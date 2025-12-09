https://sarabic.ae/20251209/انعقاد-الاجتماع-الثالث-للجنة-السعودية-الصينية-الإيرانية-المشتركة-لمتابعة-اتفاق-بكين-1107994408.html
انعقاد الاجتماع الثالث للجنة السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة "اتفاق بكين"
انعقاد الاجتماع الثالث للجنة السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة "اتفاق بكين"
سبوتنيك عربي
عقد في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الثالث للجنة الثلاثية السعودية الصينية الإيرانية المشتركة لمتابعة "اتفاق بكين". 09.12.2025
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع جاء برئاسة نائب وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية مجيد تخت روانجي، ومشاركة الوفد السعودي برئاسة نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، والوفد الصيني برئاسة نائب وزير الخارجية مياو دييو.وجدد الجانبان السعودي والإيراني التزامهما بتنفيذ "اتفاق بكين" ببنوده كافة، واستمرار سعيهما المشترك لتعزيز علاقات حسن الجوار بين بلديهما عبر الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي والقانون الدولي، بما في ذلك احترام سيادة الدولتين ووحدة أراضيهما واستقلالهما وأمنهما.ورحبت المملكة وإيران بالدور الإيجابي المستمر للصين وأهمية دعمها ومتابعتها لتنفيذ "اتفاق بكين"، في حين أكدت بكين استعدادها للاستمرار في دعم وتشجيع الخطوات التي اتخذتها الرياض وطهران نحو تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات.وأشارت الدول الثلاث إلى التقدم المستمر في العلاقات السعودية الإيرانية وما يُتيحه من فرص للتواصل المباشر بينهما على جميع المستويات والأصعدة، فضلا عن الأهمية الكبرى لهذه الاتصالات والاجتماعات والزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين، والتي تأتي في ظل التوترات والتصعيد الراهن في المنطقة الذي يهدد أمنها وأمن العالم.يذكر أن أكثر من 85 ألف حاج إيراني تمكنوا من أداء فريضة الحج، وأكثر من 210 آلاف إيراني من أداء مناسك العمرة بكل يسر وأمن خلال عام 2025.يأتي هذا في وقت تحاول الدول الثلاث توسيع نطاق التعاون فيما بينها في مختلف المجالات بما في ذلك المجالات الاقتصادية والسياسية، فقد شددت الدول الثلاث على أهمية الحوار والتعاون الإقليمي بين دول المنطقة بهدف تعزيز الأمن والاستقرار والسلام والازدهار الاقتصادي.
الأخبار
ar_EG
