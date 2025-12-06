مصر تؤكد على أهمية استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
10:03 GMT
45 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:49 GMT
10 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
13:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
13:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة القوات الجنوبية على حضرموت والمهرة
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
17:33 GMT
22 د
عالم سبوتنيك
الخارجية الروسية: إجراءات الاتحاد الأوروبي ضد الأصول الروسية ستواجه برد قاس
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
التغيرات المناخية تهدد مدنا كبري بالزلازل
09:31 GMT
29 د
من الملعب
حصاد الجولة الأولى من كأس العرب.. بداية نارية ومفاجآت بالجملة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
ختام فعاليات مؤتمر جرائم الاستعمار في القارة الأفريقية في الجزائر مع توصيات لتحديد آليات لجبر الضرر
11:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
11:49 GMT
11 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
12:03 GMT
45 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
13:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
13:42 GMT
18 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251206/مصر-تؤكد-على-أهمية-استئناف-الحوار-للتوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي-الإيراني-1107873822.html
مصر تؤكد على أهمية استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني
مصر تؤكد على أهمية استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني
سبوتنيك عربي
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناولا خلاله تعزيز التعاون الثنائي بين... 06.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-06T10:32+0000
2025-12-06T10:32+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار إيران
إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_830fbbecd791fbd796330b99bb58dbd2.jpg
وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصال، عن دعم مصر الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكداً حرص مصر الدائم على الحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومصداقيتها كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي عالمياً.وجدد الوزير المصري التطلع لمواصلة التنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن للملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وقدمت "الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار هذا الأسبوع في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع اعتماد مشروع القرار اليوم الأربعاء على أقرب تقدير، بعد أن وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن إيران إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى إن جرد مخزونات اليورانيوم في البلاد "كان متأخرا منذ فترة طويلة، والأن ضرورية".وأشارت وكالة "رويترز"، بالاستناد إلى الوثيقة، إلى أن مشروع القرار "يدين إيران بسبب تعاونها غير الفعال ويطالب بحل دبلوماسي"، كما يطلب من إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها حق إجراء تفتيش مفاجئ في مواقع غير معلنة ويوفر رقابة أوسع على الأنشطة النووية.وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.وقد علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.وفي 11 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران قد جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر في سبتمبر والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.وأشارت طهران في الوقت ذاته إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران شكل التفاعل معها.وفي ليلة 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.
https://sarabic.ae/20251125/توافق-في-اجتماع-القاهرة-على-تكثيف-الجهود-لإنجاح-المرحلة-الثانية-من-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-في-غزة--1107488069.html
https://sarabic.ae/20251121/عراقجي-يلوم-الجهات-المسؤولة-عن-القضاء-على-اتفاقية-القاهرة-1107375330.html
https://sarabic.ae/20251121/الخارجية-الإيرانية-إلغاء-اتفاق-القاهرة-وطهران-سترد-على-قرار-الوكالة-الذرية-1107365481.html
مصر
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103689343_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_51011947a303a35ffa722dca926488a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

مصر تؤكد على أهمية استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني

10:32 GMT 06.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي
 وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
© AP Photo / Amr Nabil
تابعنا عبر
أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناولا خلاله تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والوكالة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصال، عن دعم مصر الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكداً حرص مصر الدائم على الحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومصداقيتها كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي عالمياً.
وجدد الوزير المصري التطلع لمواصلة التنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.
الإفراج عن الأسرى ضمن اتفاق غزة وقمة شرم الشيخ تغلق باب الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
توافق في اجتماع القاهرة على تكثيف الجهود لإنجاح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
25 نوفمبر, 17:27 GMT
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن للملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقدمت "الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.
قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار هذا الأسبوع في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع اعتماد مشروع القرار اليوم الأربعاء على أقرب تقدير، بعد أن وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن إيران إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى إن جرد مخزونات اليورانيوم في البلاد "كان متأخرا منذ فترة طويلة، والأن ضرورية".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
عراقجي يلوم الجهات المسؤولة عن "القضاء على اتفاقية القاهرة"
21 نوفمبر, 15:26 GMT
وأشارت وكالة "رويترز"، بالاستناد إلى الوثيقة، إلى أن مشروع القرار "يدين إيران بسبب تعاونها غير الفعال ويطالب بحل دبلوماسي"، كما يطلب من إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها حق إجراء تفتيش مفاجئ في مواقع غير معلنة ويوفر رقابة أوسع على الأنشطة النووية.
وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.
وقد علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2025
الخارجية الإيرانية: إلغاء اتفاق القاهرة.. وطهران سترد على قرار الوكالة الذرية
21 نوفمبر, 12:28 GMT
وفي 11 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران قد جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر في سبتمبر والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.
وأشارت طهران في الوقت ذاته إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران شكل التفاعل معها.
وفي ليلة 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала