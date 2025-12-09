عربي
https://sarabic.ae/20251209/أردوغان-ندعم-بكل-قوة-جهود-السوريين-في-إعادة-إعمار-بلدهم-1107995086.html
أردوغان: ندعم بكل قوة جهود السوريين في إعادة إعمار بلدهم
أردوغان: ندعم بكل قوة جهود السوريين في إعادة إعمار بلدهم
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم القوي لسوريا وأبنائها في مسيرتهم لإعادة إعمار وطنهم. 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T19:43+0000
2025-12-09T19:43+0000
رجب طيب أردوغان
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_acd2e3765e57727a5685784c2c506172.jpg
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.وقال أردوغان إن "رؤية الشعب السوري يكافح منذ عام لإعادة بناء بلاده، رغم كل الصعوبات والدمار الذي خلّفه حكم الأسد، أمر يبعث على السرور، وتركيا لم تأبه للضغوط والتهديدات ولا لأولئك "المفلسين إنسانيا" الذين اصطفوا إلى جانب الظالمين، وسعت دائما لوقف الظلم"، وفق تعبيره.وشدد الرئيس التركي على أن التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس/آذار الواقع بين دمشق وجماعة "قسد" سيقلب رأسا على عقب حسابات "بؤر الشر" التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة.وقال أردوغان: "نحن لا نفكر مثل غيرنا بما يفرض علينا أو يوضع أمامنا، بل نقف إلى جانب المظلوم أينما وجد ظلم، ونواجه الظالم دون تردد. إننا ندافع عن الحق والعدل والسلام وكرامة الإنسان بشجاعة، ليس فقط في منطقتنا، بل في العالم بأسره".وأشار الرئيس التركي إلى أن "كون تركيا دولة صانعة للنظام والاستقرار منح الثقة لعشرات الملايين في مناطق تمتد من الشرق الأوسط إلى القوقاز، ومن أفريقيا إلى جنوب آسيا".وأكد أردوغان أن تركيا تبذل ما تستطيع بما يليق بها، في مناطق الأزمات من غزة إلى سوريا، موضحا أن "موقف تركيا المبدئي تجاه ما يجري في سوريا وغزة هو درس في حقوق الإنسان، بل ملحمة حقوقية بحد ذاته"، على حد قوله.وكان الرئيس التركي قد أعرب، مطلع الشهر الماضي، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وفق تعبيره.وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية.وقال أردوغان: "لحسن الحظ أنه يتم تدريجيًا رفع العقوبات، التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل كبير بفضل جهودنا، واليوم، تحت مظلة "كومسيك"، نطلق برنامج دعم خاص لسوريا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".
https://sarabic.ae/20251124/أردوغان-تركيا-تدرس-نشر-قوات-أمن-ضمن-قوة-الاستقرار-في-غزة-1107428450.html
https://sarabic.ae/20250924/أردوغان-يعلن-تطلع-تركيا-لرفع-جميع-العقوبات-عن-سوريا-في-أقرب-وقت-1105226497.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_73:0:1157:813_1920x0_80_0_0_9beb53bac1fb9d0dd25dc7b681ed7fe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار

أردوغان: ندعم بكل قوة جهود السوريين في إعادة إعمار بلدهم

19:43 GMT 09.12.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده ستواصل تقديم الدعم القوي لسوريا وأبنائها في مسيرتهم لإعادة إعمار وطنهم.
وأفادت وكالة "الأناضول"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات أردوغان جاءت في كلمة ألقاها خلال فعالية نظمها حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.
وقال أردوغان إن "رؤية الشعب السوري يكافح منذ عام لإعادة بناء بلاده، رغم كل الصعوبات والدمار الذي خلّفه حكم الأسد، أمر يبعث على السرور، وتركيا لم تأبه للضغوط والتهديدات ولا لأولئك "المفلسين إنسانيا" الذين اصطفوا إلى جانب الظالمين، وسعت دائما لوقف الظلم"، وفق تعبيره.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2025
أردوغان: تركيا تدرس نشر قوات أمن ضمن قوة الاستقرار في غزة
24 نوفمبر, 02:49 GMT
وشدد الرئيس التركي على أن التنفيذ السلس لاتفاق 10 مارس/آذار الواقع بين دمشق وجماعة "قسد" سيقلب رأسا على عقب حسابات "بؤر الشر" التي تراهن على سوريا غير مستقرة ومنقسمة وضعيفة.
وقال أردوغان: "نحن لا نفكر مثل غيرنا بما يفرض علينا أو يوضع أمامنا، بل نقف إلى جانب المظلوم أينما وجد ظلم، ونواجه الظالم دون تردد. إننا ندافع عن الحق والعدل والسلام وكرامة الإنسان بشجاعة، ليس فقط في منطقتنا، بل في العالم بأسره".
وأشار الرئيس التركي إلى أن "كون تركيا دولة صانعة للنظام والاستقرار منح الثقة لعشرات الملايين في مناطق تمتد من الشرق الأوسط إلى القوقاز، ومن أفريقيا إلى جنوب آسيا".
وأكد أردوغان أن تركيا تبذل ما تستطيع بما يليق بها، في مناطق الأزمات من غزة إلى سوريا، موضحا أن "موقف تركيا المبدئي تجاه ما يجري في سوريا وغزة هو درس في حقوق الإنسان، بل ملحمة حقوقية بحد ذاته"، على حد قوله.
وكان الرئيس التركي قد أعرب، مطلع الشهر الماضي، عن سعادته البالغة لقيام سوريا بتمثيل نفسها من جديد في لجنة التعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك"، وفق تعبيره.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أردوغان يعلن تطلع تركيا لرفع جميع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت
24 سبتمبر, 20:41 GMT
وأعلن الرئيس التركي، في أعمال الدورة الـ41 لـ"كومسيك"، بمدينة إسطنبول، عن إطلاق برنامج دعم خاص لسوريا، لتعزيز قدراتها البشرية والمؤسساتية.
وقال أردوغان: "لحسن الحظ أنه يتم تدريجيًا رفع العقوبات، التي أعاقت التنمية الاقتصادية في سوريا، بشكل كبير بفضل جهودنا، واليوم، تحت مظلة "كومسيك"، نطلق برنامج دعم خاص لسوريا"، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وتابع موضحًا أنه "من خلال برنامج "كومسيك" للشركات الصغيرة والمتوسطة، نبني شبكات تعاون قوية بين شركاتنا الصغيرة والمتوسطة، وندعو الدول التي لم تنضم بعد إلى هذا البرنامج للانضمام".
وأردف الرئيس التركي: "خلال العام الحالي، نضيف 8 مشاريع أخرى إلى المشاريع الـ20، التي نفذناها في إطار برنامج "كومسيك" للقدس".
