حالة غامضة... الرياضيون معرضون لخطر عدم انتظام ضربات القلب
07.12.2025
2025-12-07T17:00+0000
2025-12-07T17:00+0000
2025-12-07T17:00+0000
مجتمع
علوم
رياضة
ممارسة الرياضة
ماراثون
الرجفان الأذيني
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096903056_0:241:616:587_1920x0_80_0_0_2b6efbb048ccf59b58dfe08216e55f9b.png
تعزز التمارين الرياضية صحة القلب والأوعية الدموية لدى عامة الناس، حيث تقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني من خلال ممارسة أنشطة معتدلة.وأظهرت دراسة أجريت على أكثر من 400,000 شخص أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة أسبوعيا تقلل من احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10-15%، مع حصول النساء على حماية إضافية تصل إلى ثلاثة أضعاف (انخفاض بنسبة 20%)، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت".يُظهر الرجال الذين يتجاوز نشاطهم عشرة أضعاف الموصى به (حوالي سبع ساعات أسبوعيا) خطرا أعلى للإصابة بالرجفان الأذيني، على عكس النساء، ربما بسبب تأثيرات الإستروجين الوقائية للقلب التي تُثبت تكيفات القلب، ويبدو الرياضيون الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة من كبار السن. أيضا ربط تحليل سويدي أُجري على 52,000 متزلج عبر البلاد زيادة عدد السباقات والمسافات بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، ما يعكس تأثير الحمل التراكمي وشدته، وتؤكد التحليلات ارتفاع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى الرياضيين بنحو أربعة أضعاف، حتى بدون مشاكل قلبية أخرى. بينما يواجه العداؤون العاديون الذين يتدربون لسباقات الماراثون مخاطر منخفضة، ولكن يجب على الرياضيين ذوي الحجم الكبير مراقبة الحمل الإجمالي لتجنب إجهاد القلب. يُبرز هذا الاكتشاف الطبيعة المزدوجة للتمارين الرياضية: فهي وقائية عند الاعتدال، وخطيرة عند الإفراط فيها لفئات محددة.دراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية
تعزز التمارين الرياضية صحة القلب والأوعية الدموية لدى عامة الناس، حيث تقلل من خطر الإصابة بالرجفان الأذيني من خلال ممارسة أنشطة معتدلة.
وأظهرت دراسة أجريت على أكثر من 400,000 شخص أن ممارسة التمارين الرياضية لمدة تتراوح بين 150 و300 دقيقة أسبوعيا تقلل من احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني بنسبة 10-15%، مع حصول النساء على حماية إضافية تصل إلى ثلاثة أضعاف (انخفاض بنسبة 20%)، حسب ماورد في صحيفة "ساينس أليرت
لكن يواجه رياضيو رياضات التحمل مخاطر متزايدة على القلب، نتيجة التدريب عالي الكثافة لفترات طويلة، بما في ذلك تندب القلب كمؤشر على الإصابة بالرجفان الأذيني، حيث يُبرز منحنى الخطر على شكل حرف J الحاجة إلى تحديد جرعات التمارين الرياضية المُخصصة في ظل تزايد المشاركة في سباقات الماراثون.
يُظهر الرجال الذين يتجاوز نشاطهم عشرة أضعاف الموصى به (حوالي سبع ساعات أسبوعيا) خطرا أعلى للإصابة بالرجفان الأذيني، على عكس النساء، ربما بسبب تأثيرات الإستروجين الوقائية للقلب التي تُثبت تكيفات القلب، ويبدو الرياضيون الأصغر سنا أكثر عرضة للإصابة من كبار السن.
أيضا ربط تحليل سويدي أُجري على 52,000 متزلج عبر البلاد زيادة عدد السباقات والمسافات بزيادة خطر الإصابة بالرجفان الأذيني، ما يعكس تأثير الحمل التراكمي وشدته، وتؤكد التحليلات ارتفاع خطر الإصابة بالرجفان الأذيني لدى الرياضيين بنحو أربعة أضعاف، حتى بدون مشاكل قلبية أخرى.
حيث يؤدي التدريب المكثف المزمن إلى تضخم الأذين، وإجهاد جدرانه، وتندبه نتيجة الالتهاب المتكرر وتباطؤ التوصيل الكهربائي، كما يلاحظ بعد سباقات الماراثون الجبلية.
بينما يواجه العداؤون العاديون الذين يتدربون لسباقات الماراثون مخاطر منخفضة، ولكن يجب على الرياضيين ذوي الحجم الكبير مراقبة الحمل الإجمالي لتجنب إجهاد القلب.
يُبرز هذا الاكتشاف الطبيعة المزدوجة للتمارين الرياضية: فهي وقائية عند الاعتدال، وخطيرة عند الإفراط فيها لفئات محددة.