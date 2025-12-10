https://sarabic.ae/20251210/مصرع-3-من-قوات-الحرس-الثوري-الإيراني-في-مواجهات-مع-مسلحين-جنوب-شرقي-البلاد-1108018579.html
مصرع 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد
مصرع 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 من قواته خلال مواجهات مع مسلحين في مدينة زاهدان، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، على
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "قبل ساعة استشهد 3 من قوات قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أثناء قيامهم بمهمة لحماية حدود الوطن من هجمات الجماعات الإرهابية والمعادية في منطقة لار زاهدان الحدودية".وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، اليوم الجمعة، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".
مصرع 3 من قوات الحرس الثوري الإيراني في مواجهات مع مسلحين جنوب شرقي البلاد
أفاد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، بمقتل 3 من قواته خلال مواجهات مع مسلحين في مدينة زاهدان، التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، على الحدود مع باكستان وأفغانستان.
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان نقله التلفزيون الرسمي: "قبل ساعة استشهد 3 من قوات قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني، أثناء قيامهم بمهمة لحماية حدود الوطن من هجمات الجماعات الإرهابية والمعادية في منطقة لار زاهدان الحدودية".
وأضاف البيان أن "عملية مطاردة جارية من قبل مقاتلي قاعدة القدس التابعة للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني".
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول، أعلن جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني في مدينة برديس الواقعة شرق العاصمة طهران، اليوم الجمعة، تفكيك خلية عمليات مسلحة تابعة لجماعة "خلق" في المدينة.
ونقلت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة برديس، كشف وتفكيك هذه الخلية في أعقاب أعمال تخريبية قامت بها في محافظتي طهران والبرز.
وأصدر الحرس الثوري بيانا أوضح من خلاله أنه "بفضل الرصد الأمني ويقظة كوادر جهاز الاستخبارات في مدينة برديس، أُلقي القبض على عناصر خلية العمليات الإرهابية في مدينة تبريز، والتي كانت وراء التخطيط لمهاجمة أكثر من 10 مراكز حكومية وأمنية وعسكرية في محافظتي طهران والبرز".