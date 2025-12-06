https://sarabic.ae/20251206/خبراء-أمنيون-يعلقون-لـسبوتنيك-على-الاستراتيجية-الأمريكية-الجديدة-1107889995.html
خبراء أمنيون يعلقون لـ"سبوتنيك" على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة
خبراء أمنيون يعلقون لـ"سبوتنيك" على الاستراتيجية الأمريكية الجديدة
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، العقيد حاتم صابر من مصر، إن عدم ذكر روسيا كتهديد محتمل في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة يعكس تحولًا في الأولوية
وأضاف صابر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة تدعو الدول الأوروبية إلى تجديد التعاون مع موسكو، مما يشير إلى مسعى لـ"الاحتواء المسؤول الرشيد" وتقليل التصعيد المباشر معها.وأوضح أنه رغم أن الوثيقة تدعو صراحة إلى وقف توسع الناتو وتشكك في جدواه، إلا أنه من الصعب أن يتحقق إنهاء الحلف بشكل كامل في المدى القريب، لكنها تمثل ضغطًا هائلًا لزيادة الإنفاق الأوروبي، وتعتبر جزءًا من استراتيجية تهدف إلى "تدمير أوروبا الحالية" وتحويلها لنموذج أمريكي.وأشار الخبير الأمني إلى أن هذه الاستراتيجية تؤسس لنظام عالمي تهيمن عليه ثلاث قوى كبرى هي الولايات المتحدة، الصين، وروسيا، لكل منها مجالات تعاون ومناطق نفوذ، وتقلل من وضع روسيا كعدو أساسي، مما يفتح الباب أمام "إخماد بؤر الانقسام" والمحاولات البراجماتية للتفاوض.وتابع: "هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى تقويض الدعم الأمريكي لمساعي أوكرانيا للانضمام للناتو، وتضغط عليها لقبول تسوية سياسية قد تتضمن تنازلات".موضحًا أن "الأوروبيين يرون أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى أوروبا عمومًا، بما في ذلك أوكرانيا، كـ"هدف للهيمنة الاستعمارية"، مما يعني تهميش الدور الأوروبي المستقل في تسوية الأزمة".وأوضح كروستون أن الحزب الديمقراطي يعارض هذا التغيير بشكل واضح، لكن الأبرز هو تمسّك شخصيات جمهورية بارزة في مجلسي النواب والشيوخ بالرؤية التقليدية القديمة التي تعتبر روسيا والولايات المتحدة "أعداء أبديين".ورأى الأكاديمي الأمريكي أنه إذا كانت واشنطن جادة فعلًا في هذا التحول الاستراتيجي – وهو "إذا" كبيرة بحسبه – فإن ذلك سيُحدث تأثيرًا هائلًا في تسوية النزاع الأوكراني.واستشهد بتصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة التي يلمح فيها إلى أن استمرار الدعم الأمريكي لكييف مرهون باستعداد أوكرانيا لـ"التفاوض بانفتاح أكبر"، وهو ما يعني عمليًا قبول التخلي عن أراضٍ في غرب البلاد.وكانت صحيفة أمريكية قد ذكرت، أنه لم يُذكر اسم روسيا ولو مرة واحدة كتهديد محتمل لمصالح الولايات المتحدة في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة.ودعت الوثيقة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، إلى إنهاء حلف الناتو باعتباره "تحالفًا متزايد التوسع".يُسلّط القسم المخصص لأوروبا الضوء على الخلافات حول الصراع في أوكرانيا، متهمًا المسؤولين الأوروبيين بـ"توقعات غير واقعية" بشأن الحرب، وفقا للصحيفة.وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تُعتبر بمثابة وسيط بين أوروبا وروسيا، أكثر منها حليفًا لأوروبا في مواجهة روسيا، كما كانت سمة الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
قال خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، العقيد حاتم صابر من مصر، إن عدم ذكر روسيا كتهديد محتمل في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة يعكس تحولًا في الأولوية الأمريكية، حيث يتم التركيز بشكل بأكبر على المنافسة الاستراتيجية مع دول أخرى.
وأضاف صابر، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة
تدعو الدول الأوروبية إلى تجديد التعاون مع موسكو، مما يشير إلى مسعى لـ"الاحتواء المسؤول الرشيد" وتقليل التصعيد المباشر معها.
وأوضح أنه رغم أن الوثيقة تدعو صراحة إلى وقف توسع الناتو وتشكك في جدواه، إلا أنه من الصعب أن يتحقق إنهاء الحلف بشكل كامل في المدى القريب، لكنها تمثل ضغطًا هائلًا لزيادة الإنفاق الأوروبي، وتعتبر جزءًا من استراتيجية تهدف إلى "تدمير أوروبا
الحالية" وتحويلها لنموذج أمريكي.
وتابع قائلًا: "ترى الاستراتيجية أن بعض القادة الأوروبيين لديهم "توقعات غير واقعية" حول سبل إنهاء الأزمة في أوكرانيا، مما يشير إلى فجوة وتوتر متزايد بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية بشأن سبل تسوية الأزمة، ورغبة أمريكية في دفع الأطراف نحو إنهاء الصراع قد يكون على حساب الأهداف الأوروبية غير الواقعية".
وأشار الخبير الأمني إلى أن هذه الاستراتيجية تؤسس لنظام عالمي تهيمن عليه ثلاث قوى كبرى هي الولايات المتحدة
، الصين، وروسيا، لكل منها مجالات تعاون ومناطق نفوذ، وتقلل من وضع روسيا كعدو أساسي، مما يفتح الباب أمام "إخماد بؤر الانقسام" والمحاولات البراجماتية للتفاوض.
وتابع: "هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى تقويض الدعم الأمريكي لمساعي أوكرانيا للانضمام للناتو، وتضغط عليها لقبول تسوية سياسية قد تتضمن تنازلات".
موضحًا أن "الأوروبيين يرون أن الإدارة الأمريكية تنظر إلى أوروبا عمومًا، بما في ذلك أوكرانيا
، كـ"هدف للهيمنة الاستعمارية"، مما يعني تهميش الدور الأوروبي المستقل في تسوية الأزمة".
من جانبه، أكد ماثيو كروستون، أستاذ الأمن القومي ومدير التحول الأكاديمي في جامعة بوي ستيت، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن التغيير المُعلن في استراتيجية الأمن القومي الأمريكية تجاه روسيا يُعدّ أمرًا إيجابيًا في جوهره، مشددًا في الوقت نفسه على أن الاختبار الحقيقي يكمن في مدى ترجمة هذه الكلمات إلى أفعال عسكرية وسياسية ملموسة.
وأوضح كروستون أن الحزب الديمقراطي يعارض هذا التغيير بشكل واضح، لكن الأبرز هو تمسّك شخصيات جمهورية بارزة في مجلسي النواب والشيوخ بالرؤية التقليدية القديمة التي تعتبر روسيا
والولايات المتحدة "أعداء أبديين".
ورأى الأكاديمي الأمريكي أنه إذا كانت واشنطن جادة فعلًا في هذا التحول الاستراتيجي – وهو "إذا" كبيرة بحسبه – فإن ذلك سيُحدث تأثيرًا هائلًا في تسوية النزاع الأوكراني.
واستشهد بتصريحات الرئيس دونالد ترامب المتكررة التي يلمح فيها إلى أن استمرار الدعم الأمريكي لكييف مرهون باستعداد أوكرانيا لـ"التفاوض بانفتاح أكبر"، وهو ما يعني عمليًا قبول التخلي عن أراضٍ في غرب البلاد.
وأشار كروستون إلى أن وقف الدعم الأمريكي لن يؤدي بالضرورة إلى انهيار الجيش الأوكراني، لكنه سيُصيبه بجراح قاتلة تجعل النزاع ينتهي عمليًا.
وكانت صحيفة أمريكية قد ذكرت، أنه لم يُذكر اسم روسيا ولو مرة واحدة كتهديد محتمل لمصالح الولايات المتحدة في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الجديدة.
ودعت الوثيقة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، إلى إنهاء حلف الناتو
باعتباره "تحالفًا متزايد التوسع".
يُسلّط القسم المخصص لأوروبا الضوء على الخلافات حول الصراع في أوكرانيا، متهمًا المسؤولين الأوروبيين بـ"توقعات غير واقعية" بشأن الحرب، وفقا للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تُعتبر بمثابة وسيط بين أوروبا وروسيا، أكثر منها حليفًا لأوروبا في مواجهة روسيا، كما كانت سمة الولايات المتحدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.