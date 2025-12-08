توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
https://sarabic.ae/20251208/توقف-الإنتاج-في-حقل-نفطي-عراقي-ينتج-460-ألف-برميل-يوميا-1107945354.html
توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا
توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة، اليوم الاثنين، أن "العراق أوقف الإنتاج بالكامل في حقل غرب القرنة -2 النفطي". 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T14:49+0000
2025-12-08T14:49+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_f85564ab0219d9855347a32150ae393d.jpg
ووفقا للمسؤولين، فإن إنتاج الحقل يقدّر بـ460 ألف برميل يومياً، مشيرين إلى أن "سبب الإغلاق يرجع إلى تسرب في خط أنابيب التصدير".ويُعد حقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يُمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5% من إنتاج النفط العالمي.وقبل أيام قالت خمسة مصادر رسمية عراقية مطلعة، إن شركة "إكسون موبيل"، تواصلت مع وزارة النفط العراقية لإبداء اهتمامها بشراء حصة الأغلبية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية في "حقل غرب القرنة 2" النفطي العملاق.وكانت بعض الدول العربية تصدرت قائمة أكبر الصفقات النفطية، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، والتي تمثل تحولا نوعيا في اتجاهات الاستثمار الإقليمي، وسط تزايد المنافسة على الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط.وجاءت قطر والسعودية والإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، وهذا يؤكد رغبة شركات النفط في توسيع نطاق عملياتها، سواء عبر تطوير الحقول المكتشفة أو الاستحواذ على قدرات إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية.وشهد شهر نوفمبر، زيادات واضحة في وتيرة الاستحواذات، إذ اتجهت الشركات العالمية لتعزيز وجودها التشغيلي في الشرق الأوسط، مستفيدة من الاستقرار النسبي للأسواق، بما يؤكد صعود قيمة الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، رغم الضبابية الجيوسياسية.
https://sarabic.ae/20251122/اقتصاد-العراق-في-خطر-اعتماد-شبه-كامل-على-النفط-يهدد-المستقبل-المالي-1107400165.html
العراق
توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا
14:49 GMT 08.12.2025

14:49 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarevحقل نفط العراق
حقل نفط العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Ivan Sekretarev
تابعنا عبر
أعلن مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة، اليوم الاثنين، أن "العراق أوقف الإنتاج بالكامل في حقل غرب القرنة -2 النفطي".
ووفقا للمسؤولين، فإن إنتاج الحقل يقدّر بـ460 ألف برميل يومياً، مشيرين إلى أن "سبب الإغلاق يرجع إلى تسرب في خط أنابيب التصدير".
ويُعد حقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يُمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5% من إنتاج النفط العالمي.
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
اقتصاد العراق في خطر.. اعتماد شبه كامل على النفط يهدد المستقبل المالي
22 نوفمبر, 15:23 GMT
وقبل أيام قالت خمسة مصادر رسمية عراقية مطلعة، إن شركة "إكسون موبيل"، تواصلت مع وزارة النفط العراقية لإبداء اهتمامها بشراء حصة الأغلبية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية في "حقل غرب القرنة 2" النفطي العملاق.
وكانت بعض الدول العربية تصدرت قائمة أكبر الصفقات النفطية، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، والتي تمثل تحولا نوعيا في اتجاهات الاستثمار الإقليمي، وسط تزايد المنافسة على الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط.
وجاءت قطر والسعودية والإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، وهذا يؤكد رغبة شركات النفط في توسيع نطاق عملياتها، سواء عبر تطوير الحقول المكتشفة أو الاستحواذ على قدرات إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية.
وشهد شهر نوفمبر، زيادات واضحة في وتيرة الاستحواذات، إذ اتجهت الشركات العالمية لتعزيز وجودها التشغيلي في الشرق الأوسط، مستفيدة من الاستقرار النسبي للأسواق، بما يؤكد صعود قيمة الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، رغم الضبابية الجيوسياسية.
