عربي
خبير: تصريحات لافروف تؤكد قناعة ترامب بعدم جدوى مواجهة روسيا
خبير: تصريحات لافروف تؤكد قناعة ترامب بعدم جدوى مواجهة روسيا
فنّد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية فايز حوالة، تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو الوحيد من بين...
وقال حوالة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هذه التصريحات هي صحيحة في الواقع ولكن أعتقد بأنها دبلوماسية، ومن وجهة نظري الخاصة، فإن الرئيس ترامب لا يرغب في الدخول بمواجهة مباشرة عسكرية تحديدًا مع روسيا الاتحادية، ولا حتى اقتصادية، فإن كل العقوبات التي فرضتها أو تم فرضها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دول أخرى، ضد روسيا الاتحادية، لم تؤتِ بثمارها".وأضاف: "بالتالي يبقى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن تُظهر نفسها بأنها هي من تقرر في كل دول العالم، أن تدخل في صراع مباشر عسكري، ولكن اليوم هل الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للمجابهة العسكرية مع روسيا الاتحادية؟ لا على الإطلاق".وأردف حوالة: "لذلك تصريحات الوزير لافروف، أتت كما يقال مخففة وتهدف إعطاء طوق أمان للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها اعترفت بخطأها وبأنها لا تستطيع مواجهة روسيا الاتحادية".وتابع حوالة: "ماذا بعد، هل سوف تكون هناك الحرب النووية؟ حسنا هل سيبقى أحد على قيد الحياة العالم كنتيجة لهذه الحرب النووية؟ الكل سيخسر".وختم حوالة: "لذلك هو (ترامب) يحاول تضميد جراحه كدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والوصول إلى تفاهمات وتنازلات مع دول العالم المركزية".
حصري
فنّد المحلل السياسي والخبير في الشؤون الروسية فايز حوالة، تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هو الوحيد من بين القادة الغربيين الذي يفهم الأسباب الجذرية للأزمة في أوكرانيا.
وقال حوالة في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "هذه التصريحات هي صحيحة في الواقع ولكن أعتقد بأنها دبلوماسية، ومن وجهة نظري الخاصة، فإن الرئيس ترامب لا يرغب في الدخول بمواجهة مباشرة عسكرية تحديدًا مع روسيا الاتحادية، ولا حتى اقتصادية، فإن كل العقوبات التي فرضتها أو تم فرضها بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على دول أخرى، ضد روسيا الاتحادية، لم تؤتِ بثمارها".
وأضاف: "بالتالي يبقى لدى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل أن تُظهر نفسها بأنها هي من تقرر في كل دول العالم، أن تدخل في صراع مباشر عسكري، ولكن اليوم هل الولايات المتحدة الأمريكية جاهزة للمجابهة العسكرية مع روسيا الاتحادية؟ لا على الإطلاق".
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لافروف: أوروبا فشلت في اغتنام فرصة لحل الصراع الأوكراني
30 نوفمبر, 11:24 GMT
وأردف حوالة: "لذلك تصريحات الوزير لافروف، أتت كما يقال مخففة وتهدف إعطاء طوق أمان للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها اعترفت بخطأها وبأنها لا تستطيع مواجهة روسيا الاتحادية".

ومضى قائلا: "في الواقع أن الولايات المتحدة الأمريكية لو أنها تعرف جيدا بأنها تستطيع مواجهة روسيا الاتحادية عسكريا، لبدأت ذلك من فترة طويلة، وخاصة في توريد الأسلحة والصواريخ طويلة المدى"، وأضاف: "هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية توريد هذه الصواريخ؟ حتى وأن ورّدتها، فروسيا الاتحادية لديها وسائل إسقاط الصواريخ".

وتابع حوالة: "ماذا بعد، هل سوف تكون هناك الحرب النووية؟ حسنا هل سيبقى أحد على قيد الحياة العالم كنتيجة لهذه الحرب النووية؟ الكل سيخسر".

وقال: "لذلك الرئيس ترامب يعتبر براغماتيا، واستطاع أن يقرأ ما بين السطور، لنتائج أكثر من ثلاث سنوات من الصراع في أوكرانيا".

وختم حوالة: "لذلك هو (ترامب) يحاول تضميد جراحه كدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والوصول إلى تفاهمات وتنازلات مع دول العالم المركزية".
شويغو: روسيا تنتظر رد أمريكا على مقترحات بوتين بشأن معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية
