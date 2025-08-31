دراسة تكشف علاقة التوافق بين المعدة والدماغ مع الصحة النفسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
08:16 GMT
35 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:52 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:29 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:28 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:47 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
11:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
16:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف و الاتحاد الأوروبي يعملان على تقويض الاتفاقيات التي تم التوصل لها خلال قمة بوتين-ترامب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: لهذه الأسباب أصبحت مصر وجهة الأثرياء
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
العراق... خطط توليد الكهرباء من البواخر تواجه انتقادات لاذعة
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
نظرية الاوتار ولغز الطاقة المظلمة وجدول مضفر يقلب تاريخ التطور البشري رأسا على عقب وحكاية الروبوت الحامل
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
11:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:38 GMT
12 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
حماس تعلن التحدي... هل تمضي إسرائيل في خطط احتلال غزة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم الروسي يصبح أولوية للعرب
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
الصليب الأحمر: الإخلاء الجماعي لمدينة غزة مستحيل
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: ملف السويداء أصبح دوليا غير متعلق بالقرار المحلي ولا السوري
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
خبير: "يوم المعرفة" في روسيا هو اعتراف بأن التعليم هو المدماك الأول لبناء الشخصية والأوطان
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
مجتمع
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم.
دراسة تكشف علاقة التوافق بين المعدة والدماغ مع الصحة النفسية
كشفت دراسة حديثة أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة، يشير إلى دلالة بعدية على ضعف الصحة النفسية، تشمل القلق والاكتئاب والتوتر.
لطالما ارتبطت الحالات الفسيولوجية الداخلية، مثل الهضم والتنفس ونبض القلب، بالتجارب العقلية والنفسية والعاطفية.من المعروف أن هذا الاتصال بين الجسم والعقل مدعوم بالإدراك الداخلي، وهو القدرة الفطرية على استشعار الحالات والأحاسيس الفسيولوجية الداخلية، مثل الجوع والعطش والألم ونبضات القلب والتنفس.تشير الدراسات السابقة إلى أن التواصل بين الإيقاع المعدي والشبكة الجبهية الجدارية، والمعروف عموما باسم اقتران الدماغ الحشوي أو اقتران الدماغ المعدي، قد يلعب دورا في بعض اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والحالات المرتبطة بالتوتر.وحديثا، أجرى باحثون في "جامعة آرهوس" و"المعهد الألماني للتغذية البشرية" دراسة تهدف إلى استكشاف هذه العلاقة بشكل أعمق من خلال دراسة أعراض الصحة النفسية لمجموعة من الأشخاص والنشاط الكهربائي في معدتهم، حيث درس الباحثون العلاقة بين المحور الإدراكي الداخلي والصحة النفسية لدى 243 مشاركا، باستخدام نهج التعلم الآلي الموثق، لتقييم الصحة النفسية للمشاركين باستخدام اختبارات حثتهم على مشاركة تجاربهم العاطفية والعقلية والاجتماعية والجسدية.وجد الباحثون "أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة يشير إلى دلالة على ضعف الصحة النفسية".في المستقبل، قد تمهد هذه الأعمال مجتمعة الطريق لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة تهدف إلى تخفيف أعراض الحالات النفسية المُرتبطة بالتوتر من خلال معالجة أنماط التواصل المعدي الدماغي الغير طبيعية.
https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-رابطا-بين-صدمات-الطفولة-ومشاكل-الصحة-النفسية-والألم-في-مراحل-الحياة-اللاحقة-1104356550.html
https://sarabic.ae/20250830/دراسة-فوائد-صحية-كبيرة-لرياضات-المنطقة-صفر-1104321025.html
تابعنا عبر
كشفت دراسة حديثة أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة، يشير إلى دلالة بعدية على ضعف الصحة النفسية، تشمل القلق والاكتئاب والتوتر.
لطالما ارتبطت الحالات الفسيولوجية الداخلية، مثل الهضم والتنفس ونبض القلب، بالتجارب العقلية والنفسية والعاطفية.
من المعروف أن هذا الاتصال بين الجسم والعقل مدعوم بالإدراك الداخلي، وهو القدرة الفطرية على استشعار الحالات والأحاسيس الفسيولوجية الداخلية، مثل الجوع والعطش والألم ونبضات القلب والتنفس.
ومن الإشارات الإدراكية الداخلية المهمة ما يسمى بالإيقاع المعدي، وهو التذبذب الكهربائي الذي تنتجه المعدة بانتظام كوسيلة لتسهيل عملية الهضم، وقد ارتبط هذا الإيقاع بنشاط الشبكة الجبهية الجدارية، وهي مجموعة متصلة من مناطق الدماغ تساهم في تنظيم العواطف والعمليات المتعلقة بالانتباه.
أطفال - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2025
مجتمع
دراسة تكشف رابطا بين صدمات الطفولة ومشاكل الصحة النفسية والألم في مراحل الحياة اللاحقة
18:23 GMT
تشير الدراسات السابقة إلى أن التواصل بين الإيقاع المعدي والشبكة الجبهية الجدارية، والمعروف عموما باسم اقتران الدماغ الحشوي أو اقتران الدماغ المعدي، قد يلعب دورا في بعض اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والحالات المرتبطة بالتوتر.
وحديثا، أجرى باحثون في "جامعة آرهوس" و"المعهد الألماني للتغذية البشرية" دراسة تهدف إلى استكشاف هذه العلاقة بشكل أعمق من خلال دراسة أعراض الصحة النفسية لمجموعة من الأشخاص والنشاط الكهربائي في معدتهم، حيث درس الباحثون العلاقة بين المحور الإدراكي الداخلي والصحة النفسية لدى 243 مشاركا، باستخدام نهج التعلم الآلي الموثق، لتقييم الصحة النفسية للمشاركين باستخدام اختبارات حثتهم على مشاركة تجاربهم العاطفية والعقلية والاجتماعية والجسدية.

كما سجلوا الإشارات الكهربائية والنشاط في معدة المشاركين، باستخدام تقنيتين تجريبيتين شائعتي الاستخدام، تعرفان بتخطيط كهربية المعدة (EGG) والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).

المشي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.08.2025
مجتمع
دراسة: فوائد صحية كبيرة لرياضات "المنطقة صفر"
أمس, 16:10 GMT
وجد الباحثون "أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة يشير إلى دلالة على ضعف الصحة النفسية".
في المستقبل، قد تمهد هذه الأعمال مجتمعة الطريق لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة تهدف إلى تخفيف أعراض الحالات النفسية المُرتبطة بالتوتر من خلال معالجة أنماط التواصل المعدي الدماغي الغير طبيعية.
أحد أكثر المهن أهمية وأكثرها إرهاقا
دراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق
