وزير العدل الفلسطيني السابق: اتفاق وقف إطلاق النار كرس الانقسام من جديد وهذا ما يرفضه الفلسطينيون

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:01 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الشلالدة أن "المسألة الجوهرية ليست مساعدات إنسانية، بل متعلقة بمبدأ حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل دون أي تقسيمات جديدة، لأن هذا طعن في الولاية القانونية لدولة لفلسطين"، معتبرًا أن "الاتفاق كرس الانقسام من جديد، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون".وعن إمكانية الانتقال الى المرحلة الثانية من الاتفاق، أشار الشلالدة إلى أنه "لا حسم أو ضغط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل"، مضيفًا: "هناك إغلاق لمعبر رفح وعدم وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع".واعتبر وزير العدل الفلسطيني السابق أنه "يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية لكن هناك صعوبات ستواجه هذه المبادرة من قبل الرئيس الأمريكي وهي عدم التمثيل الفلسطيني في هذا الاتفاق"، مضيفًا: "هناك إطار رسمي يجمع ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير وليس تنظيمات أو فصائل".وردا على سؤال، قال الشلالدة، إن "قوات التواجد الدولي مرجعيتها الولايات المتحدة، لذلك لا بد من إعادة القضية الفلسطينية إلى أصلها وجذورها التاريخية وهو القانون الدولي، الذي يحكم العلاقة ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتل، وليست الإرادة الدولية من قبل الولايات المتحدة أو الكنيست الإسرائيلي".وأكد الشلالدة أن "تسليم السلاح مشكلة دولية، ولا يمكن لأي دولة أن تقبل، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، بنزع سلاح المقاومة لأنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال".ضيف "سبوتنيك"، شدد على أن "نتنياهو مجرم حرب في إطار الجنائية الدولية وهناك مذكرة توقيف بحقه ومتورط في قضايا فساد داخل إسرائيل، وبالتالي طلب العفو عنه من قبل ترامب تدخل في الشؤون الداخلية".
وزير العدل الفلسطيني السابق: اتفاق وقف إطلاق النار كرس الانقسام من جديد وهذا ما يرفضه الفلسطينيون

حصري
تطرق وزير العدل الفلسطيني السابق، من رام الله، الدكتور محمد الشلالدة، إلى مسألة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قائلًا إن "إسرائيل لا زالت ترتكب الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، أكد الشلالدة أن "المسألة الجوهرية ليست مساعدات إنسانية، بل متعلقة بمبدأ حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل دون أي تقسيمات جديدة، لأن هذا طعن في الولاية القانونية لدولة لفلسطين"، معتبرًا أن "الاتفاق كرس الانقسام من جديد، وهذا ما يرفضه الفلسطينيون".
وعن إمكانية الانتقال الى المرحلة الثانية من الاتفاق، أشار الشلالدة إلى أنه "لا حسم أو ضغط من قبل الولايات المتحدة على إسرائيل"، مضيفًا: "هناك إغلاق لمعبر رفح وعدم وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع".
واعتبر وزير العدل الفلسطيني السابق أنه "يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية لكن هناك صعوبات ستواجه هذه المبادرة من قبل الرئيس الأمريكي وهي عدم التمثيل الفلسطيني في هذا الاتفاق"، مضيفًا: "هناك إطار رسمي يجمع ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وهي منظمة التحرير وليس تنظيمات أو فصائل".

وتابع: "لا يمكن أن يكون هناك إطارا جامعا في قطاع غزة بدون إدارة فلسطينية، إدارة تكنوقراط مرجعيتها السلطة الوطنية ومن قبل وزير تابع للسلطة الوطنية"، مشددًا أنه "لا يجوز إدارة غزة من قبل وصاية أو انتداب جديد للشعب الفلسطيني، الذي له أحقية إدارة شؤونه الداخلية".

وردا على سؤال، قال الشلالدة، إن "قوات التواجد الدولي مرجعيتها الولايات المتحدة، لذلك لا بد من إعادة القضية الفلسطينية إلى أصلها وجذورها التاريخية وهو القانون الدولي، الذي يحكم العلاقة ما بين السلطة القائمة بالاحتلال والشعب المحتل، وليست الإرادة الدولية من قبل الولايات المتحدة أو الكنيست الإسرائيلي".
وأكد الشلالدة أن "تسليم السلاح مشكلة دولية، ولا يمكن لأي دولة أن تقبل، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، بنزع سلاح المقاومة لأنه من حق الشعب الفلسطيني مقاومة الاحتلال".

وإذ لفت إلى أن "هناك تحفظات على توني بلير، من قبل الدول العربية والإسلامية"، قال وزير العدل الفلسطيني السابق إن "القضية ليست مرتبطة باشخاص بل بمبدأ، لأن من يحكم و يدير قطاع غزة في اليوم التالي هم أشخاص خارج الشرعية الفلسطينية".

ضيف "سبوتنيك"، شدد على أن "نتنياهو مجرم حرب في إطار الجنائية الدولية وهناك مذكرة توقيف بحقه ومتورط في قضايا فساد داخل إسرائيل، وبالتالي طلب العفو عنه من قبل ترامب تدخل في الشؤون الداخلية".
