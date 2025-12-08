https://sarabic.ae/20251208/الخارجية-الروسية-استراتيجية-الأمن-القومي-الأمريكي-الجديدة-تفتح-الباب-أمام-التعاون-1107949573.html

الخارجية الروسية: استراتيجية الأمن القومي الأمريكي الجديدة تفتح الباب أمام التعاون

صرّحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة تعتبر "خطوة إيجابية" نحو أرضية... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وقالت زاخاروفا، في تعليق على موقع وزارة الخارجية: "على الرغم من الدفاع الصارم عن مصالح الولايات المتحدة في الاستراتيجية، فإن الوثيقة تسمح بالبحث عن أرضية مشتركة معنا".وأشارت إلى أن بعض بنود استراتيجية الأمن القومي الأمريكية الجديدة بشأن الأزمة الأوكرانية تُرسي أسس إيجاد سبل لحل النزاع سلميا.وأكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية على أهمية ذكر روسيا في سياق الأمن الأوروبي الشامل بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي.وقالت زاخاروفا: "تنبع الأهمية من ذكر روسيا في الوثيقة الخاصة بالأمن الأوروبي الشامل، وخلوها من أي دعوات لاحتواء دولتنا بشكل منهجي أو زيادة الضغط الاقتصادي علينا".الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكوالاتحاد الأوروبي: بعض الانتقادات في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة للأمن القومي تحمل جانبا من الصحة

