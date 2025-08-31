https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-علاقة-التوافق-بين-المعدة-والدماغ-مع-الصحة-النفسية-1104360482.html
دراسة تكشف علاقة التوافق بين المعدة والدماغ مع الصحة النفسية
دراسة تكشف علاقة التوافق بين المعدة والدماغ مع الصحة النفسية
كشفت دراسة حديثة أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة، يشير إلى دلالة بعدية على ضعف الصحة النفسية، تشمل القلق والاكتئاب والتوتر. 31.08.2025
لطالما ارتبطت الحالات الفسيولوجية الداخلية، مثل الهضم والتنفس ونبض القلب، بالتجارب العقلية والنفسية والعاطفية.من المعروف أن هذا الاتصال بين الجسم والعقل مدعوم بالإدراك الداخلي، وهو القدرة الفطرية على استشعار الحالات والأحاسيس الفسيولوجية الداخلية، مثل الجوع والعطش والألم ونبضات القلب والتنفس.تشير الدراسات السابقة إلى أن التواصل بين الإيقاع المعدي والشبكة الجبهية الجدارية، والمعروف عموما باسم اقتران الدماغ الحشوي أو اقتران الدماغ المعدي، قد يلعب دورا في بعض اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والحالات المرتبطة بالتوتر.وحديثا، أجرى باحثون في "جامعة آرهوس" و"المعهد الألماني للتغذية البشرية" دراسة تهدف إلى استكشاف هذه العلاقة بشكل أعمق من خلال دراسة أعراض الصحة النفسية لمجموعة من الأشخاص والنشاط الكهربائي في معدتهم، حيث درس الباحثون العلاقة بين المحور الإدراكي الداخلي والصحة النفسية لدى 243 مشاركا، باستخدام نهج التعلم الآلي الموثق، لتقييم الصحة النفسية للمشاركين باستخدام اختبارات حثتهم على مشاركة تجاربهم العاطفية والعقلية والاجتماعية والجسدية.وجد الباحثون "أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة يشير إلى دلالة على ضعف الصحة النفسية".في المستقبل، قد تمهد هذه الأعمال مجتمعة الطريق لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة تهدف إلى تخفيف أعراض الحالات النفسية المُرتبطة بالتوتر من خلال معالجة أنماط التواصل المعدي الدماغي الغير طبيعية.
لطالما ارتبطت الحالات الفسيولوجية الداخلية، مثل الهضم والتنفس ونبض القلب، بالتجارب العقلية والنفسية والعاطفية.
من المعروف أن هذا الاتصال بين الجسم والعقل مدعوم بالإدراك الداخلي، وهو القدرة الفطرية على استشعار الحالات والأحاسيس الفسيولوجية الداخلية، مثل الجوع والعطش والألم ونبضات القلب والتنفس.
ومن الإشارات الإدراكية الداخلية المهمة ما يسمى بالإيقاع المعدي، وهو التذبذب الكهربائي الذي تنتجه المعدة بانتظام كوسيلة لتسهيل عملية الهضم، وقد ارتبط هذا الإيقاع بنشاط الشبكة الجبهية الجدارية، وهي مجموعة متصلة من مناطق الدماغ تساهم في تنظيم العواطف والعمليات المتعلقة بالانتباه.
تشير الدراسات السابقة إلى أن التواصل بين الإيقاع المعدي والشبكة الجبهية الجدارية، والمعروف عموما باسم اقتران الدماغ الحشوي أو اقتران الدماغ المعدي، قد يلعب دورا في بعض اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والحالات المرتبطة بالتوتر.
وحديثا، أجرى باحثون في "جامعة آرهوس" و"المعهد الألماني للتغذية البشرية" دراسة تهدف إلى استكشاف هذه العلاقة بشكل أعمق من خلال دراسة أعراض الصحة النفسية لمجموعة من الأشخاص والنشاط الكهربائي في معدتهم، حيث درس الباحثون العلاقة بين المحور الإدراكي الداخلي والصحة النفسية لدى 243 مشاركا، باستخدام نهج التعلم الآلي الموثق، لتقييم الصحة النفسية للمشاركين باستخدام اختبارات حثتهم على مشاركة تجاربهم العاطفية والعقلية والاجتماعية والجسدية.
كما سجلوا الإشارات الكهربائية والنشاط في معدة المشاركين، باستخدام تقنيتين تجريبيتين شائعتي الاستخدام، تعرفان بتخطيط كهربية المعدة (EGG) والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).
وجد الباحثون "أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة يشير إلى دلالة على ضعف الصحة النفسية".
في المستقبل، قد تمهد هذه الأعمال مجتمعة الطريق لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة تهدف إلى تخفيف أعراض الحالات النفسية المُرتبطة بالتوتر من خلال معالجة أنماط التواصل المعدي الدماغي الغير طبيعية.