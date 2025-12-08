جراحة طارئة تهدد مستقبل "نيمار" عقب قيادة سانتوس للبقاء بالدوري البرازيلي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251208/جراحة-طارئة-تهدد-مستقبل-نيمار-عقب-قيادة-سانتوس-للبقاء-بالدوري-البرازيلي-1107926982.html
جراحة طارئة تهدد مستقبل "نيمار" عقب قيادة سانتوس للبقاء بالدوري البرازيلي
جراحة طارئة تهدد مستقبل "نيمار" عقب قيادة سانتوس للبقاء بالدوري البرازيلي
سبوتنيك عربي
يخضع نيمار دا سيلفا، نجم نادي سانتوس البرازيلي لجراحة عاجلة في الركبة، وذلك عقب انتهاء الموسم الكروي في بلاده، ومساعدة فريقه على تفادي الهبوط من الدوري... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T09:14+0000
2025-12-08T09:14+0000
مجتمع
رياضة
أخبار نادي الهلال السعودي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103349/16/1033491646_0:221:2857:1828_1920x0_80_0_0_712d0af1b8ed72aa87a489dad00288ab.jpg
قاد نيمار فريقه سانتوس للفوز بثلاثية نظيفة على غريمه كروزيرو، اليوم الاثنين، ليحقق انتصاره الثالث تواليا، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.وبتلك النتيجة المرضية يرفع سانتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الـ12، وينهي الموسم بفارق 4 نقاط أمام منطقة الهبوط.وعقب انتهاء المباراة، قال نيمار في تصريحات صحفية "حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي".أضاف نجم المنتخب البرازيلي: "أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي، لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة، أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة".ويشار إلى أن النجم البرازيلي، صاحب الـ33 عاما قد عاد إلى فريقه الأول سانتوس البرازيلي، نادي طفولته، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد فترة مخيبة للآمال في صفوف نادي الهلال السعودي، على خلفية سوء الحظ وكثرة الإصابات التي منعته من المشاركة بشكل منتظم لإنجاح تجربته مع الزعيم.يذكر أنه كان لنيمار تأثير حاسم في بقاء فريقه سانتوس في دوري الأضواء البرازيلي وتفادي الهبوط، بعدما سجل 5 أهداف، في آخر 4 مباريات.
https://sarabic.ae/20250608/مرض-خطير-الكشف-عن-سبب-استبعاد-نيمار-من-اللعب-بشكل-طارئ-1101449793.html
أخبار نادي الهلال السعودي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103349/16/1033491646_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_05dff34d184b50fbf793b0d7b0da28ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي
رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي

جراحة طارئة تهدد مستقبل "نيمار" عقب قيادة سانتوس للبقاء بالدوري البرازيلي

09:14 GMT 08.12.2025
© Sputnik . Виталий Тимкив / الانتقال إلى بنك الصورنيمار لاعب منتخب البرازيل
نيمار لاعب منتخب البرازيل - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . Виталий Тимкив
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يخضع نيمار دا سيلفا، نجم نادي سانتوس البرازيلي لجراحة عاجلة في الركبة، وذلك عقب انتهاء الموسم الكروي في بلاده، ومساعدة فريقه على تفادي الهبوط من الدوري البرازيلي.
قاد نيمار فريقه سانتوس للفوز بثلاثية نظيفة على غريمه كروزيرو، اليوم الاثنين، ليحقق انتصاره الثالث تواليا، في الجولة الأخيرة من الدوري البرازيلي.
مهاجم البرازيل نيمار - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2025
مجتمع
مرض خطير.. الكشف عن سبب استبعاد نيمار من اللعب بشكل طارئ
8 يونيو, 13:58 GMT
وبتلك النتيجة المرضية يرفع سانتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز الـ12، وينهي الموسم بفارق 4 نقاط أمام منطقة الهبوط.
وعقب انتهاء المباراة، قال نيمار في تصريحات صحفية "حضرت من أجل ذلك، لمحاولة المساعدة بأفضل طريقة ممكنة، كانت هذه الأسابيع صعبة بالنسبة لي".
أضاف نجم المنتخب البرازيلي: "أشكر أولئك الذين كانوا معي لرفع معنوياتي، لولاهم لما لعبت هذه المباريات بسبب هذه الإصابات ومشكلة الركبة، أحتاج للراحة ثم سأخضع لجراحة في الركبة".
ويشار إلى أن النجم البرازيلي، صاحب الـ33 عاما قد عاد إلى فريقه الأول سانتوس البرازيلي، نادي طفولته، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بعد فترة مخيبة للآمال في صفوف نادي الهلال السعودي، على خلفية سوء الحظ وكثرة الإصابات التي منعته من المشاركة بشكل منتظم لإنجاح تجربته مع الزعيم.
يذكر أنه كان لنيمار تأثير حاسم في بقاء فريقه سانتوس في دوري الأضواء البرازيلي وتفادي الهبوط، بعدما سجل 5 أهداف، في آخر 4 مباريات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала