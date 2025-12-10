https://sarabic.ae/20251210/الكعبي-قمة-بريدج-تهدي-الإمارات-للعالم-وتؤسس-لـدافوس-جديد-في-الإعلام-1108020013.html

الكعبي: قمة "بريدج" تهدي الإمارات للعالم وتؤسس لـ"دافوس جديد" في الإعلام

الكعبي: قمة "بريدج" تهدي الإمارات للعالم وتؤسس لـ"دافوس جديد" في الإعلام

سبوتنيك عربي

أكد الدكتور جمال الكعبي، نائب رئيس تحالف قمة "بريدج" والمدير العام للمكتب الوطني للإعلام في دولة الإمارات، أن تنظيم قمة "بريدج" العالمية للإعلام جاء كخطوة... 10.12.2025

وقال الكعبي في تصريحات"سبوتنيك"، إن قمة بريدج تختلف عن الكونغرس الإعلامي السابق من حيث الرؤية والاتساع، موضحاً أن الكونغرس كان محلياً، بينما "بريدج" اليوم منصة عالمية يشارك فيها أكثر من 182 دولة، بما يزيد على 66 ألف مشارك و300 شركة، ما يجعلها ــ بحسب وصفه ــ "منصة أشبه بـ دافوس الاقتصاد لكن في الإعلام".وأوضح أن القمة تهدف إلى ربط صُنّاع المحتوى والكتّاب وشركات الإنتاج والحكومات، بما يعزز إنتاج محتوى عالمي مسؤول، ويركز على السرد الإيجابي، والتنوع الثقافي، والتجانس بين المجتمعات.وأضاف أن جلسات القمة شهدت حضوراً لافتاً من المنظمات الدولية، بينها اليونسكو التي أدارت جلسة مغلقة لبحث مكافحة المعلومات المضللة وإعادة بناء الثقة في الخبر والصورة والفيديو.وحول مخرجات القمة، كشف الكعبي أن فريقاً متخصصاً تابع جميع الجلسات سيصدر ثلاثة تقارير رئيسية خلال الأشهر المقبلة تتضمن تقرير الاتجاهات الإعلامية (Trends) التي رصدتها القمة، وخلاصة تفاعلات القادة وصانع القرار الدوليين مع القمة، وتوصيات مجلس إدارة بريدج للمراحل المقبلة.وأوضح أن هذه التقارير ستُنشر بدءاً من يناير/ كانون الثاني المقبل، وستُتابع خلال جولات دولية تشمل أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا، وصولاً إلى انعقاد النسخة المقبلة في أبوظبي نهاية العام.وبشأن هوية القمة، شدّد الكعبي على أن "بريدج" منصة دولية انطلقت من الإمارات، لكنها ملك للعالم كله، مؤكداً أن الهدف هو مدّ الجسور وبناء منظومة إعلامية تقوم على الابتكار والمصداقية والمسؤولية.

