كشف مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أنه من المحتمل نشوء عواصف مغناطيسية قوية في الأيام المقبلة عقب انفجار...
علماء روس يحذرون من عواصف مغناطيسية قوية

19:59 GMT 07.12.2025
© Photo / NASA's Marshall Space Flight Centerعاصفة مغناطيسية
عاصفة مغناطيسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
© Photo / NASA's Marshall Space Flight Center
كشف مختبر علم الفلك الشمسي التابع لمعهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، أنه من المحتمل نشوء عواصف مغناطيسية قوية في الأيام المقبلة عقب انفجار شمسي.
ووفقا لمنشور المعهد على قناة "تلغرام"، "من المتوقع نشوء عواصف مغناطيسية من الفئة G2-G3 (متوسطة إلى قوية)، يومي الثلاثاء والأربعاء، 9 و10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، نتيجة لاقتراب قذف البلازما من الأرض عقب الانفجار M8.1 الذي حدث الليلة الماضية".
يُشار إلى أن الانفجار كان متوسط ​​القوة، ولكن نظرا لوقوع مركز الانفجار على خط الشمس والأرض، فمن المتوقع أن يكون تأثيره على الكوكب شبه مباشر، ولا توجد عوامل تُخفف من تأثيره.

ووفقا لحسابات العلماء، سيبلغ التأثير ذروته في النصف الثاني من يوم 9 ديسمبر، ما يُهيئ، إلى جانب المؤشرات الجيومغناطيسية العالية المتوقعة، ظروفا مواتية لتشكل الشفق القطبي، ويمكن أن تحدث التوهجات الشمسية عواصف مغناطيسية على الأرض، ما يُعطل أنظمة الطاقة والملاحة، ويُعطل الشبكات الصناعية، ويُؤثر على مسارات هجرة الطيور والحيوانات.

Северное сияние над маяком Святой Марии в заливе Уитли, Великобритания - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2025
عاصفة مغناطيسية تحول السماء إلى لوحة فنية مضيئة
13 نوفمبر, 09:27 GMT
وقد يُوسع النشاط الشمسي المتزايد النطاق الجغرافي لرصد الشفق القطبي.
ولا توجد إجابة قاطعة حتى الآن حول ما إذا كان هذا الحدث الكوني يؤثر على صحة الإنسان.
ظاهرة مذهلة.. لحظة انفصال نتوء ضخم من سطح الشمس... فيديو
