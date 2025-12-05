عربي
https://sarabic.ae/20251205/أمين-عام-حزب-الله-اللبناني-لا-علاقة-لأمريكا-وإسرائيل-بكيفية-تنظيم-شؤوننا-الداخلية-1107856228.html
أمين عام "حزب الله" اللبناني: لا علاقة لأمريكا وإسرائيل بكيفية تنظيم شؤوننا الداخلية
أمين عام "حزب الله" اللبناني: لا علاقة لأمريكا وإسرائيل بكيفية تنظيم شؤوننا الداخلية
سبوتنيك عربي
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، دعم بلاده لمسار الدبلوماسية لإنهاء العدوان، مشددا على ضرورة استمرار الدولة اللبنانية في هذا...
2025-12-05T14:08+0000
2025-12-05T14:08+0000
أخبار حزب الله
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/05/1090487565_0:8:3072:1736_1920x0_80_0_0_654a1643cdb9c6b6c19092466b7f7b9b.jpg
وأوضح في كلمة له، أن "أمريكا وإسرائيل لا علاقة لهما بكيفية تنظيم الشؤون الداخلية للبنان، ولا بالاختلافات الداخلية أو القرارات السيادية للبنانيين".وأشارقاسم إلى أن "الحدود التي يجب الالتزام بها في علاقات لبنان مع العدو تتحدد فقط وفق اتفاق جنوب نهر الليطاني، فيما تبقى كل القضايا الأخرى شأنا لبنانيا داخليا، بما في ذلك تطبيق القرار الدولي 1701".وشدد على أن "واشنطن وتل أبيب لا علاقة لهما بالسلاح أو ترميم القدرة العسكرية أو الاستراتيجية الدفاعية، ولا بخلافات اللبنانيين أو اتفاقاتهم الداخلية".وتضغط أمريكا وإسرائيل بشكل متزايد على الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه، وهو ما يرفضه "حزب الله" اللبناني.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي
أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي

أمين عام "حزب الله" اللبناني: لا علاقة لأمريكا وإسرائيل بكيفية تنظيم شؤوننا الداخلية

14:08 GMT 05.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ "حزب الله"
الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لـ حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الجمعة، دعم بلاده لمسار الدبلوماسية لإنهاء العدوان، مشددا على ضرورة استمرار الدولة اللبنانية في هذا الاتجاه.
وأوضح في كلمة له، أن "أمريكا وإسرائيل لا علاقة لهما بكيفية تنظيم الشؤون الداخلية للبنان، ولا بالاختلافات الداخلية أو القرارات السيادية للبنانيين".
وأشارقاسم إلى أن "الحدود التي يجب الالتزام بها في علاقات لبنان مع العدو تتحدد فقط وفق اتفاق جنوب نهر الليطاني، فيما تبقى كل القضايا الأخرى شأنا لبنانيا داخليا، بما في ذلك تطبيق القرار الدولي 1701".
نواف سلام خلال جلسة حوارية خاصة لمناقشة تداعيات انفجار مرفأ بيروت في الذكرى الخامسة لوقوعه - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
رئيس الوزراء اللبناني: سلاح "حزب الله" لم ينجح في الردع ولم يحمي أو ينصر غزة
27 نوفمبر, 17:57 GMT
وشدد على أن "واشنطن وتل أبيب لا علاقة لهما بالسلاح أو ترميم القدرة العسكرية أو الاستراتيجية الدفاعية، ولا بخلافات اللبنانيين أو اتفاقاتهم الداخلية".
واعتبر أن "المطالبة بنزع سلاح المقاومة لا تقتصر على السلاح فحسب، بل تشمل محاولات تجفيف الموارد المالية، ومنع تقديم الخدمات، وإغلاق المدارس والمستشفيات، وعرقلة إعادة الإعمار، وهدم المنازل".
وتضغط أمريكا وإسرائيل بشكل متزايد على الحكومة اللبنانية لنزع سلاحه، وهو ما يرفضه "حزب الله" اللبناني.
قوات المقاومة حزب الله في وادي الخيل على الحدود اللبنانية السورية، 29 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.11.2025
تقارير: صبر إسرائيل وأمريكا ينفد بشأن عدم نزع سلاح "حزب الله" وقد يؤدي ذلك إلى حرب
27 نوفمبر, 19:08 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
