرئيس البيلاروسي إلى الجزائر، تشكل لحظة دبلوماسية مهمة في مسار العلاقات الثنائية، وقفزة نوعية بعد سنوات من انسحاب هذه العلاقات من دائرة وإطار الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين"، وأضاف: "اللافت أنها الزيارة الأولى من نوعها منذ ثلاثين عاما، لذلك فإن تجسيد الزيارة على أرض الواقع من خلال تفعيلها يعكس رغبة الطرفين في إعادة النظر في أولوياتها وليس فقط تبادل وجهات نظر وتكريم رمزي، بل فتح مجالات جديدة في مجالات التعاون الاقتصادي
وهو ما تؤكده التصريحات والوثائق، التي تم التوقيع عليها".
وأردف: "الجزائر تستفيد من تنويع علاقاتها الاستراتيجية الخارجية في عالم يمرّ بتحولات كبيرة، وبيلاروسيا تعرض نفسها كشريك صناعي وتكنولوجي وعلمي وعسكري على الجزائر، ما يساهم في تعزيز القدرات الجزائرية، وهي أبعاد تستجيب إلى أولويات الجزائر في تنمية قدراتها المحلية والتقليل من الاعتماد على الاستيراد".
وتابع بوهيدل: "الأبعاد العسكرية لا تزال محاطة بالحذر في العلاقات، لكن الاهتمام بالمجال الصناعي والعسكري، يرى فيه الشريكان قيمة في مخزونها العسكري والتقني، والمساهمة في إنتاج معدات محلية، وهو ما يندرج في تعزيز السيادة الأمنية والاعتماد على الموردين الكلاسيكيين، لذا فالطموح المعلن من الرئيس البيلاروسي بأن يصل التبادل التجاري إلى أرقام كبيرة تتجاوز نصف مليار دولار خلال عامين، بعد أن كان يتجاوز خمسين مليون فقط"، معتبرًا أن "العلاقات بين الجزائر وبيلاروسيا تجاوزت مرحلة الشكل
كما أكد بوهيدل أن "الزيارة تؤكد أن الجزائر تريد تنويع شركائها بعيدًا عن الشراكة الغربية أو الشرقية وهذا يدل على وعي في العلاقات الخارجية قائم على الندّية، لهذا تبقى بيلاروسيا خيارا غير تقليدي يتيح للجزائر توازنا في خارطة تحالفاتها الاقتصادية".
وأردف: "الزيارة عموما ليست تقليدية، بل هي لحظة تاريخية بالنسبة للعلاقة بين البلدين وفصل جديد من التعاون والشراكة البناءة قد تشهد تغيرًا ملموسًا في واقع التعاون خلال السنوات القادمة، خاصة إذا طبقت الاتفاقيات التي وقعت اليوم بنجاح".
من جهته، قال العضو السابق في المجلس الدستوري الجزائري موسى بودهان، لـ"سبوتنيك": "الشراكة بين البلدين تدفع فرص التعاون إلى الأمام، وتترجم الاحترام بين البلدين على أعلى المستويات"، لافتًا إلى أن "الرئيسين الجزائري والبيلاروسي، يشكلان نموذجًا للدول يحتذى به، من خلال تعاونهما الفاعل ودعمها لمبادئ السيادة الوطنية ورفض العقوبات والضغوطات والتدخل في الشؤون الداخلية للدول" .
وأشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، "استعرض مع نظيره البيلاروسي، واقع وآفاق الصداقة بين البلدين
، وتم التطرق إلى المنتدى الاقتصادي الذي انعقد مؤخرا وبحث سبل تعزيز شراكات الاقتصادية والتجارية والتأكيد على رغبة البلدين في التعاون".