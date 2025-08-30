https://sarabic.ae/20250830/دراسة-فوائد-صحية-كبيرة-لرياضات-المنطقة-صفر-1104321025.html

دراسة: فوائد صحية كبيرة لرياضات "المنطقة صفر"

سبوتنيك عربي

تداول الباحثون مصطلح تمارين "المنطقة صفر"، والتي تتضمن ممارسات كالهرولة الخفيفة، أو المشي البطيء، الذي لا يوحي بأنه تمرين إطلاقا. 30.08.2025, سبوتنيك عربي

مجتمع

الصحة

وتتعارض هذه الفكرة مع ثقافة الضغط على النفس والإجهاد نحو نتيجة أفضل، السائدة في الصالات الرياضية وتطبيقات اللياقة البدنية.وقد يعني ذلك للبعض نزهة خفيفة، وللآخرين يوغا سهلة، أو بعض تمارين التمدد، أو حتى التجول في الحديقة، الفكرة هي أن معدل ضربات قلبك يبقى منخفضا؛ أقل حتى مما تسميه العديد من أجهزة تتبع اللياقة البدنية بالمنطقة 1، حسبما ذكرته مجلة "ساينس أليرت".ولكن في السنوات الأخيرة، اكتسب هذا المصطلح زخماً خارج دوائر البحث، حيث أصبح اختصاراً للنشاط الخفيف جداً، مع فوائد مدهشة.إحدى هذه الفوائد هي سهولة الوصول، غالباً ما تميل نصائح التمارين الرياضية نحو الكثافة، وقد يبدو هذا مستحيلا لأي شخص أكبر سناً، أو مريض، أو عائد من إصابة.على سبيل المثال، يمكن للمشي اليومي بوتيرة هادئة أن يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهناك أيضاً مسألة التعافي، اكتشف الرياضيون ذوو المستوى العالي منذ زمن طويل أنهم لا يستطيعون التدرب بجد كل يوم، فأجسامهم بحاجة إلى مساحة للتعافي.وأشار باحثو الصحة النفسية إلى فائدة أخرى: المواظبة، يتخلى الكثيرون عن خطط التمارين الرياضية لأنهم يضعون سقفا عاليا جدا، أما الروتين القائم على أنشطة "المنطقة صفر" فيسهل المواظبة عليه.ويمكن أن تكون تمارين المنطقة صفر أساسا يبنى عليه نشاط آخر، أو يمكن أن تكون ببساطة عادة قائمة بذاتها لتعزيز الصحة.وتشير الأدلة إلى أن فترات الخمول الطويلة، تزيد من المخاطر الصحية حتى لدى الأشخاص الذين يمارسون الرياضة بقوة في أوقات أخرى.وقد تكون إضافة المزيد من الحركة الخفيفة والمتكررة خلال اليوم بنفس أهمية ممارسة التمارين الرياضية المكثفة من حين لآخر، إذن، فإن ممارسة التمارين الرياضية في منطقة الصفر لا تعني السعي لتحقيق أفضل النتائج الشخصية، بل إعادة تعريف مفهوم التمارين الرياضية.علماء روس يطورون مركبا جديدا لعلاج السرطان بفعالية عالية

