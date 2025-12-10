https://sarabic.ae/20251210/وزير-العدل-الفلسطيني-السابق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-كرس-الانقسام-من-جديد-وهذا-ما-يرفضه-الفلسطينيون-1108015615.html

وزير العدل الفلسطيني السابق: اتفاق وقف إطلاق النار كرس الانقسام من جديد وهذا ما يرفضه الفلسطينيون

وزير العدل الفلسطيني السابق: اتفاق وقف إطلاق النار كرس الانقسام من جديد وهذا ما يرفضه الفلسطينيون

تطرق وزير العدل الفلسطيني السابق، من رام الله، الدكتور محمد الشلالدة، إلى مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إن...

وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الشلالدة أن "المسألة الجوهرية ليست مساعدات إنسانية، بل متعلقة بمبدأ حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل دون أي تقسيمات جديدة، لأن هذا طعن في الولاية القانونية لدولة لفلسطين"، معتبرًا أن "الاتفاق كرس الانقسام من جديد، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون".وعن إمكانية الانتقال الى المرحلة الثانية من الاتفاق، أشار الشلالدة إلى أنه "لا حسم أو ضغط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل"، مضيفًا: "هناك إغلاق لمعبر رفح وعدم وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع".واعتبر وزير العدل الفلسطيني السابق أنه "يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية لكن هناك صعوبات ستواجه هذه المبادرة من قبل الرئيس الأمريكي وهي عدم التمثيل الفلسطيني في هذا الاتفاق"، مضيفًا: "هناك إطار رسمي يجمع ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير وليس تنظيمات أو فصائل".وردا على سؤال، قال الشلالدة، إن "قوات التواجد الدولي مرجعيتها الولايات المتحدة، لذلك لا بد من إعادة القضية الفلسطينية إلى أصلها وجذورها التاريخية وهو القانون الدولي، الذي يحكم العلاقة ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتل، وليست الإرادة الدولية من قبل الولايات المتحدة أو الكنيست الإسرائيلي".وأكد الشلالدة أن "تسليم السلاح مشكلة دولية، ولا يمكن لأي دولة أن تقبل، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، بنزع سلاح المقاومة لأنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال".ضيف "سبوتنيك"، شدد على أن "نتنياهو مجرم حرب في إطار الجنائية الدولية وهناك مذكرة توقيف بحقه ومتورط في قضايا فساد داخل إسرائيل، وبالتالي طلب العفو عنه من قبل ترامب تدخل في الشؤون الداخلية".

