البيت الأبيض: أوروبا مهددة بـ "زوال حضاري"
البيت الأبيض: أوروبا مهددة بـ "زوال حضاري"

كشفت وثيقة جديدة للأمن القومي الأمريكي نشرتها وسائل إعلام غربية عن رؤية البيت الأبيض لمستقبل الدول الأوروبية، التي تنبأت الوثيقة بزوال حضارتها خلال فترة قريبة.
وترى الوثيقة أن رؤية البيت الأبيض بالنسبة للقارة الأوروبية تعتمد على ما واجهته أوروبا خلال العقود الماضية من تراجع اقتصادي وتراجع الرقابة السياسية وتعاظم مشكلة الهجرة.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن هذه الوثيقة تمثل محطة جديدة من محطات الانتقادات التي توجهها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب للقارة الأوروبية.
وبحسب الوثيقة التي كشف عنها البيت الأبيض أمس الخميس بعدما وقعها ترامب، فإن فشل أوروبا ثقافيا وسياسيا كان له الأثر السلبي الأكبر عليها بصورة تفوق تأثيرات ضعفها الاقتصادي.
وأوضحت الوثيقة أن هوية القارة لن تكون واضحة خلال العقدين الماضيين إذا استمرت على ما هي عليه الآن من أوضاع يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها.
وترى الوثيقة أن التكتل الأوروبي فشل في مواجهة أزمة الهجرة وأضعف الحريات السياسية في ذات الوقت الذي يقوم فيه بفرض قيود على المعارضة السياسية.
ورأت الوثيقة ضرورة إنهاء الأزمة الأوكرانية مع فتح الأسواق الأوروبية أمام الشركات الأمريكية مع وقف توسع حلف شمال الأطلسي الناتو حتى تتمكن من حماية حضارتها.
وتشير وسائل إعلام أمريكية إلى وجود انقسام واضح في الفكر الأيديولوجي بين واشنطن وحلفائها الأووربيين، مشيرة إلى دعم واشنطن للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا وانتقادها للإجراءات الأوروبية ضد الشركات الأمريكية.
ورفضت المفوضية الأوروبية برئاسة، أورسولا فون ديرلاين، اليوم الجمعة، بشدة الاتهامات الواردة في استراتيجية الأمن القومي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تنتقد الاتحاد الأوروبي بشأن الحريات والسيادة وسياسات الهجرة.
ورغم ذلك، أكدت المتحدثة باسم المفوضية، باولا بينهو، عدم قدرة الاتحاد الأوروبي حاليا على التعليق لعدم دراسة الاستراتيجية بعد.
وفي سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، تعليقا على الاستراتيجية، أن بلاده لا تحتاج إلى "مشورة خارجية"، مؤكدا استمرار التعاون مع أمريكا ضمن "الناتو"، مع معالجة شؤون ألمانيا داخليا دون تدخل.
