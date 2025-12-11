https://sarabic.ae/20251211/دميترييف-يشارك-فيديو-يكشف-تورط-إدارة-بايدن-بإشعال-فتيل-أزمة-أوكرانيا-1108038201.html

دميترييف يشارك فيديو يكشف تورط إدارة بايدن بإشعال فتيل أزمة أوكرانيا

دميترييف يشارك فيديو يكشف تورط إدارة بايدن بإشعال فتيل أزمة أوكرانيا

كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن فضيحة لإدارة بايدن،... 11.12.2025

وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نفذت "كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب.وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت (أماندا) سلوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي":وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/ آب، إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".وتراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني

