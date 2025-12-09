https://sarabic.ae/20251209/مواجهات-نارية-في-ربع-نهائي-كأس-العرب-1107997477.html
مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب
مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب
اكتملت رسميا تشكيلة ربع نهائي كأس العرب 2025، المُقامة في قطر، بعد انتهاء دور المجموعات،حيث تأهلت الجزائر والعراق من المجموعة الرابعة، لتنضما إلى قائمة
حيث تأهلت فلسطين وسوريا من المجموعة الأولى، بينما ضمنت المغرب والسعودية مقعديهما من المجموعة الثانية. وتأهل الأردن والإمارات من المجموعة الثالثة، لتنضما إلى الجزائر والعراق من المجموعة الرابعة، ليكملا مرحلة ربع النهائي، حسب ماورد في صحيفة "اليوم السابع" المصرية. مباريات ربع نهائي كأس العرب: تنطلق مباريات نصف النهائي يوم الخميس بمواجهة المغرب وسوريا، قبل أن تتجه الأنظار إلى ملعب لوسيل لمشاهدة مباراة فلسطين والسعودية.وتستمر المنافسات يوم الجمعة مع الأردن ضد العراق، يليه النهائي بين الإمارات والجزائر، في ليلة كروية عربية أصيلة.رغم التعادل السلبي بينهما.. فلسطين وسوريا تتأهلان لربع نهائي كأس العرب 2025المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على السعودية
مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب
اكتملت رسميا تشكيلة ربع نهائي كأس العرب 2025، المُقامة في قطر، بعد انتهاء دور المجموعات،حيث تأهلت الجزائر والعراق من المجموعة الرابعة، لتنضما إلى قائمة المنتخبات العربية البارزة الأخرى التي تنتظر التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
حيث تأهلت فلسطين وسوريا من المجموعة الأولى، بينما ضمنت المغرب والسعودية مقعديهما من المجموعة الثانية.
وتأهل الأردن والإمارات من المجموعة الثالثة، لتنضما إلى الجزائر والعراق من المجموعة الرابعة، ليكملا مرحلة ربع النهائي، حسب ماورد في صحيفة "اليوم السابع" المصرية.
مباريات ربع نهائي كأس العرب:
المغرب ضد سوريا، يوم الخميس، 11 ديسمبر 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب خليفة الدولي، في بداية حماسية لربع النهائي.
فلسطين ضد السعودية، يوم الخميس، ١١ ديسمبر ٧:٣٠ مساء، في ملعب لوسيل، لقاء منتظر بشدة، ومن المتوقع أن يجذب جماهير غفيرة، في واحدة من أكثر مباريات هذه الجولة إثارة.
الأردن ضد العراق، يوم الجمعة، ١٢ ديسمبر ٤:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة، في ملعب المدينة التعليمية.
الجزائر ضد الإمارات، يوم الجمعة، ١٢ ديسمبر ٧:٣٠ مساء، في ملعب البيت، كختام مثير لربع النهائي.
تنطلق مباريات نصف النهائي يوم الخميس بمواجهة المغرب وسوريا، قبل أن تتجه الأنظار إلى ملعب لوسيل لمشاهدة مباراة فلسطين والسعودية.
وتستمر المنافسات يوم الجمعة مع الأردن ضد العراق، يليه النهائي بين الإمارات والجزائر، في ليلة كروية عربية أصيلة.