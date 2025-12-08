https://sarabic.ae/20251208/توقف-الإنتاج-في-حقل-نفطي-عراقي-ينتج-460-ألف-برميل-يوميا-1107945354.html
توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا
توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أعلن مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة، اليوم الاثنين، أن "العراق أوقف الإنتاج بالكامل في حقل غرب القرنة -2 النفطي". 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T14:49+0000
2025-12-08T14:49+0000
2025-12-08T14:49+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_0:124:2000:1249_1920x0_80_0_0_f85564ab0219d9855347a32150ae393d.jpg
ووفقا للمسؤولين، فإن إنتاج الحقل يقدّر بـ460 ألف برميل يومياً، مشيرين إلى أن "سبب الإغلاق يرجع إلى تسرب في خط أنابيب التصدير".ويُعد حقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يُمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5% من إنتاج النفط العالمي.وقبل أيام قالت خمسة مصادر رسمية عراقية مطلعة، إن شركة "إكسون موبيل"، تواصلت مع وزارة النفط العراقية لإبداء اهتمامها بشراء حصة الأغلبية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية في "حقل غرب القرنة 2" النفطي العملاق.وكانت بعض الدول العربية تصدرت قائمة أكبر الصفقات النفطية، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، والتي تمثل تحولا نوعيا في اتجاهات الاستثمار الإقليمي، وسط تزايد المنافسة على الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط.وجاءت قطر والسعودية والإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، وهذا يؤكد رغبة شركات النفط في توسيع نطاق عملياتها، سواء عبر تطوير الحقول المكتشفة أو الاستحواذ على قدرات إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية.وشهد شهر نوفمبر، زيادات واضحة في وتيرة الاستحواذات، إذ اتجهت الشركات العالمية لتعزيز وجودها التشغيلي في الشرق الأوسط، مستفيدة من الاستقرار النسبي للأسواق، بما يؤكد صعود قيمة الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، رغم الضبابية الجيوسياسية.
https://sarabic.ae/20251122/اقتصاد-العراق-في-خطر-اعتماد-شبه-كامل-على-النفط-يهدد-المستقبل-المالي-1107400165.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/02/1097414024_85:0:1917:1374_1920x0_80_0_0_d68008d43bc19b5a65dbd376ccb0fc1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
توقف الإنتاج في حقل نفطي عراقي ينتج 460 ألف برميل يوميا
أعلن مسؤولان عراقيان في قطاع الطاقة، اليوم الاثنين، أن "العراق أوقف الإنتاج بالكامل في حقل غرب القرنة -2 النفطي".
ووفقا للمسؤولين، فإن إنتاج الحقل يقدّر بـ460 ألف برميل يومياً، مشيرين إلى أن "سبب الإغلاق يرجع إلى تسرب في خط أنابيب التصدير".
ويُعد حقل غرب القرنة 2 أحد أكبر حقول النفط في العالم، حيث يُمثل إنتاجه ما يقرب من 0.5% من إنتاج النفط العالمي.
وقبل أيام قالت خمسة مصادر رسمية عراقية مطلعة، إن شركة "إكسون موبيل"، تواصلت مع وزارة النفط العراقية لإبداء اهتمامها بشراء حصة الأغلبية المملوكة لشركة "لوك أويل" الروسية في "حقل غرب القرنة 2" النفطي العملاق.
وكانت بعض الدول العربية تصدرت قائمة أكبر الصفقات النفطية
، في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2025، والتي تمثل تحولا نوعيا في اتجاهات الاستثمار الإقليمي، وسط تزايد المنافسة على الأصول الاستراتيجية في قطاع النفط.
وجاءت قطر والسعودية والإمارات في المراكز الثلاثة الأولى، وهذا يؤكد رغبة شركات النفط في توسيع نطاق عملياتها، سواء عبر تطوير الحقول
المكتشفة أو الاستحواذ على قدرات إضافية لرفع الطاقة الإنتاجية.
وشهد شهر نوفمبر، زيادات واضحة في وتيرة الاستحواذات، إذ اتجهت الشركات العالمية لتعزيز وجودها التشغيلي في الشرق الأوسط، مستفيدة من الاستقرار النسبي للأسواق، بما يؤكد صعود قيمة الصفقات مقارنة بالأشهر السابقة، رغم الضبابية الجيوسياسية.