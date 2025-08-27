https://sarabic.ae/20250827/أحد-أكثر-المهن-أهمية-وأكثرها-إرهاقا-1104208793.html

أحد أكثر المهن أهمية وأكثرها إرهاقا

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة نيو ساوث ويلز بسيدني، معدلات الاكتئاب والقلق والتوتر لدى المعلمين الأستراليين، إذ أنهم يعانون من مشاكل الصحة النفسية...

وبينت الدراسة، التي شملت 5000 معلم في المرحلتين الابتدائية والثانوية في جميع أنحاء البلاد، أن المعلمين يعانون من الاكتئاب والقلق والتوتر بمعدلات أعلى بثلاث إلى أربع مرات من المتوسط ​​الوطني. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى المهام الإدارية الكثيرة، والإفراط في جمع بيانات تستنزف الوقت المخصص لتخطيط الدروس وتفاعل الطلاب، وفق ما جاء في صحيفة "sciencedaily".تأتي نتائج الدراسة في وقت تواجه فيه أستراليا نقصا حادا في أعداد المعلمين، ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن المعهد الأسترالي للتدريس والقيادة المدرسية، فإن ما يصل إلى 30% من المعلمين يفكرون في ترك المهنة قبل سن التقاعد.وتضفي النتائج الواردة في الدراسة أهمية متزايدةً على هذه المخاوف، إذ تُهر أن ضعف الصحة النفسية، وخاصة الاكتئاب، يمثل مؤشرا هاما على نوايا ترك العمل، واستجابة لهذه النتائج، يدعو فريق البحث إلى اتباع نهج متعدد الجوانب لدعم صحة المعلمين، بما في ذلك:أيضا سلطت الدراسة الضوء على التفاوتات القائمة على الموقع، حيث أبلغ المعلمون في المناطق الريفية والنائية عن مستويات أعلى من أعراض الاكتئاب، كما كانت المعلمات أكثر عرضة للإبلاغ عن أعراض الاكتئاب ونوايا ترك العمل. لذا فان تحسين رفاهية المعلمين ينبغي أن تكون أولوية لصانعي القرارات، كونها ترتبط ارتباطا وثيقا بجودة التعليم ومستوى الطلاب.البحرين... مقترح لإدخال الصحة النفسية والتعاطي في اختبارات ما قبل الزواج

