توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا

أعلن مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة، اليوم الاثنين، أن "العراق أوقف الإنتاج بالكامل في حقل غرب القرنة -2 النفطي". 08.12.2025

ووفقا للمسؤولين، فإن إنتاج الحقل يقدّر بـ460 ألف برميل يومياً، مشيرين إلى أن "سبب الإغلاق يرجع إلى تسرب في خط أنابيب التصدير".ويُعد حقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يُمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5% من إنتاج النفط العالمي.وقبل أيام قالت خمسة مصادر رسمية عراقية مطلعة، إن شركة "إكسون موبيل"، تواصلت مع وزارة النفط العراقية لإبداء اهتمامها بشراء حصة الأغلبية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية في "حقل غرب القرنة 2" النفطي العملاق.وكانت بعض الدول العربية تصدرت قائمة أكبر الصفقات النفطية، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، والتي تمثل تحولا نوعيا في اتجاهات الاستثمار الإقليمي، وسط تزايد المنافسة على الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط.وجاءت قطر والسعودية والإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، وهذا يؤكد رغبة شركات النفط في توسيع نطاق عملياتها، سواء عبر تطوير الحقول المكتشفة أو الاستحواذ على قدرات إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية.وشهد شهر نوفمبر، زيادات واضحة في وتيرة الاستحواذات، إذ اتجهت الشركات العالمية لتعزيز وجودها التشغيلي في الشرق الأوسط، مستفيدة من الاستقرار النسبي للأسواق، بما يؤكد صعود قيمة الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، رغم الضبابية الجيوسياسية.

