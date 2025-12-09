https://sarabic.ae/20251209/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-سموتريتش-يرصد-المليارات-لإنهاء-الحلم-الفلسطيني-وتكريس-الاستعمار-1107991690.html

نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار

أكدت عايدة توما، عضو الكنيست الإسرائيلي عن قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصعد من سياساته الداعمة للاستيطان بشكل...

وأضافت توما في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن سموتريتش خصص ميزانية تقدر بنحو 2.3 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التخطيط لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال العام المقبل.واعتبرت أن الهدف الاستراتيجي الذي يسعى سموتريتش لتثبيته وتسجيله باسمه هو القضاء الكلي على أي إمكانية لوجود تواصل جغرافي أو سيادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تحركاته تنبع من خلفية فكرية وأيديولوجية تدعم "الاستعمار الكولونيالي" في الضفة، سعيا منه لتحقيق رؤية إسرائيل الكبرى.ولفتت النائبة إلى أن سموتريتش كان قد أعلن عن نواياه بوضوح في خطته التي طرحها عام 2017، مؤكدة أنه لن يتوانى عن المضي قدما في تنفيذ هذه الأجندة طالما بقي في موقع صنع القرار الذي يمنحه القدرة على ذلك.وحذرت من أن نجاح سموتريتش في تمرير وتنفيذ هذه الخطة سيكون بمثابة إعلان لوفاة فكرة الدولة الفلسطينية، وقضاءً تاما على أي أمل بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة عام 1967.وبحسب وسائل الإعلام، خصص سموتريتش مبلغا بقيمة 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، موزعة على السنوات الخمس المقبلة.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.

