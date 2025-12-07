https://sarabic.ae/20251207/دراسة-العمل-من-المنزل-يعزز-الصحة-النفسية-للنساء-أكثر-1107904989.html

دراسة: العمل من المنزل يعزز الصحة النفسية للنساء أكثر

أصبح العمل من المنزل عنصرا أساسيا في ثقافة العمل المعاصرة، لكن الجدل المستمر يدور حول تأثيره على الصحة النفسية. 07.12.2025

2025-12-07T11:56+0000

وفقًا لدراسة حديثة استندت إلى بيانات مسح طويل الأمد شمل أكثر من 16 ألف موظف أسترالي، تكشف النتائج أن النساء يجنين فوائد أكبر من هذا النمط مقارنة بالرجال، وفقا لموقع "ساينس أليرت". سمحت البيانات للباحثين بتتبع التغييرات في الصحة النفسية والعادات اليومية، بما في ذلك وقت التنقل إلى العمل وأنماط العمل من المنزل، مع عزل تأثير الأحداث الحياتية الكبرى مثل تغيير الوظيفة أو إنجاب الأطفال. وتبين أن كل زيادة بمقدار 30 دقيقة في رحلة الذهاب إلى العمل كانت تعادل تأثير انخفاض بنسبة 2% في دخل الأسرة على صحة الرجل النفسية. وبالنسبة للنساء اللاتي يعانين من صحة نفسية متدهورة، كان لهذا النمط أثر يعادل تقريبًا زيادة دخل الأسرة بنسبة 15%. وترى الدراسة أن الفوائد لا ترتبط فقط بتوفير وقت التنقل، بل أيضًا بانخفاض ضغط العمل واستقرار التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.في المقابل، لم يظهر للعمل من المنزل تأثير واضح على صحة الرجال النفسية، سواء كان العمل يومًا واحدًا أو طوال الأسبوع من المنزل.كما يشيرون إلى أن شبكات العلاقات الاجتماعية للرجال غالبًا ما ترتبط بمكان العمل؛ ما يجعل العمل من المنزل ذا أثر محدود عليهم. وأما عن الأكثر استفادة، فيأتي العاملون الذين يعانون من ضعف في الصحة النفسية كالأكثر تضررًا من التنقل الطويل، والأكثر استفادة من ترتيبات العمل من المنزل، بينما يكون تأثير هذه العوامل أقل على من يتمتعون بصحة نفسية جيدة أساسًا. في الختام، يوصي الباحثون العاملين بتقييم تأثير نمط العمل على صحتهم النفسية بدلًا من الافتراض أن العمل من المنزل أو من المكتب هو الأفضل دائمًا. وإذا كان العامل يعاني من مشاكل نفسية، فمن الأفضل التخطيط لإنجاز المهام الأكثر ضغطًا في الأيام التي يعمل فيها من المكان الذي يمنحه راحة أكبر.

2025

