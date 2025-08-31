https://sarabic.ae/20250831/دراسة-تكشف-علاقة-التوافق-بين-المعدة-والدماغ-مع-الصحة-النفسية-1104360482.html

دراسة تكشف علاقة التوافق بين المعدة والدماغ مع الصحة النفسية

سبوتنيك عربي

كشفت دراسة حديثة أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة، يشير إلى دلالة بعدية على ضعف الصحة النفسية، تشمل القلق والاكتئاب والتوتر. 31.08.2025, سبوتنيك عربي

لطالما ارتبطت الحالات الفسيولوجية الداخلية، مثل الهضم والتنفس ونبض القلب، بالتجارب العقلية والنفسية والعاطفية.من المعروف أن هذا الاتصال بين الجسم والعقل مدعوم بالإدراك الداخلي، وهو القدرة الفطرية على استشعار الحالات والأحاسيس الفسيولوجية الداخلية، مثل الجوع والعطش والألم ونبضات القلب والتنفس.تشير الدراسات السابقة إلى أن التواصل بين الإيقاع المعدي والشبكة الجبهية الجدارية، والمعروف عموما باسم اقتران الدماغ الحشوي أو اقتران الدماغ المعدي، قد يلعب دورا في بعض اضطرابات الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والحالات المرتبطة بالتوتر.وحديثا، أجرى باحثون في "جامعة آرهوس" و"المعهد الألماني للتغذية البشرية" دراسة تهدف إلى استكشاف هذه العلاقة بشكل أعمق من خلال دراسة أعراض الصحة النفسية لمجموعة من الأشخاص والنشاط الكهربائي في معدتهم، حيث درس الباحثون العلاقة بين المحور الإدراكي الداخلي والصحة النفسية لدى 243 مشاركا، باستخدام نهج التعلم الآلي الموثق، لتقييم الصحة النفسية للمشاركين باستخدام اختبارات حثتهم على مشاركة تجاربهم العاطفية والعقلية والاجتماعية والجسدية.وجد الباحثون "أن زيادة اقتران الدماغ الجبهي الجداري بإيقاع المعدة يشير إلى دلالة على ضعف الصحة النفسية".في المستقبل، قد تمهد هذه الأعمال مجتمعة الطريق لتطوير استراتيجيات علاجية جديدة تهدف إلى تخفيف أعراض الحالات النفسية المُرتبطة بالتوتر من خلال معالجة أنماط التواصل المعدي الدماغي الغير طبيعية.أحد أكثر المهن أهمية وأكثرها إرهاقادراسة توضح العلاقة بين ميكروبات الأمعاء والأرق

