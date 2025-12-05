https://sarabic.ae/20251205/تفاهم-تركي-مصري-لإعادة-تشغيل-خط-رورو-لدعم-التجارة-الثنائية-1107831494.html

تفاهم تركي مصري لإعادة تشغيل خط "رورو" لدعم التجارة الثنائية

تفاهم تركي مصري لإعادة تشغيل خط "رورو" لدعم التجارة الثنائية

أعلنت وزارة التجارة التركية، في بيان صادر أمس، عن تفاهم مشترك بين تركيا ومصر لإعادة تشغيل خط نقل بحري من نوع "رورو"، بهدف تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.

جاء التفاهم خلال الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية الرفيعة المستوى بين الجانبين، الذي عُقد في العاصمة المصرية، بحسب ما ذكرت وكالة "الأناضول". وشمل الاجتماع مناقشة قضايا واسعة تتعلق بالتجارة والاستثمارات والتعاون الجمركي والقطاعات المتخصصة، إلى جانب التحديات المشتركة، مع التأكيد على ضرورة توفير بيئة تجارية واستثمارية مستقرة وقابلة للتنبؤ. كما أشار إلى أن التواصل الرفيع المستوى خلال الفترة الأخيرة عزز مناخ الثقة بين البلدين، مشيرًا إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة السادس لاتفاقية التجارة الحرة، المقرر في الشهر الجاري، سيوفر فرصة لتحديث الاتفاقية وتطويرها. وفي سياق الإعلان عن الاقتصادين، أكد البيان أن تركيا ومصر يُعتبران من الاقتصادات الرائدة في منطقتيهما، بفضل موقعهما الاستراتيجي وقدراتهما الاقتصادية القوية. وأوضح أن تركيا عضو في مجموعة العشرين بفضل صناعتها الديناميكية، بينما تعد مصر من أكبر اقتصادات أفريقيا وأبرز المراكز التجارية في المنطقة. وفي إطار التفاهمات الجديدة، قال البيان: "تم التوصل إلى تفاهم حول قيام شركات البلدين بتطوير مشاريع مشتركة في مصر ودول ثالثة وخاصة في إفريقيا، إضافة إلى العمل على إعادة تشغيل خط رورو لدعم التجارة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون خلال المرحلة المقبلة لا سيما في قطاعات السياحة والزراعة والطاقة والأدوية والسيارات والصحة والتقنيات الرقمية والإنشاءات". وأردف البيان أن آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى على مستوى الوزراء، التي عُقد أول اجتماع لها عام 2012، تم تفعيلها مع تطور العلاقات مع مصر، واتفق الوزيران على عقد الاجتماع المقبل في أنقرة عام 2026. يُشار إلى أن "رورو" اختصار لـ"roll-on roll-off"، وهو نظام نقل بحري يُستخدم لتصدير المنتجات عبر شاحنات تُحمل على سفن دحرجة مصممة لحمل السيارات والقاطرات والشاحنات بين ميناءين، لتتابع الشحنات طريقها برًا بعد ذلك.وعقد الأربعاء الماضي في القاهرة، الاجتماع الثاني لآلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى بين الجانبين بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب.يذكر أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر بلغ 8.8 مليار دولار في 2024، بزيادة مليار دولار عن العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 10 مليارات دولار بنهاية 2025، وفقًا لتصريحات سابقة للسفير التركي.

