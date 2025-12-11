https://sarabic.ae/20251211/إصابة-مدني-واحد-في-قصف-أوكراني-على-دونيتسك-1108035204.html
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/02/1105537639_0:219:2863:1829_1920x0_80_0_0_cb280a3575d9ab12a0a7e676a44c50f9.jpg
وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية واقعتين قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها واحدة على محور غورلوفكا... وأخرى على محور كراسنوارميسك."وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه مقذوفان، وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعتين قصف.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
إصابة مدني واحد في قصف أوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، فجر اليوم الخميس، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية.
وجاء في بيان إدارة الرئيس وحكومة الجمهورية المعنية بتوثيق جرائم الحرب الأوكرانية على "تلغرام"، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت الممثلية واقعتين قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية... منها واحدة على محور غورلوفكا
... وأخرى على محور كراسنوارميسك."
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه مقذوفان، وبحسب إدارة حكومة الجمهورية، وردت معلومات عن إصابة مدني واحد.
يذكر في اليوم السابق، أنه تم تسجيل واقعتين قصف.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة
، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.