https://sarabic.ae/20251205/أمين-عام-حزب-الله-اللبناني-لا-علاقة-لأمريكا-وإسرائيل-بكيفية-تنظيم-شؤوننا-الداخلية-1107856228.html

أمين عام "حزب الله" اللبناني: لا علاقة لأمريكا وإسرائيل بكيفية تنظيم شؤوننا الداخلية

أمين عام "حزب الله" اللبناني: لا علاقة لأمريكا وإسرائيل بكيفية تنظيم شؤوننا الداخلية

سبوتنيك عربي

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، دعم بلاده لمسار الدبلوماسية لإنهاء العدوان، مشددا على ضرورة استمرار الدولة اللبنانية في هذا... 05.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-05T14:08+0000

2025-12-05T14:08+0000

2025-12-05T14:08+0000

أخبار حزب الله

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg

وأوضح في كلمة له، أن "أمريكا وإسرائيل لا علاقة لهما بكيفية تنظيم الشؤون الداخلية للبنان، ولا بالاختلافات الداخلية أو القرارات السيادية للبنانيين".وأشارقاسم إلى أن "الحدود التي يجب الالتزام بها في علاقات لبنان مع العدو تتحدد فقط وفق اتفاق جنوب نهر الليطاني، فيما تبقى كل القضايا الأخرى شأنا لبنانيا داخليا، بما في ذلك تطبيق القرار الدولي 1701".وشدد على أن "واشنطن وتل أبيب لا علاقة لهما بالسلاح أو ترميم القدرة العسكرية أو الاستراتيجية الدفاعية، ولا بخلافات اللبنانيين أو اتفاقاتهم الداخلية".وتضغط أمريكا وإسرائيل بشكل متزايد على الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه، وهو ما يرفضه "حزب الله" اللبناني.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

https://sarabic.ae/20251127/رئيس-الوزراء-اللبناني-سلاح-حزب-الله-لم-ينجح-في-الردع-ولم-يحمي-أو-ينصر-غزة-1107564973.html

https://sarabic.ae/20251127/تقارير-صبر-إسرائيل-وأمريكا-ينفد-بشأن-عدم-نزع-سلاح-حزب-الله-وقد-يؤدي-ذلك-إلى-حرب-1107566412.html

لبنان

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي