صناع الأفلام يتحدثون لـ"سبوتنيك" في انطلاق الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. فيديو

صناع الأفلام يتحدثون لـ"سبوتنيك" في انطلاق الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. فيديو

أكد صناع الأفلام والمحتوى المشاركون في الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن سعادتهم بالمشاركة في فعاليات المهرجان لهذا العام. 12.11.2025

أعرب المخرج المصري كريم الشناوي، الذي تم اختياره كعضو في لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي في نسختها الحالية، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، عن سعادته بوجوده في لجنة التحكيم.وأوضح: "لدي حماس كبير وسعيد أني موجود في لجنة التحكيم لهذا العام"، مضيفا أن "المهرجان يختم عام جيد للسينما المصرية سواء على مستوى المهرجان نفسه أو على المستوى التجاري".وأشار إلى أنه "إن شاء الله يكون المهرجان لهذا العام نقطة مهمة للسنوات المقبلة للمهرجان نفسه، ولمشاركات أكثر فعالية وحماسة".ومن جانبه، تحدث إيلي داغر، المخرج اللبناني، وعضو لجنة تحكيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 46، عن أهمية النسخة الحالية من المهرجان وعن قوة السينما العربية في مواجهة الأجنبية.عبَّر داغر عن سعادته بوجوده بالقاهرة وبالمشاركة كعضو لجنة تحكيم بالمهرجان، موضحا في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن هناك أفلاما كثيرة مهمة في المهرجان وأنه سيكون حريصا على مشاهدة كل الأفلام الموجودة بالمهرجان نفسه.ويرى داغر أن الأفلام العربية بإمكانها منافسة الأفلام الأجنبية، والأحداث الأخيرة التي مرت بها منطقة الشرق الأوسط خرجت من خلالها أفلام سورية ولبنانية وسودانية كثيرة ومختلفة، مؤكدا أن الأفلام العربية لديها قضايا وملفات وقصص كثيرة ومتنوعة تناقشها بقوة وهو ما يجعلها تنافس الأفلام الأجنبية.وأشار مارك أيمن، أحد صناع الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة السينمائي للأفلام القصيرة، بفيلم جاء تحت عنوان "قمع"، في مقابلة مع "سبوتنيك"، إلى أنه يشارك في المهرجان للمرة الأولى، معبرا عن حماسه الشديد بالمشاركة في المهرجان وكذلك بالاستفادة من غيره من الأفلام القصيرة المشاركة.في وقت أعرب مارك أيمن عن سعادته البالغة بالمشاركة في المهرجان، قائلا: "لأن فيلمي هو عبارة عن مشروع تخرج بسيط، وكون إدارة المهرجان توافق على المشاركة بهذا المشروع فهو شئ أسعدني جدا وأشعر بالفخر بالمشاركة في المهرجان".يأتي هذا فيما انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي التي تُقام في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.وكشف المهرجان عن برنامج غني ومتنوع يضم نحو 150 فيلما من مختلف أنحاء العالم، تتوزع على 11 مسابقة وبرنامجا مختلفا، مما يعد بتقديم تجربة سينمائية فريدة للجمهور والنقاد.ويقدم المهرجان هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال السينمائية التي تتنافس ضمن مسابقاته الرسمية أو تُعرض في برامجه الموازية.وبحسب المهرجان، يؤكد هذا التنوع على مكانة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا، والمنصة السينمائية الوحيدة في المنطقة الحاصلة على تصنيف الفئة "A" من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF).

