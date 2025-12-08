الخارجية الروسية: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تفتح الباب أمام التعاون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/الخارجية-الروسية-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكي-الجديدة-تفتح-الباب-أمام-التعاون-1107949573.html
الخارجية الروسية: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تفتح الباب أمام التعاون
الخارجية الروسية: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تفتح الباب أمام التعاون
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة تعتبر "خطوة إيجابية" نحو أرضية... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T18:03+0000
2025-12-08T18:03+0000
العالم
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1dcb68f8e398789efa36c749de649e61.jpg
وقالت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية: "على الرغم من الدفاع الصارم عن مصالح الولايات المتحدة في الاستراتيجية، فإن الوثيقة تسمح بالبحث عن أرضية مشتركة معنا".وأشارت إلى أن بعض بنود استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة بشأن الأزمة الأوكرانية تُرسي أسس إيجاد سبل لحل النزاع سلميا.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على أهمية ذكر روسيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي.وقالت زاخاروفا: "تنبع الأهمية من ذكر روسيا في الوثيقة الخاصة بالأمن الأوروبي الشامل، وخلوها من أي دعوات لاحتواء دولتنا بشكل منهجي أو زيادة الضغط الاقتصادي علينا".الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكوالاتحاد الأوروبي: بعض الانتقادات في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تحمل جانبا من الصحة
https://sarabic.ae/20251208/الكرملين-خلال-اجتماع-بوتين-مع-ويتكوف-في-موسكو-تم-إنجاز-عمل-جوهري-1107929214.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/0d/1080994180_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b5ff8557c4bed23e6082ef7d0dd260c6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الخارجية الروسية: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تفتح الباب أمام التعاون

18:03 GMT 08.12.2025
© Sputnik . Kiril Zykov / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . Kiril Zykov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة تعتبر "خطوة إيجابية" نحو أرضية مشتركة، وتشكل أساسا للتوصل إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية.
وقالت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية: "على الرغم من الدفاع الصارم عن مصالح الولايات المتحدة في الاستراتيجية، فإن الوثيقة تسمح بالبحث عن أرضية مشتركة معنا".
وأشارت إلى أن بعض بنود استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة بشأن الأزمة الأوكرانية تُرسي أسس إيجاد سبل لحل النزاع سلميا.
وجاء في البيان "يجدر التأكيد على أن بعض أحكام الوثيقة المتعلقة بالأزمة الأوكرانية تشكل الأساس لمواصلة جهودنا البناءة المشتركة مع الأمريكيين لإيجاد سبل التوصل إلى حل سلمي".
بوتين يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الكرملين: خلال اجتماع بوتين مع ويتكوف في موسكو تم إنجاز عمل معمق
10:28 GMT
وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على أهمية ذكر روسيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي.
وقالت زاخاروفا: "تنبع الأهمية من ذكر روسيا في الوثيقة الخاصة بالأمن الأوروبي الشامل، وخلوها من أي دعوات لاحتواء دولتنا بشكل منهجي أو زيادة الضغط الاقتصادي علينا".
الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكو
الاتحاد الأوروبي: بعض الانتقادات في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تحمل جانبا من الصحة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала