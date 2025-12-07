عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثر
دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثر
دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثر

11:56 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 12:27 GMT 07.12.2025)
أصبح العمل من المنزل عنصرا أساسيا في ثقافة العمل المعاصرة، لكن الجدل المستمر يدور حول تأثيره على الصحة النفسية.
وفقًا لدراسة حديثة استندت إلى بيانات مسح طويل الأمد شمل أكثر من 16 ألف موظف أسترالي، تكشف النتائج أن النساء يجنين فوائد أكبر من هذا النمط مقارنة بالرجال، وفقا لموقع "ساينس أليرت".
سمحت البيانات للباحثين بتتبع التغييرات في الصحة النفسية والعادات اليومية، بما في ذلك وقت التنقل إلى العمل وأنماط العمل من المنزل، مع عزل تأثير الأحداث الحياتية الكبرى مثل تغيير الوظيفة أو إنجاب الأطفال.
وأظهرت النتائج أن وقت التنقل لا يؤثر على الصحة النفسية للنساء، بينما يؤثر بشكل واضح على الرجال، خصوصًا أولئك الذين يعانون أساسًا من تراجع في صحتهم النفسية.
وتبين أن كل زيادة بمقدار 30 دقيقة في رحلة الذهاب إلى العمل كانت تعادل تأثير انخفاض بنسبة 2% في دخل الأسرة على صحة الرجل النفسية.
بالنسبة للنساء، يبرز نظام العمل الهجين – العمل من المنزل بشكل رئيسي مع يوم أو يومين في المكتب أسبوعيًا – كالأكثر دعمًا للصحة النفسية.
وبالنسبة للنساء اللاتي يعانين من صحة نفسية متدهورة، كان لهذا النمط أثر يعادل تقريبًا زيادة دخل الأسرة بنسبة 15%.
وترى الدراسة أن الفوائد لا ترتبط فقط بتوفير وقت التنقل، بل أيضًا بانخفاض ضغط العمل واستقرار التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.
في المقابل، لم يظهر للعمل من المنزل تأثير واضح على صحة الرجال النفسية، سواء كان العمل يومًا واحدًا أو طوال الأسبوع من المنزل.
يفسر الباحثون هذه النتيجة بتوزيع الأدوار داخل الأسر الأسترالية، حيث تتحمل النساء عادة مسؤوليات منزلية أكبر؛ ما يجعل المرونة في ساعات ومكان العمل مؤثرًا بشكل أكبر عليهن.
كما يشيرون إلى أن شبكات العلاقات الاجتماعية للرجال غالبًا ما ترتبط بمكان العمل؛ ما يجعل العمل من المنزل ذا أثر محدود عليهم.
وأما عن الأكثر استفادة، فيأتي العاملون الذين يعانون من ضعف في الصحة النفسية كالأكثر تضررًا من التنقل الطويل، والأكثر استفادة من ترتيبات العمل من المنزل، بينما يكون تأثير هذه العوامل أقل على من يتمتعون بصحة نفسية جيدة أساسًا.
في الختام، يوصي الباحثون العاملين بتقييم تأثير نمط العمل على صحتهم النفسية بدلًا من الافتراض أن العمل من المنزل أو من المكتب هو الأفضل دائمًا.
وإذا كان العامل يعاني من مشاكل نفسية، فمن الأفضل التخطيط لإنجاز المهام الأكثر ضغطًا في الأيام التي يعمل فيها من المكان الذي يمنحه راحة أكبر.
