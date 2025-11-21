https://sarabic.ae/20251121/ليفربول-يعتزم-التعاقد-مع-نجم-هجوم-ريال-مدريد-1107367149.html

ليفربول يعتزم التعاقد مع نجم هجوم ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى لإجراء مفاوضات جادة لضم النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد. 21.11.2025, سبوتنيك عربي

وأفاد الموقع الإلكتروني الإسباني "FICHAJES"،أمس الخميس، بأن هناك توترات في العلاقة الحالية بين فينيسيوس جونيور وإدارة النادي الملكي، وأن الفريق الإسباني إذا لم ينجح في التفاوض مع اللاعب سيتم عرضه للبيع.وتأتي خطوة ليفربول الإنجليزي في ظل عدم تجديد عقد اللاعب البرازيلي الذي ينتهي في صيف 2027، حيث تزايد الحديث عن توتر محتمل بينه وبين مدربه تشابي ألونسو، ما جعل مستقبل المهاجم البرازيلي محل اهتمام الأندية الكبرى.فيما يواصل النادي الإنجليزي مراقبة وضع النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في ظل انتشار تقارير تؤكد استعداد ليفربول لتقديم عرض كبير بقيمة 100 مليون يورو بهدف التعاقد معه خلال الفترة المقبلة من سوق الانتقالات.يشار إلى أنه خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعت ريال مدريد وبرشلونة، الشهر الماضي، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإسباني على ملعب سانتياغو برنابيو، أثار النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور جدلا كبيرا بعد قرار استبداله في الدقيقة 71.وأبدى فينيسيوس استياءه الواضح من قرار المدرب تشابي ألونسو بإخراجه وإشراك رودريغو بدلاً منه، إذ شوهد وهو يعبر عن غضبه أثناء مغادرته الملعب، وقالت شبكة "DAZN"، إن "فينيسيوس تمتم بعبارات تعكس إحباطه، مثل: "لماذا أنا دائما؟"، مضيفًا بنبرة غاضبة: "سأغادر الفريق، من الأفضل أن أرحل".وأظهرت اللقطات انفعاله وهو يوجه كلمات غضب نحو السماء، بينما حاول ألونسو تهدئته، كما تدخل مدرب حراس المرمى لويس يوبس لاحتواء الموقف بالتوجه إلى غرفة الملابس للحديث مع اللاعب، الذي عاد لاحقاً إلى دكة البدلاء.وفي تصريحاته بعد المباراة، أكد مدرب الفريق تشافي ألونسو، أن الواقعة ستعالج داخليًا، مشددًا على أن الأمر لن يناقش علنا.وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 2-1، ليواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة، بفارق 5 نقاط عن برشلونة الوصيف.

