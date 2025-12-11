عربي
إيران ترد على منع أمريكا 3 من دبلوماسييها من العمل في نيويورك
إيران ترد على منع أمريكا 3 من دبلوماسييها من العمل في نيويورك
إيران ترد على منع أمريكا 3 من دبلوماسييها من العمل في نيويورك
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، قرار صادر عن الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى منع 3 من موظفي البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك من مواصلة... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
واعتبرت الوزارة تشديد القيود على البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، انتهاكا للحقوق القانونية لإيران، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل بشكل جدي لمنع هذه الانتهاكات. وأشارت في بيان لها إلى أن "فرض قيود واسعة على إقامة وتحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية وعمليات الشراء اليومية، يعد من الضغوط والمضايقات المصممة لإعاقة الأداء الطبيعي والقانوني للبعثة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية. ووصف البيان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع استمرار أنشطة ثلاثة من موظفي البعثة الإيرانية بأنه "ذروة تجاوزات أمريكا للقانون وانتهاك لالتزاماتها كدولة مضيفة"، مؤكدا أن هذه الخطوة تثير التساؤلات حول أهلية الحكومة الأمريكية لاستضافة الأمم المتحدة. ولم يحدد البيان تاريخ تشديد القيود، لكن في سبتمبر/ أيلول 2025، فرضت أمريكا قيودا صارمة على الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ قيدت حركتهم ومنعتهم من دخول متاجر الجملة وشراء السلع الفاخرة. وقبل قيود سبتمبر، كان يُسمح لأعضاء الوفد الإيراني بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، ومطار جون إف كينيدي الدولي.وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، بعد أن انخرط البلدان في 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، والتي انتهت بحرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران، قصفت خلالها إسرائيل وأمريكا مواقع نووية إيرانية.
© Sputnik . Sipoالخارجية الإيرانية
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، قرار صادر عن الولايات المتحدة، والذي يهدف إلى منع 3 من موظفي البعثة الدبلوماسية الإيرانية في نيويورك من مواصلة مهامهم.
واعتبرت الوزارة تشديد القيود على البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، انتهاكا للحقوق القانونية لإيران، ودعت الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى التدخل بشكل جدي لمنع هذه الانتهاكات.
وأشارت في بيان لها إلى أن "فرض قيود واسعة على إقامة وتحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، وتشديد القيود على حساباتهم المصرفية وعمليات الشراء اليومية، يعد من الضغوط والمضايقات المصممة لإعاقة الأداء الطبيعي والقانوني للبعثة الإيرانية"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
مطار جون كينيدي، مدينة نيويورك الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2025
إيران ترد على حظر أمريكا لها ضمن 19 دولة من دخول أراضيها
1 ديسمبر, 11:58 GMT
ووصف البيان قرار وزارة الخارجية الأمريكية بمنع استمرار أنشطة ثلاثة من موظفي البعثة الإيرانية بأنه "ذروة تجاوزات أمريكا للقانون وانتهاك لالتزاماتها كدولة مضيفة"، مؤكدا أن هذه الخطوة تثير التساؤلات حول أهلية الحكومة الأمريكية لاستضافة الأمم المتحدة.
ولم يحدد البيان تاريخ تشديد القيود، لكن في سبتمبر/ أيلول 2025، فرضت أمريكا قيودا صارمة على الوفد الإيراني المشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ قيدت حركتهم ومنعتهم من دخول متاجر الجملة وشراء السلع الفاخرة.
سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
إيران: الصمت لا يمحو الإبادة وعلى العالم مواجهة الجرائم في غزة
أمس, 06:47 GMT
وقبل قيود سبتمبر، كان يُسمح لأعضاء الوفد الإيراني بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة، والبعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، ومقر إقامة السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، ومطار جون إف كينيدي الدولي.
وتصاعدت حدة التوتر بين طهران وواشنطن، بعد أن انخرط البلدان في 5 جولات من المفاوضات النووية غير المباشرة، والتي انتهت بحرب جوية استمرت 12 يوما في يونيو/ حزيران، قصفت خلالها إسرائيل وأمريكا مواقع نووية إيرانية.
