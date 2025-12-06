عربي
تونس تحتضن الدورة الـ36 لـ"أيام قرطاج السينمائية".. فلسطين في صدارة الشاشة... صور
تونس تحتضن الدورة الـ36 لـ"أيام قرطاج السينمائية".. فلسطين في صدارة الشاشة... صور
تونس تحتضن الدورة الـ36 لـ"أيام قرطاج السينمائية".. فلسطين في صدارة الشاشة... صور
سبوتنيك عربي
تستعد تونس، بين 13 و20 كانون الأول/ديسمبر 2025، لاستقبال الدورة السادسة والثلاثين لـ"أيام قرطاج السينمائية" (JCC) في نسخة تبدو أكثر انفتاحاً وتوجهاً إلى الجنوب... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T15:04+0000
2025-12-06T15:04+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/06/1107884570_0:11:1280:731_1920x0_80_0_0_0d796aaeec8cca5526e73fa5d8ec4c10.jpg
وتكشف دورة هذا العام عن برمجة واسعة تحتفي بالتجارب السينمائية التي ولدت من رحم المقاومة، الذاكرة، والتحولات المجتمعية الكبرى، لتجدد مكانة المهرجان كمنصة إفريقية عربية تمنح صوتاً للسينمائيين الذين يحملون كاميراتهم في مواجهة العنف والنسيان.وتتوزع برمجة الدورة 36 على مسارات متنوعة تجمع بين التكريمات، العروض المتنافسة، الأقسام الموازية، والبرامج الخاصة التي تفتح نوافذ على سينمائيات بعيدة جغرافياً ولكنها قريبة فنياً وإنسانياً.فلسطين في صلب الدورة 36وتأتي الدورة السادسة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية هذا العام محمولة على سياق سياسي وثقافي خاص، إذ تتقاطع مع مرحلة عربية مشحونة بالأحداث التي أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب الرأي العام العالمي. لذلك بدا لافتاً منذ إعلان برنامج الدورة اختيار فلسطين محوراً مركزياً، ليس عبر الشعارات بل عبر أفلام وشهادات وتكريمات تهدف إلى إعادة وضع الإنسان الفلسطيني في مركز الحكاية.وتقدم الدورة مجموعة من الأعمال التي تتناول غزة من زوايا متعددة، حيث يتصدر الوثائقي "من المسافة الصفر" واجهة البرمجة. فالفيلم، المصور خلال الهجمات التي عقبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يحمل نظرة من الداخل تنقل تفاصيل الحياة تحت النار، ورحلة الناس بين الخوف والثبات. وبحسب إدارة المهرجان، يشكل العمل وثيقة تاريخية وشهادة على قدرة السينما على الحفاظ على الذاكرة حين يحاول العنف محوها.كما سيكون فيلم الافتتاح فلسطينياً من توقيع المخرجة آن ماري جاسر، عبر عملها الروائي "فلسطين 36" الذي يمثل فلسطين في سباق أوسكار 2026، ويحمل حكايات تتشابك فيها الذاكرة والهوية وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء.وتخصص أيام قرطاج مساحة واسعة للسينما العربية، مع إبراز تجربة الجيل الجديد من المخرجين العرب الذين سعى بعضهم إلى إعادة تشكيل الصورة ونحت جماليات جديدة. وفي سياق متصل، تحضر السينما البيئية بقسم خاص يعرض أعمالاً تونسية وعربية تتناول قضايا الماء، الغابات، التغيرات المناخية، والعيش المشترك مع الطبيعة.وتتسع دائرة الاحتفاء لتشمل سينمائيات أخرى تشارك فلسطين الهموم ذاتها، مثل السينما الأرمنية التي تحمل ذاكرة قرن من الشتات، والسينما اللاتينية التي نشأت في محطات المقاومة الشعبية، والأفلام الإسبانية التي تستحضر علاقة الفرد بالتاريخ.دورة تحتفي بالمقاومةويشير بن شعبان إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد محور عابر في جدول العروض، بل تمثل "خياراً واعياً يعكس التزام المهرجان بتاريخ طويل من الدفاع عن قضايا الشعوب".ويؤكد بن شعبان أن قطاع غزة يعود بقوة إلى شاشة قرطاج من خلال أعمال توثق الألم وتعيد تشكيل الأمل، مضيفاً: "أردنا أن نستحضر المأساة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، ولكن من خلال كاميرات تلتقط قدرتهم على صوغ الجمال وسط الركام".ويقدم مدير الدورة لمحة عن فيلم الافتتاح الذي سيكون فلسطينياً بامتياز، وهو الفيلم الروائي "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، لافتاً إلى أنه "عمل يجمع بين الشخصي والجماعي، ويفتح أسئلة الذاكرة والهوية وعلاقة الإنسان بأرضه تحت الاحتلال".ويضيف أن المخرجة وفريقها سيكونون حاضرين في ليلة الافتتاح، "لتحويل الحدث السينمائي إلى مساحة لقاء وحوار".ولا يقتصر الحضور الفلسطيني على افتتاح الدورة، إذ يشير بن شعبان إلى برمجة ثمانية أفلام وثائقية صُوّرت في الأسابيع الأخيرة من الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى فيلم طويل صُوّر أثناء التهجير بعنوان "مهرج غزة".ويشدد بن شعبان على أن مهرجان قرطاج السينمائي "هو في جوهره مهرجان مقاومة"، مضيفاً: "نحن لا نعتبر السينما تجارة، بل فكراً ونافذة لفتح النقاش والحوار حول القضايا الكبرى"، معتبراً أن هذه الفلسفة هي ما يجعل من الدورة الحالية امتداداً طبيعياً لتاريخ المهرجان.وفي الجانب التكريمي، يكشف مدير الدورة عن قائمة أسماء سيستعيدها المهرجان هذا العام، من بينها زياد الرحباني الذي يصفه بـ"الرمز الفني للمقاومة"، إضافة إلى مخرجين تونسيين وأفارقة تركوا أثراً عميقاً مثل محمد فاضل الجزيري، بولان سوما نو فييرا، وسليمان سيسيه. كما يسلط المهرجان الضوء على مسيرة الفنانة العالمية كلوديا كاردينالي التي ستعرض لها ثلاثة أعمال توثق علاقتها بتونس ومسارها السينمائي، وفقاً لقوله.تنظيم لوجستي ضخم رغم التحدياتويشرح الشيخي أن الفريق عمل على تأمين القاعات وضمان ظروف تقنية ولوجستية تستجيب لمعايير المهرجان، مضيفاً: "لم نتعامل مع الضيوف باعتبارهم ضيوف المهرجان فقط، بل ضيوف تونس. وهذا يحملنا مسؤولية مضاعفة في التنظيم والجودة".ويشير إلى أن الاستعدادات شملت مختلف التفاصيل المتعلقة بالإقامة والتنقل والبرمجة التقنية للعروض، خاصة مع الانتظار الكبير الذي تحظى به هذه الدورة.ويتحدث المسؤول عن الجانب الهيكلي للعروض، موضحاً أن المهرجان سيُقام في أربع قاعات بمدينة الثقافة، إضافة إلى تسع قاعات سينمائية موزعة بين وسط العاصمة وأحيائها.وفي هذا السياق، كشف عن برمجة عروض مفتوحة في شارع الحبيب بورقيبة عبر قاعة متنقلة تستقبل خلال النهار عروضاً سينمائية، وفي المساء عروضاً موسيقية، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.ورغم هذه الاستعدادات، يعترف الشيخي بوجود صعوبات متواصلة تتعلق بالبنية التحتية، قائلاً إن "مسألة تهيئة القاعات ليست جديدة وطرحت خارج إطار المهرجان أيضاً".ويوضح أن بعض القاعات تعاني نقائص تقنية وتشغيلية، مما دفع إدارة المهرجان إلى استئجار قاعات عرض جديدة بميزانية بلغت 250 ألف دينار "تفادياً للثغرات التي صادفناها في دورات سابقة وضماناً لسير العروض دون تعطيلات".وعن الجانب المالي، قدم الشيخي تفاصيل تخص الميزانية التقديرية للدورة، والتي تبلغ 3.8 مليون دينار.ويبيّن أن 3 ملايين دينار تأتي من منحة المركز الوطني للسينما والصورة باعتباره الجهة المنظمة، فيما توفّر 800 ألف دينار من مصادر أخرى: 650 ألف دينار من المستشهرين التقليديين والجدد، و130 ألف دينار من مداخيل بيع التذاكر. ويؤكد في هذا السياق: "عملنا هذه السنة على تنويع الشركاء واستقطاب مؤسسات جديدة تدعم المهرجان وتمنحه استدامة مالية أكبر".
تونس تحتضن الدورة الـ36 لـ"أيام قرطاج السينمائية".. فلسطين في صدارة الشاشة... صور

15:04 GMT 06.12.2025
© Photo / Mariam.Gadera / تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشةتونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة
تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© Photo / Mariam.Gadera / تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
تستعد تونس، بين 13 و20 كانون الأول/ديسمبر 2025، لاستقبال الدورة السادسة والثلاثين لـ"أيام قرطاج السينمائية" (JCC) في نسخة تبدو أكثر انفتاحاً وتوجهاً إلى الجنوب العربي والإفريقي، مع برنامج غني يمزج بين السينما الروائية، الوثائقية والقصيرة.
وتكشف دورة هذا العام عن برمجة واسعة تحتفي بالتجارب السينمائية التي ولدت من رحم المقاومة، الذاكرة، والتحولات المجتمعية الكبرى، لتجدد مكانة المهرجان كمنصة إفريقية عربية تمنح صوتاً للسينمائيين الذين يحملون كاميراتهم في مواجهة العنف والنسيان.
وتتوزع برمجة الدورة 36 على مسارات متنوعة تجمع بين التكريمات، العروض المتنافسة، الأقسام الموازية، والبرامج الخاصة التي تفتح نوافذ على سينمائيات بعيدة جغرافياً ولكنها قريبة فنياً وإنسانياً.
فلسطين في صلب الدورة 36
وتأتي الدورة السادسة والثلاثون لأيام قرطاج السينمائية هذا العام محمولة على سياق سياسي وثقافي خاص، إذ تتقاطع مع مرحلة عربية مشحونة بالأحداث التي أعادت القضية الفلسطينية إلى قلب الرأي العام العالمي.
لذلك بدا لافتاً منذ إعلان برنامج الدورة اختيار فلسطين محوراً مركزياً، ليس عبر الشعارات بل عبر أفلام وشهادات وتكريمات تهدف إلى إعادة وضع الإنسان الفلسطيني في مركز الحكاية.
وتقدم الدورة مجموعة من الأعمال التي تتناول غزة من زوايا متعددة، حيث يتصدر الوثائقي "من المسافة الصفر" واجهة البرمجة. فالفيلم، المصور خلال الهجمات التي عقبت 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يحمل نظرة من الداخل تنقل تفاصيل الحياة تحت النار، ورحلة الناس بين الخوف والثبات.
مهرجان قرطاج السينمائي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.04.2022
إدارة مهرجان أيام قرطاج السينمائية تعلن موعد دورته الـ33
22 أبريل 2022, 14:01 GMT
وبحسب إدارة المهرجان، يشكل العمل وثيقة تاريخية وشهادة على قدرة السينما على الحفاظ على الذاكرة حين يحاول العنف محوها.
كما سيكون فيلم الافتتاح فلسطينياً من توقيع المخرجة آن ماري جاسر، عبر عملها الروائي "فلسطين 36" الذي يمثل فلسطين في سباق أوسكار 2026، ويحمل حكايات تتشابك فيها الذاكرة والهوية وإصرار الشعب الفلسطيني على البقاء.
وتخصص أيام قرطاج مساحة واسعة للسينما العربية، مع إبراز تجربة الجيل الجديد من المخرجين العرب الذين سعى بعضهم إلى إعادة تشكيل الصورة ونحت جماليات جديدة.
© Photo / Mariam.Gadera / تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشةتونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة
تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة - سبوتنيك عربي
1/1
© Photo / Mariam.Gadera / تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة
تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة
1/1
© Photo / Mariam.Gadera / تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة
تونس تحتضن الدورة الـ36 لأيام قرطاج السينمائية: فلسطين في صدارة الشاشة
وفي سياق متصل، تحضر السينما البيئية بقسم خاص يعرض أعمالاً تونسية وعربية تتناول قضايا الماء، الغابات، التغيرات المناخية، والعيش المشترك مع الطبيعة.
وتتسع دائرة الاحتفاء لتشمل سينمائيات أخرى تشارك فلسطين الهموم ذاتها، مثل السينما الأرمنية التي تحمل ذاكرة قرن من الشتات، والسينما اللاتينية التي نشأت في محطات المقاومة الشعبية، والأفلام الإسبانية التي تستحضر علاقة الفرد بالتاريخ.
دورة تحتفي بالمقاومة
وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أوضح محمد طارق بن شعبان، مدير الدورة السادسة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، أن هذه الدورة تأتي محملة بروح المقاومة، تماماً كما أرادها فريق التنظيم منذ وضع الخطوط الأولى لبرمجتها.
ويشير بن شعبان إلى أن القضية الفلسطينية ليست مجرد محور عابر في جدول العروض، بل تمثل "خياراً واعياً يعكس التزام المهرجان بتاريخ طويل من الدفاع عن قضايا الشعوب".
ويؤكد بن شعبان أن قطاع غزة يعود بقوة إلى شاشة قرطاج من خلال أعمال توثق الألم وتعيد تشكيل الأمل، مضيفاً: "أردنا أن نستحضر المأساة اليومية التي يعيشها الفلسطينيون، ولكن من خلال كاميرات تلتقط قدرتهم على صوغ الجمال وسط الركام".
ويقدم مدير الدورة لمحة عن فيلم الافتتاح الذي سيكون فلسطينياً بامتياز، وهو الفيلم الروائي "فلسطين 36" للمخرجة آن ماري جاسر، لافتاً إلى أنه "عمل يجمع بين الشخصي والجماعي، ويفتح أسئلة الذاكرة والهوية وعلاقة الإنسان بأرضه تحت الاحتلال".
انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ٤٦ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2025
مجتمع
صناع الأفلام يتحدثون لـ"سبوتنيك" في انطلاق الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. فيديو
12 نوفمبر, 20:49 GMT
ويضيف أن المخرجة وفريقها سيكونون حاضرين في ليلة الافتتاح، "لتحويل الحدث السينمائي إلى مساحة لقاء وحوار".
ولا يقتصر الحضور الفلسطيني على افتتاح الدورة، إذ يشير بن شعبان إلى برمجة ثمانية أفلام وثائقية صُوّرت في الأسابيع الأخيرة من الإبادة الجماعية في غزة، إضافة إلى فيلم طويل صُوّر أثناء التهجير بعنوان "مهرج غزة".
ويشرح المتحدث أن الفيلم "يروي رحلة مهرج اضطر لمغادرة القطاع، وحين عاد إليه وجد كل شيء مدمراً، فحاول إعادة الفرح وسط الخراب". ويرى أن هذه الأعمال "تجسد قدرة السينما على التقاط التفاصيل الصغيرة التي تنجو من الحرب".
ويشدد بن شعبان على أن مهرجان قرطاج السينمائي "هو في جوهره مهرجان مقاومة"، مضيفاً: "نحن لا نعتبر السينما تجارة، بل فكراً ونافذة لفتح النقاش والحوار حول القضايا الكبرى"، معتبراً أن هذه الفلسفة هي ما يجعل من الدورة الحالية امتداداً طبيعياً لتاريخ المهرجان.
Хайди Клум с дочерью Лени на красной дорожке фильма La Grazia во время 82-го Венецианского международного кинофестиваля - سبوتنيك عربي, 1920, 29.08.2025
وسائط متعددة
مهرجان البندقية السينمائي في صور
29 أغسطس, 14:42 GMT
وفي الجانب التكريمي، يكشف مدير الدورة عن قائمة أسماء سيستعيدها المهرجان هذا العام، من بينها زياد الرحباني الذي يصفه بـ"الرمز الفني للمقاومة"، إضافة إلى مخرجين تونسيين وأفارقة تركوا أثراً عميقاً مثل محمد فاضل الجزيري، بولان سوما نو فييرا، وسليمان سيسيه. كما يسلط المهرجان الضوء على مسيرة الفنانة العالمية كلوديا كاردينالي التي ستعرض لها ثلاثة أعمال توثق علاقتها بتونس ومسارها السينمائي، وفقاً لقوله.

تنظيم لوجستي ضخم رغم التحديات

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قدم شاكر الشيخي، المكلف بتسيير المركز الوطني للسينما والصورة والهيكل المسؤول تنظيمياً عن أيام قرطاج السينمائية، قراءة موسعة للاستعدادات التي رافقت هذه الدورة، مؤكداً أن العمل انطلق قبل نحو ستة أشهر في ظروف وصفها بـ"الدقيقة والمعقدة"، سواء على مستوى جاهزية الفضاءات أو على مستوى الاستقبال.
ويشرح الشيخي أن الفريق عمل على تأمين القاعات وضمان ظروف تقنية ولوجستية تستجيب لمعايير المهرجان، مضيفاً: "لم نتعامل مع الضيوف باعتبارهم ضيوف المهرجان فقط، بل ضيوف تونس. وهذا يحملنا مسؤولية مضاعفة في التنظيم والجودة".
ويشير إلى أن الاستعدادات شملت مختلف التفاصيل المتعلقة بالإقامة والتنقل والبرمجة التقنية للعروض، خاصة مع الانتظار الكبير الذي تحظى به هذه الدورة.
ويتحدث المسؤول عن الجانب الهيكلي للعروض، موضحاً أن المهرجان سيُقام في أربع قاعات بمدينة الثقافة، إضافة إلى تسع قاعات سينمائية موزعة بين وسط العاصمة وأحيائها.
وأضاف: "نحاول أن نجعل من مدينة الثقافة مركز ثقل، لكنها ليست الفضاء الوحيد، فقرطاج كانت دائماً حدثاً قريباً من الناس".
وفي هذا السياق، كشف عن برمجة عروض مفتوحة في شارع الحبيب بورقيبة عبر قاعة متنقلة تستقبل خلال النهار عروضاً سينمائية، وفي المساء عروضاً موسيقية، كما جرت العادة في السنوات الأخيرة.
وني متري المدير العام لشركة كونتانت بريدج - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
مدير شركة "كونتانت بريدج" يكشف عن تعاون سينمائي جديد مع روسيا ... فيديو
25 أغسطس, 17:52 GMT
ورغم هذه الاستعدادات، يعترف الشيخي بوجود صعوبات متواصلة تتعلق بالبنية التحتية، قائلاً إن "مسألة تهيئة القاعات ليست جديدة وطرحت خارج إطار المهرجان أيضاً".
ويوضح أن بعض القاعات تعاني نقائص تقنية وتشغيلية، مما دفع إدارة المهرجان إلى استئجار قاعات عرض جديدة بميزانية بلغت 250 ألف دينار "تفادياً للثغرات التي صادفناها في دورات سابقة وضماناً لسير العروض دون تعطيلات".
وعن الجانب المالي، قدم الشيخي تفاصيل تخص الميزانية التقديرية للدورة، والتي تبلغ 3.8 مليون دينار.
ويبيّن أن 3 ملايين دينار تأتي من منحة المركز الوطني للسينما والصورة باعتباره الجهة المنظمة، فيما توفّر 800 ألف دينار من مصادر أخرى: 650 ألف دينار من المستشهرين التقليديين والجدد، و130 ألف دينار من مداخيل بيع التذاكر.
ويؤكد في هذا السياق: "عملنا هذه السنة على تنويع الشركاء واستقطاب مؤسسات جديدة تدعم المهرجان وتمنحه استدامة مالية أكبر".
