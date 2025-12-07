https://sarabic.ae/20251207/دراسة-العمل-من-المنزل-يعزز-الصحة-النفسية-للنساء-أكثر-1107904989.html
دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثر
دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثر
سبوتنيك عربي
أصبح العمل من المنزل عنصرا أساسيا في ثقافة العمل المعاصرة، لكن الجدل المستمر يدور حول تأثيره على الصحة النفسية. 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T11:56+0000
2025-12-07T11:56+0000
2025-12-07T12:27+0000
مجتمع
منوعات
أستراليا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104360326_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1277ea6df37c3d0f0e7e26266fdfcc4b.jpg
وفقًا لدراسة حديثة استندت إلى بيانات مسح طويل الأمد شمل أكثر من 16 ألف موظف أسترالي، تكشف النتائج أن النساء يجنين فوائد أكبر من هذا النمط مقارنة بالرجال، وفقا لموقع "ساينس أليرت". سمحت البيانات للباحثين بتتبع التغييرات في الصحة النفسية والعادات اليومية، بما في ذلك وقت التنقل إلى العمل وأنماط العمل من المنزل، مع عزل تأثير الأحداث الحياتية الكبرى مثل تغيير الوظيفة أو إنجاب الأطفال. وتبين أن كل زيادة بمقدار 30 دقيقة في رحلة الذهاب إلى العمل كانت تعادل تأثير انخفاض بنسبة 2% في دخل الأسرة على صحة الرجل النفسية. وبالنسبة للنساء اللاتي يعانين من صحة نفسية متدهورة، كان لهذا النمط أثر يعادل تقريبًا زيادة دخل الأسرة بنسبة 15%. وترى الدراسة أن الفوائد لا ترتبط فقط بتوفير وقت التنقل، بل أيضًا بانخفاض ضغط العمل واستقرار التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.في المقابل، لم يظهر للعمل من المنزل تأثير واضح على صحة الرجال النفسية، سواء كان العمل يومًا واحدًا أو طوال الأسبوع من المنزل.كما يشيرون إلى أن شبكات العلاقات الاجتماعية للرجال غالبًا ما ترتبط بمكان العمل؛ ما يجعل العمل من المنزل ذا أثر محدود عليهم. وأما عن الأكثر استفادة، فيأتي العاملون الذين يعانون من ضعف في الصحة النفسية كالأكثر تضررًا من التنقل الطويل، والأكثر استفادة من ترتيبات العمل من المنزل، بينما يكون تأثير هذه العوامل أقل على من يتمتعون بصحة نفسية جيدة أساسًا. في الختام، يوصي الباحثون العاملين بتقييم تأثير نمط العمل على صحتهم النفسية بدلًا من الافتراض أن العمل من المنزل أو من المكتب هو الأفضل دائمًا. وإذا كان العامل يعاني من مشاكل نفسية، فمن الأفضل التخطيط لإنجاز المهام الأكثر ضغطًا في الأيام التي يعمل فيها من المكان الذي يمنحه راحة أكبر.
https://sarabic.ae/20251006/دراسة-مخاطر-خفية-لدواء-تساقط-الشعر-تهدد-الصحة-النفسية-للرجال-1105694584.html
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-علاقة-التوافق-بين-المعدة-والدماغ-مع-الصحة-النفسية-1104360482.html
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-رابطا-بين-صدمات-الطفولة-ومشاكل-الصحة-النفسية-والألم-في-مراحل-الحياة-اللاحقة-1104356550.html
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1f/1104360326_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a24b42542a50eaea5d178df7a345680a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, أستراليا
دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثر
11:56 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:27 GMT 07.12.2025)
أصبح العمل من المنزل عنصرا أساسيا في ثقافة العمل المعاصرة، لكن الجدل المستمر يدور حول تأثيره على الصحة النفسية.
وفقًا لدراسة حديثة استندت إلى بيانات مسح طويل الأمد شمل أكثر من 16 ألف موظف أسترالي، تكشف النتائج أن النساء يجنين فوائد أكبر من هذا النمط مقارنة بالرجال، وفقا لموقع
"ساينس أليرت".
سمحت البيانات للباحثين بتتبع التغييرات في الصحة النفسية
والعادات اليومية، بما في ذلك وقت التنقل إلى العمل وأنماط العمل من المنزل، مع عزل تأثير الأحداث الحياتية الكبرى مثل تغيير الوظيفة أو إنجاب الأطفال.
وأظهرت النتائج أن وقت التنقل لا يؤثر على الصحة النفسية للنساء، بينما يؤثر بشكل واضح على الرجال، خصوصًا أولئك الذين يعانون أساسًا من تراجع في صحتهم النفسية.
وتبين أن كل زيادة بمقدار 30 دقيقة في رحلة الذهاب إلى العمل كانت تعادل تأثير انخفاض بنسبة 2% في دخل الأسرة على صحة الرجل النفسية.
بالنسبة للنساء، يبرز نظام العمل الهجين – العمل من المنزل بشكل رئيسي مع يوم أو يومين في المكتب أسبوعيًا – كالأكثر دعمًا للصحة النفسية.
وبالنسبة للنساء اللاتي يعانين من صحة نفسية متدهورة، كان لهذا النمط أثر يعادل تقريبًا زيادة دخل الأسرة بنسبة 15%.
وترى الدراسة أن الفوائد لا ترتبط فقط بتوفير وقت التنقل، بل أيضًا بانخفاض ضغط العمل واستقرار التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.
في المقابل، لم يظهر للعمل من المنزل تأثير واضح على صحة الرجال النفسية، سواء كان العمل يومًا واحدًا أو طوال الأسبوع من المنزل.
يفسر الباحثون هذه النتيجة بتوزيع الأدوار داخل الأسر الأسترالية، حيث تتحمل النساء عادة مسؤوليات منزلية أكبر؛ ما يجعل المرونة في ساعات ومكان العمل مؤثرًا بشكل أكبر عليهن.
كما يشيرون إلى أن شبكات العلاقات الاجتماعية
للرجال غالبًا ما ترتبط بمكان العمل؛ ما يجعل العمل من المنزل ذا أثر محدود عليهم.
وأما عن الأكثر استفادة، فيأتي العاملون الذين يعانون من ضعف في الصحة النفسية كالأكثر تضررًا من التنقل الطويل، والأكثر استفادة من ترتيبات العمل من المنزل، بينما يكون تأثير هذه العوامل أقل على من يتمتعون بصحة نفسية جيدة أساسًا.
في الختام، يوصي الباحثون العاملين بتقييم تأثير نمط العمل على صحتهم النفسية بدلًا من الافتراض أن العمل من المنزل أو من المكتب هو الأفضل دائمًا.
وإذا كان العامل يعاني من مشاكل نفسية، فمن الأفضل التخطيط لإنجاز المهام الأكثر ضغطًا في الأيام التي يعمل فيها من المكان الذي يمنحه راحة أكبر.