عربي
مجتمع
مجتمع
"الدهماني" سفير القهوة الإماراتية يحكي لـ"سبوتنيك" طقوس تلك العادة العربية العريقة.. فيديو
"الدهماني" سفير القهوة الإماراتية يحكي لـ"سبوتنيك" طقوس تلك العادة العربية العريقة.. فيديو
"الدهماني" سفير القهوة الإماراتية يحكي لـ"سبوتنيك" طقوس تلك العادة العربية العريقة.. فيديو

21:19 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 21:46 GMT 10.12.2025)
أحمد عبد الوهاب
مراسل "سبوتنيك" في مصر
حصري
رغم الضجيج في القاعات وفي مناطق العرض التابعة للشركات واختلاط كل ثقافات العالم في "قمة بريدج" يقف الإماراتي، سيف راشد أحمد الدهماني، الملقب بالسفير العالمي للقهوة الإماراتية وأمامه أدوات صناعة القهوة الإماراتية.
يقف "الدهماني" وأمامه أنواع متعددة من التمور يقدمها لكل من يمر من هذه المنطقة مع القهوة العربية.
قمة بريدج في أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
"بريدج 2025" تختتم أعمالها في أبو ظبي وسط مشاركة دولية كبيرة لرسم ملامح "إعلام المستقبل"
15:03 GMT
أقتربت "سبوتنيك" من الرجل بعد أن شد الانتباه بالقصائد البدوية التي تحمل في طياتها عبارات الكرم والفخر العربي التاريخي وتعزف على أوتار القلوب سيمفونية تكاد تكون قد توارت بحكم محاولات محوها واستبدالها بثقافات أخري، إلا أن كلمات الرجل واستقباله للناس جعلت كل من يسمعه يقترب منه في ود ومحبة ويتناول القهوة والتمر حتى وإن لم يفهم كلمة عربية واحدة.
قال الدهماني إن "عمره في صناعة القهوة وتقديمها في المجالس العربية وفي الزيارات الخارجية يتجاوز عشرين عاما، لأن القهوة هى أحد رموز الضيافة في الإمارات والدول العربية الشقيقة، وهناك أعراف وآداب للقهوة يعرفها الجميع من أول عمليات تحميص البن إلى عملية طحنة وإضافة بعض العناصر إليه، ثم مرحلة عمل القهوة وطريقة تقديمها".
وأشار إلى أن "للقهوة طرق وإشارات معينة بتقديمها في المجالس يجب على ساقي القهوة أن يكون على علم بها ومتى يقدمها ومتي يزيد الشارب وعلامة اكتفاء الضيف من القهوة، هذه أشياء متعارف عليها عند العرب ومن لا يقوم بها وفقا للعرف ينظر إليه نظرات استغراب، لأنها طقوس متوارثة ومقبولة لدى الجميع وتعد من البروتوكولات العربية في الزيارات الرسمية التي تأتي من الخارج".
وشرح لنا الدهماني، بشكل عملي معنى كل حركة تحدث في صناعة القهوة من أول عمليات دق الهون، وهناك دلات "أكواب" لها مسميات مختلفة في كل دولة من الدول العربية.
