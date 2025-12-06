https://sarabic.ae/20251206/مصر-تؤكد-على-أهمية-استئناف-الحوار-للتوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي-الإيراني-1107873822.html

مصر تؤكد على أهمية استئناف الحوار للتوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي الإيراني

أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً، مع رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تناولا خلاله تعزيز التعاون الثنائي بين... 06.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-06T10:32+0000

2025-12-06T10:32+0000

2025-12-06T10:32+0000

مصر

أخبار إيران

إيران

الاتفاق النووي الإيراني

وأعرب عبد العاطي، خلال الاتصال، عن دعم مصر الكامل للدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة في إطار نظام التحقق بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مؤكداً حرص مصر الدائم على الحفاظ على مبدأ عالمية المعاهدة ومصداقيتها كركيزة أساسية لنظام منع الانتشار النووي عالمياً.وجدد الوزير المصري التطلع لمواصلة التنسيق الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الوزير بدر عبد العاطي أهمية مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة المناخ الملائم لاستمرار التعاون القائم، بما يتيح فرصة حقيقية للحلول الدبلوماسية واستئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن للملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وقدمت "الترويكا الأوروبية" والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مشروع قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بالسماح بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب لديها.قدمت الدول الثلاث في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) والولايات المتحدة مشروع قرار هذا الأسبوع في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة يطالب إيران بتقديم إجابات والسماح لها بالوصول إلى منشآتها النووية ومخزونات اليورانيوم المخصب التي تعرضت للقصف (في يونيو/حزيران الماضي)، بحسب وسائل إعلام أمريكية.وقالت مصادر دبلوماسية إنه من المتوقع اعتماد مشروع القرار اليوم الأربعاء على أقرب تقدير، بعد أن وزعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا عن إيران إلى الدول الأعضاء الأسبوع الماضي، أشارت فيه إلى إن جرد مخزونات اليورانيوم في البلاد "كان متأخرا منذ فترة طويلة، والأن ضرورية".وأشارت وكالة "رويترز"، بالاستناد إلى الوثيقة، إلى أن مشروع القرار "يدين إيران بسبب تعاونها غير الفعال ويطالب بحل دبلوماسي"، كما يطلب من إيران تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يوسع صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يمنحها حق إجراء تفتيش مفاجئ في مواقع غير معلنة ويوفر رقابة أوسع على الأنشطة النووية.وفي 17 أكتوبر الماضي، لفت وزير الخارجية الإيراني إلى أنه مع انتهاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 في 18 أكتوبر، ستلتزم إيران فقط بتعهداتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي لا تحد من نطاق تطور برنامجها النووي.وقد علق المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، أن إنهاء الاتفاق النووي سيؤدي إلى تغيير في الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.وفي 11 أكتوبر، صرح المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، أن إيران قد جمدت تنفيذ الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي تم توقيعه في مصر في سبتمبر والذي حدد ملامح التعاون بين الجانبين، وذلك ربطا باستئناف العمل بقرارات مجلس الأمن الدولية المتعلقة بالعقوبات ضد إيران.وأشارت طهران في الوقت ذاته إلى استعدادها للنظر في مقترحات لصياغة اتفاق جديد مع الوكالة، على أن يحدد المجلس الأعلى للأمن الوطني في إيران شكل التفاعل معها.وفي ليلة 22 يونيو، شنت الولايات المتحدة ضربات على ثلاث منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، وذلك بعد أن بدأت إسرائيل في ليلة 13 يونيو عملية عسكرية متهمة إيران فيها بتنفيذ برنامج سري عسكري نووي، واستهدفت منشآت ذرية وقيادات عسكرية وعلماء نوويين.

