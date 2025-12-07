https://sarabic.ae/20251207/الكرملين-التعديلات-على-استراتيجية-الأمن-القومي-الأميركي-تتوافق-مع-رؤية-موسكو--1107899064.html
الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكو
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الكرملين، مدميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التعديلات التي أُدخلت على استراتيجية الأمن القومي الأميركية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو، مشيرا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو
الكرملين
قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا ": "أعتقد أن التعديلات التي نشهدها تتوافق إلى حد كبير مع رؤيتنا".وأصدر البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، استراتيجيةً جديدةً للأمن القومي الأمريكي، تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاعها. وتنص الوثيقة أيضًا على اختلاف البيت الأبيض مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.
الكرملين: التعديلات على استراتيجية الأمن القومي الأميركي تتوافق مع رؤية موسكو
08:46 GMT 07.12.2025 (تم التحديث: 09:14 GMT 07.12.2025)
أكد المتحدث باسم الكرملين، مدميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن التعديلات التي أُدخلت على استراتيجية الأمن القومي الأميركية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية موسكو، مشيرا إلى أنها قد تصبح ضمانه في حل الصراع الأوكراني.
قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا ": "أعتقد أن التعديلات التي نشهدها تتوافق إلى حد كبير مع رؤيتنا".
ونوه بيسكوف إلى أن وجود صياغات تدعو إلى الحوار في استراتيجية الأمن القومي الأميركية المحدّثة أمر يبعث على الارتياح مضيفا، "هناك صياغات ضد المواجهة، وفي اتجاه الحوار وبناء علاقات طيبة. هذا ما يتحدث عنه بوتين، وهذا بالطبع مفرح من جهة".
وتابع بيسكوف: "نأمل أن يكون هذا تعهدًا متواضعًا بأن نتمكن، على الأقل، من مواصلة عملنا المشترك بشكل بنّاء لإيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا".
وأصدر البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، استراتيجيةً جديدةً للأمن القومي الأمريكي، تدعو أوروبا إلى تحمل مسؤولية الدفاعها.
وتنص الوثيقة أيضًا على اختلاف البيت الأبيض مع المسؤولين الأوروبيين الذين لديهم توقعات غير واقعية بشأن الصراع في أوكرانيا.