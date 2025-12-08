https://sarabic.ae/20251208/الدفاع-الإسرائيلية-أكثر-من-نصف-الجنود-في-مراكز-التأهيل-يعانون-من-مشكلات-عقلية-1107922572.html

الدفاع الإسرائيلية: أكثر من نصف الجنود في مراكز التأهيل يعانون من مشكلات عقلية

الدفاع الإسرائيلية: أكثر من نصف الجنود في مراكز التأهيل يعانون من مشكلات عقلية

سبوتنيك عربي

أفادت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بأنها عالجت قرابة 22 ألف جندي إسرائيلي جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كاشفة أنها عالجت أكثر... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-08T06:26+0000

2025-12-08T06:26+0000

2025-12-08T06:26+0000

إسرائيل

غزة

طوفان الأقصى

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196318_0:17:1064:615_1920x0_80_0_0_f0e709b3abd2da2ddbfbb631db5e649e.jpg

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "نحو 58% ممن عولجوا في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات نفسية أخرى".وأردفت: "ومن بين 22 ألف جندي، نحو 63% منهم جنود احتياط"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "إدارة إعادة التأهيل ترعى ما مجموعه 82,400 جريح من المحاربين القدامى، بما في ذلك الحروب السابقة".وتبلغ ميزانية إدارة إعادة التأهيل 8.3 مليار شيكل، منها 4.1 مليار شيكل مخصصة لعلاج المصابين باضطرابات نفسية، وفقا للوزارة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.

https://sarabic.ae/20251207/نتنياهو-المرحلة-الثانية-من-وقف-النار-في-غزة-ستبدأ-قريبا-وستكون-أكثر-صعوبة-1107905893.html

https://sarabic.ae/20251206/حماس-نقبل-القوات-الأممية-كقوات-فصل-ومراقبة-للحدود-ومتابعة-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة--1107891594.html

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن