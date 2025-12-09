نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251209/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-سموتريتش-يرصد-المليارات-لإنهاء-الحلم-الفلسطيني-وتكريس-الاستعمار-1107991690.html
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار
سبوتنيك عربي
أكدت عايدة توما، عضو الكنيست الإسرائيلي عن قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصعد من سياساته الداعمة للاستيطان بشكل... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T16:30+0000
2025-12-09T16:30+0000
حصري
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071849479_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_35ce52aee4587486f41803656a027657.jpg
وأضافت توما في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن سموتريتش خصص ميزانية تقدر بنحو 2.3 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التخطيط لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال العام المقبل.واعتبرت أن الهدف الاستراتيجي الذي يسعى سموتريتش لتثبيته وتسجيله باسمه هو القضاء الكلي على أي إمكانية لوجود تواصل جغرافي أو سيادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تحركاته تنبع من خلفية فكرية وأيديولوجية تدعم "الاستعمار الكولونيالي" في الضفة، سعيا منه لتحقيق رؤية إسرائيل الكبرى.ولفتت النائبة إلى أن سموتريتش كان قد أعلن عن نواياه بوضوح في خطته التي طرحها عام 2017، مؤكدة أنه لن يتوانى عن المضي قدما في تنفيذ هذه الأجندة طالما بقي في موقع صنع القرار الذي يمنحه القدرة على ذلك.وحذرت من أن نجاح سموتريتش في تمرير وتنفيذ هذه الخطة سيكون بمثابة إعلان لوفاة فكرة الدولة الفلسطينية، وقضاءً تاما على أي أمل بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة عام 1967.وبحسب وسائل الإعلام، خصص سموتريتش مبلغا بقيمة 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، موزعة على السنوات الخمس المقبلة.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
https://sarabic.ae/20251206/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تقود-حرب-الضم-الزاحف-في-الضفة-الغربية-1107890819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071849479_0:0:1010:758_1920x0_80_0_0_8849f256bf0991420ad51ce26fdf9a98.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار

16:30 GMT 09.12.2025
© Photoعايدة توما سليمان النائبة في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة
عايدة توما سليمان النائبة في الكنيست الإسرائيلي عن القائمة العربية المشتركة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
© Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكدت عايدة توما، عضو الكنيست الإسرائيلي عن قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصعد من سياساته الداعمة للاستيطان بشكل غير مسبوق.
وأضافت توما في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن سموتريتش خصص ميزانية تقدر بنحو 2.3 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التخطيط لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال العام المقبل.
واعتبرت أن الهدف الاستراتيجي الذي يسعى سموتريتش لتثبيته وتسجيله باسمه هو القضاء الكلي على أي إمكانية لوجود تواصل جغرافي أو سيادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تحركاته تنبع من خلفية فكرية وأيديولوجية تدعم "الاستعمار الكولونيالي" في الضفة، سعيا منه لتحقيق رؤية إسرائيل الكبرى.
الاستيطان يلتهم التجمعات البدوية جنوبي الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
مسؤول فلسطيني لـ"سبوتنيك": إسرائيل تقود حرب "الضم الزاحف" في الضفة الغربية
6 ديسمبر, 20:15 GMT
ولفتت النائبة إلى أن سموتريتش كان قد أعلن عن نواياه بوضوح في خطته التي طرحها عام 2017، مؤكدة أنه لن يتوانى عن المضي قدما في تنفيذ هذه الأجندة طالما بقي في موقع صنع القرار الذي يمنحه القدرة على ذلك.
وحذرت من أن نجاح سموتريتش في تمرير وتنفيذ هذه الخطة سيكون بمثابة إعلان لوفاة فكرة الدولة الفلسطينية، وقضاءً تاما على أي أمل بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة عام 1967.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سموتريتش قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطة بأنها "تحول جذري" في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه تعزيز الاستيطان.

وبحسب وسائل الإعلام، خصص سموتريتش مبلغا بقيمة 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، موزعة على السنوات الخمس المقبلة.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала