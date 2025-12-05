تفاهم تركي مصري لإعادة تشغيل خط "رورو" لدعم التجارة الثنائية

عربي
بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
09:17 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سر نجاح الشركات وطرق تحفيزها
09:37 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
10:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:17 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:32 GMT
12 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:44 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
11:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
13:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
13:19 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
13:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"عصر رقمي منقسم": التكنولوجيا المتقدمة تهدد بتهميش مليارات البشر
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
خبير: زيارة الرئيس بوتين للهند تؤكد تشكيل نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251205/تفاهم-تركي-مصري-لإعادة-تشغيل-خط-رورو-لدعم-التجارة-الثنائية-1107831494.html
تفاهم تركي مصري لإعادة تشغيل خط "رورو" لدعم التجارة الثنائية
تفاهم تركي مصري لإعادة تشغيل خط "رورو" لدعم التجارة الثنائية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان صادر أمس، عن تفاهم مشترك بين تركيا ومصر لإعادة تشغيل خط نقل بحري من نوع "رورو"، بهدف تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين. 05.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-05T07:26+0000
2025-12-05T07:26+0000
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/08/1102502619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbbdcbbb46ff083b0df0210373a3e216.jpg
جاء التفاهم خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى بين الجانبين، الذي عُقد في العاصمة المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول". وشمل الاجتماع مناقشة قضايا واسعة تتعلق بالتجارة والاستثمارات والتعاون الجمركي والقطاعات المتخصصة، إلى جانب التحديات المشتركة، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ. كما أشار إلى أن التواصل الرفيع المستوى خلال الفترة الأخيرة عزز مناخ الثقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة السادس لاتفاقية التجارة الحرة، المقرر في الشهر الجاري، سيوفر فرصة لتحديث الاتفاقية وتطويرها. وفي سياق الإعلان عن الاقتصادين، أكد البيان أن تركيا ومصر يُعتبران من الاقتصادات الرائدة في منطقتيهما، بفضل موقعهما الاستراتيجي وقدراتهما الاقتصادية القوية. وأوضح أن تركيا عضو في مجموعة العشرين بفضل صناعتها الديناميكية، بينما تعد مصر من أكبر اقتصادات أفريقيا وأبرز المراكز التجارية في المنطقة. وفي إطار التفاهمات الجديدة، قال البيان: "تم التوصل إلى تفاهم حول قيام شركات البلدين بتطوير مشاريع مشتركة في مصر ودول ثالثة وخاصة في إفريقيا، إضافة إلى العمل على إعادة تشغيل خط رورو لدعم التجارة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والأدوية والسيارات والصحة والتقنيات الرقمية والإنشاءات". وأردف البيان أن آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى على مستوى الوزراء، التي عُقد أول اجتماع لها عام 2012، تم تفعيلها مع تطور العلاقات مع مصر، واتفق الوزيران على عقد الاجتماع المقبل في أنقرة عام 2026. يُشار إلى أن "رورو" اختصار لـ"roll-on roll-off"، وهو نظام نقل بحري يُستخدم لتصدير المنتجات عبر شاحنات تُحمل على سفن دحرجة مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات بين ميناءين، لتتابع الشحنات طريقها برًا بعد ذلك.وعقد الأربعاء الماضي في القاهرة، الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين الجانبين بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر بلغ 8.8 مليار دولار في 2024، بزيادة مليار دولار عن العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2025، وفقًا لتصريحات سابقة للسفير التركي.
https://sarabic.ae/20251112/فيدان-تركيا-تعتزم-العمل-على-تعزيز-التعاون-العسكري-مع-مصر-1107047678.html
https://sarabic.ae/20250930/الجيش-المصري-يعلن-تفاصيل-وصول-عناصر-من-قواته-إلى-تركيا-لأول-مرة-منذ-13-عاما-فيديو-1105451830.html
https://sarabic.ae/20250714/بعد-إطلاق-مشروع-بتكلفة-44-مليون-دولار-تركيا-تعلن-نمو-استثماراتها-في-مصر-بشكل-متسارع--1102670891.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/08/1102502619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfe50b714198b80fac1d09d0da0180b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن

تفاهم تركي مصري لإعادة تشغيل خط "رورو" لدعم التجارة الثنائية

07:26 GMT 05.12.2025
© AP Photoسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان صادر أمس، عن تفاهم مشترك بين تركيا ومصر لإعادة تشغيل خط نقل بحري من نوع "رورو"، بهدف تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.
جاء التفاهم خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى بين الجانبين، الذي عُقد في العاصمة المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول".
لافروف خلال اجتماع مع نظيره التركي هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
فيدان: تركيا تعتزم العمل على تعزيز التعاون العسكري مع مصر
12 نوفمبر, 17:17 GMT
وشمل الاجتماع مناقشة قضايا واسعة تتعلق بالتجارة والاستثمارات والتعاون الجمركي والقطاعات المتخصصة، إلى جانب التحديات المشتركة، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ.
وأبرز البيان التزام الجانبين بتحقيق هدف مشترك يتمثل في رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2028، من خلال تطوير التعاون في مجالات حيوية تساهم في الوصول إلى هذا الهدف.
كما أشار إلى أن التواصل الرفيع المستوى خلال الفترة الأخيرة عزز مناخ الثقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة السادس لاتفاقية التجارة الحرة، المقرر في الشهر الجاري، سيوفر فرصة لتحديث الاتفاقية وتطويرها.
وفي سياق الإعلان عن الاقتصادين، أكد البيان أن تركيا ومصر يُعتبران من الاقتصادات الرائدة في منطقتيهما، بفضل موقعهما الاستراتيجي وقدراتهما الاقتصادية القوية.
البحرية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2025
الجيش المصري يعلن تفاصيل وصول عناصر من قواته إلى تركيا لأول مرة منذ 13 عاما... فيديو
30 سبتمبر, 09:43 GMT
وأوضح أن تركيا عضو في مجموعة العشرين بفضل صناعتها الديناميكية، بينما تعد مصر من أكبر اقتصادات أفريقيا وأبرز المراكز التجارية في المنطقة.
وأضاف البيان: "تجارتنا الثنائية تمتلك بنية قوية ومتوازنة، ووصل حجم تجارتنا مع مصر التي تعتبر أكبر شريك تجاري لنا في إفريقيا، نحو 9 مليارات دولار في عام 2024، كما نفذت الشركات التركية حتى اليوم 27 مشروعًا في قطاع المقاولات المصري بقيمة تقارب 1.2 مليار دولار".
وفي إطار التفاهمات الجديدة، قال البيان: "تم التوصل إلى تفاهم حول قيام شركات البلدين بتطوير مشاريع مشتركة في مصر ودول ثالثة وخاصة في إفريقيا، إضافة إلى العمل على إعادة تشغيل خط رورو لدعم التجارة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والأدوية والسيارات والصحة والتقنيات الرقمية والإنشاءات".
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.07.2025
بعد إطلاق مشروع بتكلفة 44 مليون دولار... تركيا تعلن نمو استثماراتها في مصر بشكل متسارع
14 يوليو, 10:02 GMT
وأردف البيان أن آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى على مستوى الوزراء، التي عُقد أول اجتماع لها عام 2012، تم تفعيلها مع تطور العلاقات مع مصر، واتفق الوزيران على عقد الاجتماع المقبل في أنقرة عام 2026.
يُشار إلى أن "رورو" اختصار لـ"roll-on roll-off"، وهو نظام نقل بحري يُستخدم لتصدير المنتجات عبر شاحنات تُحمل على سفن دحرجة مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات بين ميناءين، لتتابع الشحنات طريقها برًا بعد ذلك.
وعقد الأربعاء الماضي في القاهرة، الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين الجانبين بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر بلغ 8.8 مليار دولار في 2024، بزيادة مليار دولار عن العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2025، وفقًا لتصريحات سابقة للسفير التركي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала