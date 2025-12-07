https://sarabic.ae/20251207/حالة-غامضة-الرياضيون-معرضون-لخطر-عدم-انتظام-ضربات-القلب-1107913929.html

حالة غامضة... الرياضيون معرضون لخطر عدم انتظام ضربات القلب

حالة غامضة... الرياضيون معرضون لخطر عدم انتظام ضربات القلب

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة أنه على الرغم من فوائد اللياقة البدنية والرياضات المعتدلة، وتخفيضها لخطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى معظم الرياضيين، إلا أن الإفراط في رياضات... 07.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-07T17:00+0000

2025-12-07T17:00+0000

2025-12-07T17:00+0000

مجتمع

علوم

رياضة

ممارسة الرياضة

ماراثون

الرجفان الأذيني

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096903056_0:241:616:587_1920x0_80_0_0_2b6efbb048ccf59b58dfe08216e55f9b.png

تعزز التمارين الرياضية صحة القلب والأوعية الدموية لدى عامة الناس، حيث تقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني من خلال ممارسة أنشطة معتدلة.وأظهرت دراسة أجريت على أكثر من 400,000 شخص أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة أسبوعيا تقلل من احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10-15%، مع حصول النساء على حماية إضافية تصل إلى ثلاثة أضعاف (انخفاض بنسبة 20%)، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".يُظهر الرجال الذين يتجاوز نشاطهم عشرة أضعاف الموصى به (حوالي سبع ساعات أسبوعيا) خطرا أعلى للإصابة بالرجفان الأذيني، على عكس النساء، ربما بسبب تأثيرات الإستروجين الوقائية للقلب التي تُثبت تكيفات القلب، ويبدو الرياضيون الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة من كبار السن. أيضا ربط تحليل سويدي أُجري على 52,000 متزلج عبر البلاد زيادة عدد السباقات والمسافات بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، ما يعكس تأثير الحمل التراكمي وشدته، وتؤكد التحليلات ارتفاع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى الرياضيين بنحو أربعة أضعاف، حتى بدون مشاكل قلبية أخرى. بينما يواجه العداؤون العاديون الذين يتدربون لسباقات الماراثون مخاطر منخفضة، ولكن يجب على الرياضيين ذوي الحجم الكبير مراقبة الحمل الإجمالي لتجنب إجهاد القلب. يُبرز هذا الاكتشاف الطبيعة المزدوجة للتمارين الرياضية: فهي وقائية عند الاعتدال، وخطيرة عند الإفراط فيها لفئات محددة.دراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية

https://sarabic.ae/20250320/10-تمارين-صباحية-لقوة-العقل-وصفاء-الذهن-1098808238.html

https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, رياضة, ممارسة الرياضة, ماراثون, الرجفان الأذيني