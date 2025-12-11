https://sarabic.ae/20251211/خبيرة-عسكرية-أمريكية-كان-لبايدن-شركاء-من-رجال-الأعمال-الأوكرانيين-الذين-أثروا-بعائلته-1108058102.html
خبيرة عسكرية أمريكية: كان لبايدن شركاء من رجال الأعمال الأوكرانيين الذين أثروا بعائلته
خبيرة عسكرية أمريكية: كان لبايدن شركاء من رجال الأعمال الأوكرانيين الذين أثروا بعائلته
سبوتنيك عربي
علقت كارين كوياتكوفسكي، المقدم المتقاعد من سلاح الجو الأمريكي، والمحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية على تصريح كيريل دميترييف (الممثل الخاص للرئيس الروسي... 11.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-11T15:11+0000
2025-12-11T15:11+0000
2025-12-11T15:11+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_7dcf7bf0ac1784cfa2e3969b4d23d200.jpg
وفي تصريح لها لـ "وكالة سبوتنيك"، حول ماإذا كانت إدارة بايدن قد أدركت أن انسحاب أوكرانيا من مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو كان من شأنه أن يمنع نشوب حرب شاملة، أجابت قائلة: "كانت إدارة بايدن، كغيرها من الإدارات السابقة، تُبقي القادة العسكريين على مسافة منها، وتعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الأشخاص الذين تعرفهم أو تثق بهم".وحول رأيها عن اعتقاد فريق بايدن الواضح بأن الجيش الأوكراني قادر على تحقيق نتائج اعتبرها العديد من الخبراء - بمن فيهم خبراء في الإدارة السابقة - غير واقعية، أجابت: "يرتبط هذا بالإجابة السابقة، فمستوى وكفاءة الأشخاص الذين يقدمون المشورة لصناع القرار غير مؤهلين، ولم يتردد بايدن نفسه قط في خوض حرب دون أن يتمنى أن يموت فيها آخرون، كما يشهد سجله في مجلس الشيوخ". وفي سؤال عن سبب توصل إدارة ترامب إلى تقييم مختلف جذريًا، وأكثر دقة في نهاية المطاف، لفرص أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو وقدراتها العسكرية مقارنةً بفريق بايدن، علّقت قائلة: "السبب الأول هو أن ترامب قام بإقصاء العديد من الأصوات المحافظة الجديدة من البيت الأبيض. تركت تجربته في ولايته الأولى معهم أثراً واضحاً، وهو يستمع إلى الجمهوريين من الأجيال الشابة الذين يفهمون ماهية المحافظة الجديدة ويرفضونها، مثل جيه دي فانس وتولسي غابارد". واختتمت: "وكما يجمع ترامب بياناته من الرأي العام (وهكذا انتُخب مرتين)، وقد كان الأمريكيون أسرع في فهم الأرقام والخسائر في أوكرانيا من عاصمتنا المتعجرفة".
https://sarabic.ae/20251211/دميترييف-يشارك-فيديو-يكشف-تورط-إدارة-بايدن-بإشعال-فتيل-أزمة-أوكرانيا-1108038201.html
https://sarabic.ae/20251211/خبير-أمني-إدارة-بايدن-أشعلت-الأزمة-في-أوكرانيا-لاستنزاف-روسيا-وترامب-يعمل-على-تقارب-مع-موسكو-1108045410.html
https://sarabic.ae/20251210/إعلام-ترامب-يناقش-خطة-السلام-في-أوكرانيا-مع-القادة-الأوروبيين-1108033580.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/14/1073764534_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b31b22920510ebb9e947cc96fd554593.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا
خبيرة عسكرية أمريكية: كان لبايدن شركاء من رجال الأعمال الأوكرانيين الذين أثروا بعائلته
حصري
علقت كارين كوياتكوفسكي، المقدم المتقاعد من سلاح الجو الأمريكي، والمحللة السابقة في وزارة الدفاع الأمريكية على تصريح كيريل دميترييف (الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون مع الدول الأجنبية، ورئيس صندوق الاستثمارات)، حول أن "الدولة العميقة" خلال عهد بايدن كانت تعلم أن إعلان أوكرانيا "عدم نيتها الانضمام إلى حلف الناتو" كافٍ لمنع نشوب صراع.
وفي تصريح لها لـ "وكالة سبوتنيك"، حول ماإذا كانت إدارة بايدن قد أدركت أن انسحاب أوكرانيا من مساعيها للانضمام إلى حلف الناتو كان من شأنه أن يمنع نشوب حرب شاملة، أجابت قائلة: "كانت إدارة بايدن، كغيرها من الإدارات السابقة، تُبقي القادة العسكريين على مسافة منها، وتعتمد بشكل كبير على عدد قليل من الأشخاص الذين تعرفهم أو تثق بهم".
وأضافت كوياتكوفسكي: "غالباً ما يكون من تعرفهم وتثق بهم هم من يتفقون معها، ولذلك تفشل عملية صنع القرار في كل مرة في إشراك معارض قوي أو من يدافع عن وجهة نظر مخالفة. كما أن السلك الدبلوماسي لم يختبر الحرب بشكل متزايد، لذا ينظر إليه الكثيرون على أنه مجرد لعبة".
وتابعت: "أما الجيش نفسه، فلا يُنمي الحكمة الاستراتيجية لدى كبار ضباطه، وفي الحالات التي يوجد فيها خلاف حقيقي، كما رأينا مؤخراً مع الأدميرال هولسي، يتقاعد المعارضون بهدوء".
وحول رأيها عن اعتقاد فريق بايدن الواضح بأن الجيش الأوكراني قادر على تحقيق نتائج اعتبرها العديد من الخبراء - بمن فيهم خبراء في الإدارة السابقة - غير واقعية، أجابت: "يرتبط هذا بالإجابة السابقة، فمستوى وكفاءة الأشخاص الذين يقدمون المشورة لصناع القرار غير مؤهلين، ولم يتردد بايدن نفسه قط في خوض حرب دون أن يتمنى أن يموت فيها آخرون، كما يشهد سجله في مجلس الشيوخ".
وأضافت: "كانت هناك شبكة قوية من المحافظين الجدد في وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي. وكان لبايدن نفسه العديد من شركاء الأعمال الأوكرانيين الذين أثروا عائلته وأصدقاءه. لذا، فإن الاعتقاد بأن أوكرانيا شريك للولايات المتحدة وأنها تمتلك جيشًا قويًا كان نتيجة تفكير جماعي، ربما غذته صداقات شخصية وازدراء المحافظين الجدد لروسيا".
وفي سؤال عن سبب توصل إدارة ترامب إلى تقييم مختلف جذريًا، وأكثر دقة في نهاية المطاف، لفرص أوكرانيا في الانضمام إلى حلف الناتو وقدراتها العسكرية مقارنةً بفريق بايدن، علّقت قائلة: "السبب الأول هو أن ترامب قام بإقصاء العديد من الأصوات المحافظة الجديدة من البيت الأبيض. تركت تجربته في ولايته الأولى معهم أثراً واضحاً، وهو يستمع إلى الجمهوريين من الأجيال الشابة الذين يفهمون ماهية المحافظة الجديدة ويرفضونها، مثل جيه دي فانس وتولسي غابارد".
وتابعت: "السبب الثاني أن ترامب لاعبٌ ماهر لا يرضى بالخسارة، وقد تطلّب منه هذا طوال حياته البحث عن معلومات أدق واستخدامها لتحديد المخاطر التي يجب خوضها والشركات الخاسرة التي يجب تصفيتها وبيعها. مع ذلك، وخلال الأشهر الستة الأولى من ولايته الثانية، ظلّ ترامب يردد الخطاب الأوكراني".
واختتمت: "وكما يجمع ترامب بياناته من الرأي العام (وهكذا انتُخب مرتين)، وقد كان الأمريكيون أسرع في فهم الأرقام والخسائر في أوكرانيا من عاصمتنا المتعجرفة".