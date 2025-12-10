مصرع 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251210/مصرع-3-من-قوات-الحرس-الثوري-الإيراني-في-مواجهات-مع-مسلحين-جنوب-شرقي-البلاد-1108018579.html
مصرع 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد
مصرع 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد
سبوتنيك عربي
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 من قواته خلال مواجهات مع مسلحين في مدينة زاهدان، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، على... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T13:21+0000
2025-12-10T13:21+0000
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081367883_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2ce989060e3f077a024c01e479ac8a5c.jpg
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "قبل ساعة استشهد 3 من قوات قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أثناء قيامهم بمهمة لحماية حدود الوطن من هجمات الجماعات الإرهابية والمعادية في منطقة لار زاهدان الحدودية".وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، اليوم الجمعة، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".الحرس الثوري الإيراني: ضربنا مصفاة حيفا مرتين واستهدفنا مركز "الموساد" وأسقطنا 36 من عناصره
https://sarabic.ae/20251130/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-احتجاز-سفينة-ترفع-علم-إستونيا-في-مياه-الخليج-1107630765.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081367883_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4700b280d3a1937810e90dc38aad645d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران
إيران, أخبار إيران

مصرع 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد

13:21 GMT 10.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemiعناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 من قواته خلال مواجهات مع مسلحين في مدينة زاهدان، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، على الحدود مع باكستان وأفغانستان.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "قبل ساعة استشهد 3 من قوات قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أثناء قيامهم بمهمة لحماية حدود الوطن من هجمات الجماعات الإرهابية والمعادية في منطقة لار زاهدان الحدودية".

وأضاف البيان أن "عملية مطاردة جارية من قبل مقاتلي قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني".

زورق سريع تابع إلى الحرس الثوري الإيراني في الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2025
الحرس الثوري الإيراني يعلن احتجاز سفينة ترفع علم إستونيا في مياه الخليج
30 نوفمبر, 08:45 GMT
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، اليوم الجمعة، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.
وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".
الحرس الثوري الإيراني: ضربنا مصفاة حيفا مرتين واستهدفنا مركز "الموساد" وأسقطنا 36 من عناصره
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала