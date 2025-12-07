عربي
القوات الروسية تحرر بلدة كوتشيروفكا في مقاطعة خاركوف – وزارة الدفاع
الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكو
الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكو
أكد المتحدث باسم الكرملين، مدميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التعديلات التي أُدخلت على استراتيجية الأمن القومي الأميركية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو، مشيرا... 07.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-07T08:46+0000
2025-12-07T09:14+0000
قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا ": "أعتقد أن التعديلات التي نشهدها تتوافق إلى حد كبير مع رؤيتنا".وأصدر البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، استراتيجيةً جديدةً للأمن القومي الأمريكي، تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاعها. وتنص الوثيقة أيضًا على اختلاف البيت الأبيض مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.
الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكو

08:46 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 09:14 GMT 07.12.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين، مدميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التعديلات التي أُدخلت على استراتيجية الأمن القومي الأميركية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو، مشيرا إلى أنها قد تصبح ضمانه في حل الصراع الأوكراني.
قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا ": "أعتقد أن التعديلات التي نشهدها تتوافق إلى حد كبير مع رؤيتنا".

ونوه بيسكوف إلى أن وجود صياغات تدعو إلى الحوار في استراتيجية الأمن القومي الأميركية المحدّثة أمر يبعث على الارتياح مضيفا، "هناك صياغات ضد المواجهة، وفي اتجاه الحوار وبناء علاقات طيبة. هذا ما يتحدث عنه بوتين، وهذا بالطبع مفرح من جهة".

وتابع بيسكوف: "نأمل أن يكون هذا تعهدًا متواضعًا بأن نتمكن، على الأقل، من مواصلة عملنا المشترك بشكل بنّاء لإيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا".

وأصدر البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، استراتيجيةً جديدةً للأمن القومي الأمريكي، تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاعها.
وتنص الوثيقة أيضًا على اختلاف البيت الأبيض مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.
