https://sarabic.ae/20251208/الدفاع-الإسرائيلية-أكثر-من-نصف-الجنود-في-مراكز-التأهيل-يعانون-من-مشكلات-عقلية-1107922572.html
الدفاع الإسرائيلية: أكثر من نصف الجنود في مراكز التأهيل يعانون من مشكلات عقلية
الدفاع الإسرائيلية: أكثر من نصف الجنود في مراكز التأهيل يعانون من مشكلات عقلية
سبوتنيك عربي
أفادت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بأنها عالجت قرابة 22 ألف جندي إسرائيلي جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كاشفة أنها عالجت أكثر... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T06:26+0000
2025-12-08T06:26+0000
2025-12-08T06:26+0000
إسرائيل
غزة
طوفان الأقصى
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196318_0:17:1064:615_1920x0_80_0_0_f0e709b3abd2da2ddbfbb631db5e649e.jpg
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "نحو 58% ممن عولجوا في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات نفسية أخرى".وأردفت: "ومن بين 22 ألف جندي، نحو 63% منهم جنود احتياط"، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "إدارة إعادة التأهيل ترعى ما مجموعه 82,400 جريح من المحاربين القدامى، بما في ذلك الحروب السابقة".وتبلغ ميزانية إدارة إعادة التأهيل 8.3 مليار شيكل، منها 4.1 مليار شيكل مخصصة لعلاج المصابين باضطرابات نفسية، وفقا للوزارة.وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.
https://sarabic.ae/20251207/نتنياهو-المرحلة-الثانية-من-وقف-النار-في-غزة-ستبدأ-قريبا-وستكون-أكثر-صعوبة-1107905893.html
https://sarabic.ae/20251206/حماس-نقبل-القوات-الأممية-كقوات-فصل-ومراقبة-للحدود-ومتابعة-لوقف-إطلاق-النار-في-قطاع-غزة--1107891594.html
إسرائيل
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099196318_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_4e2d4c9118adc3c05ec7835d6fe38348.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, غزة, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن
الدفاع الإسرائيلية: أكثر من نصف الجنود في مراكز التأهيل يعانون من مشكلات عقلية
أفادت إدارة إعادة التأهيل التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بأنها عالجت قرابة 22 ألف جندي إسرائيلي جريح، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، كاشفة أنها عالجت أكثر من نصفهم من اضطرابات نفسية.
ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، فإن "نحو 58% ممن عولجوا في مراكز إعادة التأهيل منذ بداية الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة، واضطرابات نفسية أخرى".
وأردفت: "ومن بين 22 ألف جندي، نحو 63% منهم جنود احتياط"، بحسب صحيفة
"تايمز أوف إسرائيل".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن "إدارة إعادة التأهيل ترعى ما مجموعه 82,400 جريح من المحاربين القدامى، بما في ذلك الحروب السابقة".
وتتوقع وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه "بحلول نهاية عام 2026، سيستقبل المركز 10 آلاف جريح آخر من المحاربين القدامى، يعاني معظمهم من اضطراب ما بعد الصدمة أو اضطرابات نفسية أخرى".
وتبلغ ميزانية إدارة إعادة التأهيل 8.3 مليار شيكل، منها 4.1 مليار شيكل مخصصة لعلاج المصابين باضطرابات نفسية، وفقا للوزارة.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس
"، حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وفي الـ13 من الشهر ذاته، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إعلانًا بشأن تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.
وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن جميع الرهائن
الـ 20، الذين بقيوا على قيد الحياة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مقابل إفراج إسرائيل عن نحو 2000 معتقل فلسطيني من غزة، بينهم محكومون لفترات طويلة.