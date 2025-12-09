مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
مجتمع
مجتمع
مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب
مواجهات نارية في ربع نهائي كأس العرب

21:40 GMT 09.12.2025
افتتاح بطولة "كأس العرب" في قطر
افتتاح بطولة كأس العرب في قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Sputnik . Johnny Elias
اكتملت رسميا تشكيلة ربع نهائي كأس العرب 2025، المُقامة في قطر، بعد انتهاء دور المجموعات،حيث تأهلت الجزائر والعراق من المجموعة الرابعة، لتنضما إلى قائمة المنتخبات العربية البارزة الأخرى التي تنتظر التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
حيث تأهلت فلسطين وسوريا من المجموعة الأولى، بينما ضمنت المغرب والسعودية مقعديهما من المجموعة الثانية.
وتأهل الأردن والإمارات من المجموعة الثالثة، لتنضما إلى الجزائر والعراق من المجموعة الرابعة، ليكملا مرحلة ربع النهائي، حسب ماورد في صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

مباريات ربع نهائي كأس العرب:

المغرب ضد سوريا، يوم الخميس، 11 ديسمبر 4:30 مساء بتوقيت القاهرة، في ملعب خليفة الدولي، في بداية حماسية لربع النهائي.
فلسطين ضد السعودية، يوم الخميس، ١١ ديسمبر ٧:٣٠ مساء، في ملعب لوسيل، لقاء منتظر بشدة، ومن المتوقع أن يجذب جماهير غفيرة، في واحدة من أكثر مباريات هذه الجولة إثارة.
الأردن ضد العراق، يوم الجمعة، ١٢ ديسمبر ٤:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة، في ملعب المدينة التعليمية.
الجزائر ضد الإمارات، يوم الجمعة، ١٢ ديسمبر ٧:٣٠ مساء، في ملعب البيت، كختام مثير لربع النهائي.
تنطلق مباريات نصف النهائي يوم الخميس بمواجهة المغرب وسوريا، قبل أن تتجه الأنظار إلى ملعب لوسيل لمشاهدة مباراة فلسطين والسعودية.
وتستمر المنافسات يوم الجمعة مع الأردن ضد العراق، يليه النهائي بين الإمارات والجزائر، في ليلة كروية عربية أصيلة.
رغم التعادل السلبي بينهما.. فلسطين وسوريا تتأهلان لربع نهائي كأس العرب 2025
المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على السعودية
