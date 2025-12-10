"بريدج 2025" تختتم أعمالها في أبو ظبي وسط مشاركة دولية كبيرة لرسم ملامح "إعلام المستقبل"
© Sputnik . AHMED ABDELWAHABقمة بريدج في أبو ظبي
© Sputnik . AHMED ABDELWAHAB
على مدى ثلاثة أيام تزاحمت الأفكار والتقت العقول في كل المجالات المتعلقة بـ"الميديا"، ما بين صحفيين وإعلاميين وفنانين ومنتجين وصانعي المحتوي من كل دول العالم في قمة "بريدج" الأولى بالإمارات لوضع أطر جديدة للإعلام الرقمي مستقبلا.
في هذا المكان فتحت الجسور بين الشرق والغرب بين الإعلام والتكنولوجيا وبين الموهبة والفرصة وبين الفن والاستثمار، والجميع تحدث بانفتاح وأدلى بدلوه وطرح فكرته وتحاور فيها وشهد تأثيرها على المتلقي المباشر دون انتظار الردود الأفعال فقد كانت الردود وقتية.
كانت البداية استثنائية والختام أيضا كان فريدا حتى الساعات الأخيرة من القمة اليوم الأربعاء، حيث كان اليوم بمثابة شهادة نجاح واحتفال كبير تنوعت فيه الفعاليات ما بين الترفيه والألعاب الرياضية والفنون والألعاب الإلكترونية والرقمية والقصص الإنسانية والاجتماعية.
أكد الجميع أن هذا الحدث هو الأهم لمستقبل الإعلام الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتنوع وكثرة المنصات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، وإن لم يكن هناك ترتيب للمستقبل يمكن أن تحدث الفوضى التي يصعب السيطرة عليها وتقنياتها.
وأشار القائمون على القمة بأنها بداية جيدة شهدت إقبالا غير مسبوق سواء بالحضور أو المتابعة والأرقام كانت كبيرة للغاية، وتوقعوا أن القمة القادمة ستكون ركيزة لمستقبل الإعلام الرقمي والمحتوى وحتى أدوات وتقنيات الإعلام.
لم تقتصر القمة على المشاركة والحضور فقد حجزت الشركات العاملة في مجال الإعلام وأدواته مقعدها في القمة، بعرض أحدث ما توصل إليه العقل البشري من أدوات من أدوات التصوير والروبوتات وكل وسائل التصوير والتسجيل والبث بشكل جديد ومبدع.
وشهدت القمة مشاركة أكثر من 60 ألفا من صنّاع الإعلام والمحتوى والفنون والابتكار، إضافة إلى 400 متحدث عالمي من قادة السياسات ورواد الأعمال والمبدعين، كما ضمت القمة 300 مشارك في أكبر معرض جماعي للإعلام والمحتوى في المنطقة.
القمة التي اختتمت أعمالها اليوم شهدت برنامجا ضخما تضمن أكثر من 300 فعالية متنوعة، شملت 200 جلسة حوارية مع نخبة من الخبراء، و50 ورشة عمل متخصصة وفرت منصات تفاعلية للتعلم والتطوير، إضافة إلى فضاءات مخصصة لعقد الصفقات وبناء الشراكات النوعية.