جراحة طارئة تهدد مستقبل "نيمار" عقب قيادة سانتوس للبقاء بالدوري البرازيلي

يخضع نيمار دا سيلفا، نجم نادي سانتوس البرازيلي لجراحة عاجلة في الركبة، وذلك عقب انتهاء الموسم الكروي في بلاده، ومساعدة فريقه على تفادي الهبوط من الدوري... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

قاد نيمار فريقه سانتوس للفوز بثلاثية نظيفة على غريمه كروزيرو، اليوم الاثنين، ليحقق انتصاره الثالث تواليا، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.وبتلك النتيجة المرضية يرفع سانتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الـ12، وينهي الموسم بفارق 4 نقاط أمام منطقة الهبوط.وعقب انتهاء المباراة، قال نيمار في تصريحات صحفية "حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي".أضاف نجم المنتخب البرازيلي: "أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي، لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة، أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة".ويشار إلى أن النجم البرازيلي، صاحب الـ33 عاما قد عاد إلى فريقه الأول سانتوس البرازيلي، نادي طفولته، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد فترة مخيبة للآمال في صفوف نادي الهلال السعودي، على خلفية سوء الحظ وكثرة الإصابات التي منعته من المشاركة بشكل منتظم لإنجاح تجربته مع الزعيم.يذكر أنه كان لنيمار تأثير حاسم في بقاء فريقه سانتوس في دوري الأضواء البرازيلي وتفادي الهبوط، بعدما سجل 5 أهداف، في آخر 4 مباريات.

