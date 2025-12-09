إيران تهاجم الوكالة الذرية: اتفاقية الضمانات تجاوزها الزمن بعد العدوان الأمريكي- الإسرائيلي

عربي
ترامب: حان الوقت لإجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/إيران-تهاجم-الوكالة-الذرية-اتفاقية-الضمانات-تجاوزها-الزمن-بعد-العدوان-الأمريكي--الإسرائيلي-1107972370.html
إيران تهاجم الوكالة الذرية: اتفاقية الضمانات تجاوزها الزمن بعد العدوان الأمريكي- الإسرائيلي
إيران تهاجم الوكالة الذرية: اتفاقية الضمانات تجاوزها الزمن بعد العدوان الأمريكي- الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن اتفاقية الضمانات النووية أصبحت "غير مناسبة لظروف الحروب ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة بعد... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T11:27+0000
2025-12-09T11:27+0000
إيران
أخبار إيران
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_0:17:1014:587_1920x0_80_0_0_81f6eca07aee539f39c3cb8fcddf3eae.jpg
وقال كمالوندي، في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، كشفت عن ثغرات جوهرية في الاتفاقية"، مشددًا على :ضرورة إصلاحها بما يتلاءم مع الأوضاع الأمنية الحالية".وأضاف أن "المشكلة الأساسية تكمن في أن الوكالة الدولية تتبنى نهجًا سياسيًا بالكامل بدلًا من الالتزام بالمهنية والموضوعية المتوقعة منها".وأوضح المسؤول الإيراني أن "طهران ما تزال متعاونة مع الوكالة، إلا أن الأخيرة لم تصدر أي إدانة للهجوم على إيران"، معتبرًا أن صمتها مؤشر على "ازدواجية واضحة".وأكد كمالوندي أن "إيران ماضية في تطوير قدراتها"، وقال: "سنواصل مسيرتنا بقوة مهما اشتدت الضغوط، ولن نسمح بإضعاف قوتنا، وفي مقدمتها قدراتنا النووية".وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
https://sarabic.ae/20251207/وزير-الخارجية-المصري-يؤكد-لـ-عراقجي-أهمية-استئناف-الحوار-بهدف-التوصل-إلى-اتفاق-شامل-للملف-النووي--1107901812.html
https://sarabic.ae/20251208/إيران-المنشآت-النووية-تعمل-بأمان-ولا-وجود-لمفتشي-الوكالة-الدولية-داخل-البلاد-1107951093.html
https://sarabic.ae/20251006/إيران-تتهم-الترويكا-الأوروبية-بانتهاج-نهج-غير-مسؤول-ومدمر-بشأن-الاتفاق-النووي-1105686322.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/02/1101217939_40:0:989:712_1920x0_80_0_0_a48d4b63a99c5728ec1faa92ba8be5c2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الاتفاق النووي الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية

إيران تهاجم الوكالة الذرية: اتفاقية الضمانات تجاوزها الزمن بعد العدوان الأمريكي- الإسرائيلي

11:27 GMT 09.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Baderمدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© AP Photo / Heinz-Peter Bader
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، أن اتفاقية الضمانات النووية أصبحت "غير مناسبة لظروف الحروب ولا تستجيب لمتطلبات المرحلة بعد الهجوم الأمريكي – الإسرائيلي الأخير على إيران"، وفق تعبيره.
وقال كمالوندي، في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "الهجمات التي استهدفت منشآت نووية إيرانية، كشفت عن ثغرات جوهرية في الاتفاقية"، مشددًا على :ضرورة إصلاحها بما يتلاءم مع الأوضاع الأمنية الحالية".
وأضاف أن "المشكلة الأساسية تكمن في أن الوكالة الدولية تتبنى نهجًا سياسيًا بالكامل بدلًا من الالتزام بالمهنية والموضوعية المتوقعة منها".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2025
وزير الخارجية المصري يؤكد لـ "عراقجي" أهمية استئناف الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق شامل للملف النووي
7 ديسمبر, 10:19 GMT
وأوضح المسؤول الإيراني أن "طهران ما تزال متعاونة مع الوكالة، إلا أن الأخيرة لم تصدر أي إدانة للهجوم على إيران"، معتبرًا أن صمتها مؤشر على "ازدواجية واضحة".
وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والدول الأوروبية تجاهلت بالكامل الاعتداء على المنشآت النووية الإيرانية خلال القرار الأخير الصادر عن الوكالة".
وأكد كمالوندي أن "إيران ماضية في تطوير قدراتها"، وقال: "سنواصل مسيرتنا بقوة مهما اشتدت الضغوط، ولن نسمح بإضعاف قوتنا، وفي مقدمتها قدراتنا النووية".
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
إيران: المنشآت النووية تعمل بأمان ولا وجود لمفتشي الوكالة الدولية داخل البلاد
أمس, 18:34 GMT
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين والمسؤولين الإيرانيين، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس أركان الجيش محمد باقري، وقائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.
وردّت إيران بضربات صاروخية ضد إسرائيل، في عملية عسكرية أطلقت عليها اسم "الوعد الصادق 3"، استهدفت خلالها عشرات المواقع العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل، مؤكدة أن العملية ستتواصل طالما اقتضت الضرورة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2025
إيران تتهم "الترويكا" الأوروبية بانتهاج نهج غير مسؤول ومدمر بشأن الاتفاق النووي
6 أكتوبر, 13:26 GMT
وبرّرت إسرائيل هجماتها بأن إيران وصلت إلى "نقطة اللاعودة" في تخصيب اليورانيوم وتقترب من امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه طهران وتصرّ دائمًا على أن أنشطتها النووية مخصصة لأغراض سلمية فقط.
كما شنّت الولايات المتحدة هجوما على 3 منشآت نووية إيرانية في نطنز وفوردو وأصفهان، ليلة 22 يونيو الماضي. ووفقًا لواشنطن، "كان الهجوم يهدف إلى تدمير البرنامج النووي الإيراني أو إضعافه بشكل خطير".
وبعدها بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني الرد على الولايات المتحدة الأمريكية بضرب قاعدة "العديد" الأمريكية في دولة قطر، ليتم بعدها التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين طهران وتل أبيب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала