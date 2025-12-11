https://sarabic.ae/20251211/خبيرة-عسكرية-أمريكية-كان-لبايدن-شركاء-من-رجال-الأعمال-الأوكرانيين-الذين-أثروا-بعائلته-1108058102.html

خبيرة عسكرية أمريكية: كان لبايدن شركاء من رجال الأعمال الأوكرانيين الذين أثروا بعائلته

خبيرة عسكرية أمريكية: كان لبايدن شركاء من رجال الأعمال الأوكرانيين الذين أثروا بعائلته

سبوتنيك عربي

علقت كارين كوياتكوفسكي، المقدم المتقاعد من سلاح الجو الأمريكي، والمحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية على تصريح كيريل دميترييف (الممثل الخاص للرئيس الروسي... 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T15:11+0000

2025-12-11T15:11+0000

2025-12-11T15:11+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار روسيا

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg

وفي تصريح لها لـ "وكالة سبوتنيك"، حول ماإذا كانت إدارة بايدن قد أدركت أن انسحاب أوكرانيا من مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو كان من شأنه أن يمنع نشوب حرب شاملة، أجابت قائلة: "كانت إدارة بايدن، كغيرها من الإدارات السابقة، تُبقي القادة العسكريين على مسافة منها، وتعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الأشخاص الذين تعرفهم أو تثق بهم".وحول رأيها عن اعتقاد فريق بايدن الواضح بأن الجيش الأوكراني قادر على تحقيق نتائج اعتبرها العديد من الخبراء - بمن فيهم خبراء في الإدارة السابقة - غير واقعية، أجابت: "يرتبط هذا بالإجابة السابقة، فمستوى وكفاءة الأشخاص الذين يقدمون المشورة لصناع القرار غير مؤهلين، ولم يتردد بايدن نفسه قط في خوض حرب دون أن يتمنى أن يموت فيها آخرون، كما يشهد سجله في مجلس الشيوخ". وفي سؤال عن سبب توصل إدارة ترامب إلى تقييم مختلف جذريًا، وأكثر دقة في نهاية المطاف، لفرص أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو وقدراتها العسكرية مقارنةً بفريق بايدن، علّقت قائلة: "السبب الأول هو أن ترامب قام بإقصاء العديد من الأصوات المحافظة الجديدة من البيت الأبيض. تركت تجربته في ولايته الأولى معهم أثراً واضحاً، وهو يستمع إلى الجمهوريين من الأجيال الشابة الذين يفهمون ماهية المحافظة الجديدة ويرفضونها، مثل جيه دي فانس وتولسي غابارد". واختتمت: "وكما يجمع ترامب بياناته من الرأي العام (وهكذا انتُخب مرتين)، وقد كان الأمريكيون أسرع في فهم الأرقام والخسائر في أوكرانيا من عاصمتنا المتعجرفة".

https://sarabic.ae/20251211/دميترييف-يشارك-فيديو-يكشف-تورط-إدارة-بايدن-بإشعال-فتيل-أزمة-أوكرانيا-1108038201.html

https://sarabic.ae/20251211/خبير-أمني-إدارة-بايدن-أشعلت-الأزمة-في-أوكرانيا-لاستنزاف-روسيا-وترامب-يعمل-على-تقارب-مع-موسكو-1108045410.html

https://sarabic.ae/20251210/إعلام-ترامب-يناقش-خطة-السلام-في-أوكرانيا-مع-القادة-الأوروبيين-1108033580.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا