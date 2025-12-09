https://sarabic.ae/20251209/نائبة-عربية-بالكنيست-لـسبوتنيك-سموتريتش-يرصد-المليارات-لإنهاء-الحلم-الفلسطيني-وتكريس-الاستعمار-1107991690.html
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار
سبوتنيك عربي
أكدت عايدة توما، عضو الكنيست الإسرائيلي عن قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصعد من سياساته الداعمة للاستيطان بشكل... 09.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-09T16:30+0000
2025-12-09T16:30+0000
2025-12-09T16:30+0000
حصري
أخبار الضفة الغربية
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071849479_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_35ce52aee4587486f41803656a027657.jpg
وأضافت توما في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن سموتريتش خصص ميزانية تقدر بنحو 2.3 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التخطيط لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال العام المقبل.واعتبرت أن الهدف الاستراتيجي الذي يسعى سموتريتش لتثبيته وتسجيله باسمه هو القضاء الكلي على أي إمكانية لوجود تواصل جغرافي أو سيادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تحركاته تنبع من خلفية فكرية وأيديولوجية تدعم "الاستعمار الكولونيالي" في الضفة، سعيا منه لتحقيق رؤية إسرائيل الكبرى.ولفتت النائبة إلى أن سموتريتش كان قد أعلن عن نواياه بوضوح في خطته التي طرحها عام 2017، مؤكدة أنه لن يتوانى عن المضي قدما في تنفيذ هذه الأجندة طالما بقي في موقع صنع القرار الذي يمنحه القدرة على ذلك.وحذرت من أن نجاح سموتريتش في تمرير وتنفيذ هذه الخطة سيكون بمثابة إعلان لوفاة فكرة الدولة الفلسطينية، وقضاءً تاما على أي أمل بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة عام 1967.وبحسب وسائل الإعلام، خصص سموتريتش مبلغا بقيمة 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، موزعة على السنوات الخمس المقبلة.وأدانت وزارة الخارجية الأردنية، بأشد العبارات، تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.
https://sarabic.ae/20251206/مسؤول-فلسطيني-لـسبوتنيك-إسرائيل-تقود-حرب-الضم-الزاحف-في-الضفة-الغربية-1107890819.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/02/1071849479_0:0:1010:758_1920x0_80_0_0_8849f256bf0991420ad51ce26fdf9a98.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
وائل مجدي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, أخبار الضفة الغربية, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
نائبة عربية بالكنيست لـ"سبوتنيك": سموتريتش يرصد المليارات لإنهاء الحلم الفلسطيني وتكريس الاستعمار
وائل مجدي
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكدت عايدة توما، عضو الكنيست الإسرائيلي عن قائمة "الجبهة العربية للتغيير"، أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصعد من سياساته الداعمة للاستيطان بشكل غير مسبوق.
وأضافت توما في تصريحات لـ "سبوتنيك
"، أن سموتريتش خصص ميزانية تقدر بنحو 2.3 مليار شيكل لتعزيز المستوطنات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى التخطيط لإقامة 17 مستوطنة جديدة خلال العام المقبل.
واعتبرت أن الهدف الاستراتيجي الذي يسعى سموتريتش لتثبيته وتسجيله باسمه هو القضاء الكلي على أي إمكانية لوجود تواصل جغرافي أو سيادي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن تحركاته تنبع من خلفية فكرية وأيديولوجية تدعم "الاستعمار الكولونيالي" في الضفة، سعيا منه لتحقيق رؤية إسرائيل الكبرى.
ولفتت النائبة إلى أن سموتريتش كان قد أعلن عن نواياه بوضوح في خطته التي طرحها عام 2017، مؤكدة أنه لن يتوانى عن المضي قدما في تنفيذ هذه الأجندة طالما بقي في موقع صنع القرار الذي يمنحه القدرة على ذلك.
وحذرت من أن نجاح سموتريتش في تمرير وتنفيذ هذه الخطة سيكون بمثابة إعلان لوفاة فكرة الدولة الفلسطينية
، وقضاءً تاما على أي أمل بالتحرر من الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة عام 1967.
وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن سموتريتش قرر تخصيص ميزانية ضخمة لتعزيز الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة، ووصفت هذه الخطة بأنها "تحول جذري" في سياسة الحكومة الإسرائيلية تجاه تعزيز الاستيطان.
وبحسب وسائل الإعلام، خصص سموتريتش مبلغا بقيمة 843 مليون دولار لتعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، موزعة على السنوات الخمس المقبلة.
وأدانت وزارة الخارجية الأردنية،
بأشد العبارات، تصريحات سموتريتش بشأن رفض إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك تزامنا مع إعلان خطة حكومية إسرائيلية لتوسيع وإنشاء مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية.
وأكدت الخارجية الأردنية، في بيان لها، أن "إسرائيل لا تملك أي سيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية"، مشددة على رفض المملكة المطلق وإدانتها القاطعة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ خططها الاستيطانية وإطلاق مسؤوليها تصريحات تكرس الاحتلال والتوسع الاستيطاني.