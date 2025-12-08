"كل شيء تطاير"... غضب هستيري في غرفة ملابس ريال مدريد بعد الهزيمة من سلتا فيغو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251208/كل-شيء-تطاير-غضب-هستيري-في-غرفة-ملابس-ريال-مدريد-بعد-الهزيمة-من-سلتا-فيغو-1107938565.html
"كل شيء تطاير"... غضب هستيري في غرفة ملابس ريال مدريد بعد الهزيمة من سلتا فيغو
"كل شيء تطاير"... غضب هستيري في غرفة ملابس ريال مدريد بعد الهزيمة من سلتا فيغو
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن غرفة نادي ريال مدريد الإسباني شهدت أحداثا مؤسفة بعد الخسارة المفاجئة أمام سلتا فيغو بهدفين لا لشيء. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T12:53+0000
2025-12-08T12:53+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
الدوري الإسباني
رياضة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098535117_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7ffa14d17d421f3bdd6b3e2427bf0e42.jpg
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن غرفة ملابس ريال مدريد كانت تغلي حتى أن اللاعبين ألقوا بالزجاجات والأدوات الطبية بغضب، ما أدى إلى تحطم الشاشات، في حين لم يتمكن المدرب تشابي ألونسو من الوصول إلى اللاعبين والتحدث معهم.وكان فريق ريال مدريد قد سقط على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مفاجئة أمام نادي سلتا فيغو بنتيجة بهدفين دون رد، مساء الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.وواصل الفريق الملكي نتائجه المتواضعة في آخر 5 جولات، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة محتلا المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر بأربعين نقطة.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن المدرب تشابي ألونسو لم يدخل غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، ولم يتمكن من التحدث مع اللاعبين، ولكن من المقرر أن يلتقي بهم اليوم خلال التدريبات.يشار إلى أنه خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة، الشهر الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جدلا كبيرا بعد قرار استبداله في الدقيقة 71.وأبدى فينيسيوس استياءه الواضح من قرار المدرب تشابي ألونسو بإخراجه وإشراك رودريغو بدلاً منه، إذ شوهد وهو يعبر عن غضبه أثناء مغادرته الملعب، وقالت شبكة "DAZN"، إن "فينيسيوس تمتم بعبارات تعكس إحباطه، مثل: "لماذا أنا دائما؟"، مضيفًا بنبرة غاضبة: "سأغادر الفريق، من الأفضل أن أرحل".وأظهرت اللقطات انفعاله وهو يوجه كلمات غضب نحو السماء، بينما حاول ألونسو تهدئته، كما تدخل مدرب حراس المرمى لويس يوبس لاحتواء الموقف بالتوجه إلى غرفة الملابس للحديث مع اللاعب، الذي عاد لاحقاً إلى دكة البدلاء.وفي تصريحاته بعد المباراة، أكد مدرب الفريق تشافي ألونسو، أن الواقعة ستعالج داخليًا، مشددًا على أن الأمر لن يناقش علنا.
https://sarabic.ae/20250913/مدرب-ريال-مدريد-السابق-محمد-صلاح-أكثر-اكتمالا-من-الدون--1104818470.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/09/1098535117_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_713431e34f58141bf0218136b6b10b5b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, رياضة

"كل شيء تطاير"... غضب هستيري في غرفة ملابس ريال مدريد بعد الهزيمة من سلتا فيغو

12:53 GMT 08.12.2025
© AP Photo / Manu Fernandezريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني
ريال مدريد يهزم فاليكانو في الدوري الإسباني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© AP Photo / Manu Fernandez
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الاثنين، أن غرفة نادي ريال مدريد الإسباني شهدت أحداثا مؤسفة بعد الخسارة المفاجئة أمام سلتا فيغو بهدفين لا لشيء.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن غرفة ملابس ريال مدريد كانت تغلي حتى أن اللاعبين ألقوا بالزجاجات والأدوات الطبية بغضب، ما أدى إلى تحطم الشاشات، في حين لم يتمكن المدرب تشابي ألونسو من الوصول إلى اللاعبين والتحدث معهم.
نجم كرة القدم المصري الدولي، محمد صلاح - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
مجتمع
مدرب ريال مدريد السابق: محمد صلاح أكثر اكتمالا من "الدون"
13 سبتمبر, 20:52 GMT
وكان فريق ريال مدريد قد سقط على ملعبه ووسط جماهيره بخسارة مفاجئة أمام نادي سلتا فيغو بنتيجة بهدفين دون رد، مساء الأحد الماضي، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وواصل الفريق الملكي نتائجه المتواضعة في آخر 5 جولات، حيث اكتفى بتحقيق فوز وحيد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة واحدة، ليتجمد رصيده عند 36 نقطة محتلا المركز الثاني خلف غريمه التقليدي برشلونة الذي يتصدر بأربعين نقطة.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن المدرب تشابي ألونسو لم يدخل غرفة الملابس بعد نهاية المباراة، ولم يتمكن من التحدث مع اللاعبين، ولكن من المقرر أن يلتقي بهم اليوم خلال التدريبات.
يشار إلى أنه خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة، الشهر الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جدلا كبيرا بعد قرار استبداله في الدقيقة 71.
وأبدى فينيسيوس استياءه الواضح من قرار المدرب تشابي ألونسو بإخراجه وإشراك رودريغو بدلاً منه، إذ شوهد وهو يعبر عن غضبه أثناء مغادرته الملعب، وقالت شبكة "DAZN"، إن "فينيسيوس تمتم بعبارات تعكس إحباطه، مثل: "لماذا أنا دائما؟"، مضيفًا بنبرة غاضبة: "سأغادر الفريق، من الأفضل أن أرحل".
وأظهرت اللقطات انفعاله وهو يوجه كلمات غضب نحو السماء، بينما حاول ألونسو تهدئته، كما تدخل مدرب حراس المرمى لويس يوبس لاحتواء الموقف بالتوجه إلى غرفة الملابس للحديث مع اللاعب، الذي عاد لاحقاً إلى دكة البدلاء.
وفي تصريحاته بعد المباراة، أكد مدرب الفريق تشافي ألونسو، أن الواقعة ستعالج داخليًا، مشددًا على أن الأمر لن يناقش علنا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала