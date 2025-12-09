https://sarabic.ae/20251209/أردوغان-ندعم-بكل-قوة-جهود-السوريين-في-إعادة-إعمار-بلدهم-1107995086.html

أردوغان: ندعم بكل قوة جهود السوريين في إعادة إعمار بلدهم

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم القوي لسوريا وأبنائها في مسيرتهم لإعادة إعمار وطنهم. 09.12.2025, سبوتنيك عربي

وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.وقال أردوغان إن "رؤية الشعب السوري يكافح منذ عام لإعادة بناء بلاده، رغم كل الصعوبات والدمار الذي خلّفه حكم الأسد، أمر يبعث على السرور، وتركيا لم تأبه للضغوط والتهديدات ولا لأولئك "المفلسين إنسانيا" الذين اصطفوا إلى جانب الظالمين، وسعت دائما لوقف الظلم"، وفق تعبيره.وشدد الرئيس التركي على أن التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس/آذار الواقع بين دمشق وجماعة "قسد" سيقلب رأسا على عقب حسابات "بؤر الشر" التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة.وقال أردوغان: "نحن لا نفكر مثل غيرنا بما يفرض علينا أو يوضع أمامنا، بل نقف إلى جانب المظلوم أينما وجد ظلم، ونواجه الظالم دون تردد. إننا ندافع عن الحق والعدل والسلام وكرامة الإنسان بشجاعة، ليس فقط في منطقتنا، بل في العالم بأسره".وأشار الرئيس التركي إلى أن "كون تركيا دولة صانعة للنظام والاستقرار منح الثقة لعشرات الملايين في مناطق تمتد من الشرق الأوسط إلى القوقاز، ومن أفريقيا إلى جنوب آسيا".وأكد أردوغان أن تركيا تبذل ما تستطيع بما يليق بها، في مناطق الأزمات من غزة إلى سوريا، موضحا أن "موقف تركيا المبدئي تجاه ما يجري في سوريا وغزة هو درس في حقوق الإنسان، بل ملحمة حقوقية بحد ذاته"، على حد قوله.وكان الرئيس التركي قد أعرب، مطلع الشهر الماضي، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وفق تعبيره.وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية.وقال أردوغان: "لحسن الحظ أنه يتم تدريجيًا رفع العقوبات، التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل كبير بفضل جهودنا، واليوم، تحت مظلة "كومسيك"، نطلق برنامج دعم خاص لسوريا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".

