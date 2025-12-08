https://sarabic.ae/20251208/وزير-الخارجية-المصري-يرفض-تسمية-النهضة-على-السد-الإثيوبي-ويرد-على-اللجوء-إلى-الحل-العسكري-1107926443.html

وزير الخارجية المصري يرفض تسمية "النهضة" على السد الإثيوبي ويرد على اللجوء إلى "الحل العسكري"

وزير الخارجية المصري يرفض تسمية "النهضة" على السد الإثيوبي ويرد على اللجوء إلى "الحل العسكري"

صرح وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، بأن بلاده "لا تسمي السد الإثيوبي بـ"سد النهضة"، لأنه نتاج إجراء أحادي وغير قانوني، يتناقض تماما مع القانون الدولي". 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكد عبد العاطي، في تصريحات إعلامية، أن "المجاري المائية العابرة للحدود يجب أن تخضع لقواعد واضحة تحمي الدول من الأضرار المترتبة على أي مشروع".وردًا على سؤال حول خيار الحل العسكري، قال وزير الخارجية المصري: "نتحدث عن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يتيح للدول الدفاع عن نفسها ومصالحها الحيوية إذا تعرضت للخطر. المساس بالمصالح المائية والأمن المائي يشكل تهديدا وجوديا للشعب المصري، ولا يمكن رهن مصير المصريين بادعاءات وسياسات أحادية أو تعهدات شفوية".وأكد عبد العاطي على "أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم"، مشيرًا إلى أن "الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا) توصلت إلى اتفاق في 2020 برعاية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووافقت مصر عليه رغم أنه لم يلبِ جميع تطلعاتها".ويعدّ سد النهضة أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ إثيوبيا، ويأتي تدشينه بعد سنوات من الجدل الإقليمي والدولي حول تداعياته على مياه نهر النيل.وتعتبر مصر أن السد يؤثر سلبا على حقها التاريخي في مياه النيل، فيما تقول الحكومة الإثيوبية إن السد سيعزز خطط التنمية وتوليد الطاقة الكهربائية في البلاد.

