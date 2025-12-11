عربي
لافروف: روسيا تسعى لسلام مستدام بينما أوروبا تريد "استراحة" لتعزيز قوات كييف
دميترييف يشارك فيديو يكشف تورط إدارة بايدن بإشعال فتيل أزمة أوكرانيا
دميترييف يشارك فيديو يكشف تورط إدارة بايدن بإشعال فتيل أزمة أوكرانيا
سبوتنيك عربي
وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نفذت "كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب.وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت (أماندا) سلوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي":وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/ آب، إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".وتراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني
تابعنا عبر
كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، والممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، عن فضيحة لإدارة بايدن، التي سمحت عمدا بتفجر الأزمة الأوكرانية.
وكتب دميترييف على موقع "إكس"، اليوم الخميس: "خبر صادم: الدولة العميقة في عهد بايدن هي من أشعلت حربا كان يمكن تجنبها في أوكرانيا"، مرفقًا المنشور بفيديو لمكالمة هاتفية نفذت "كـ"مقلب"، لأحد أعمدة إدارة ترامب.
وأضاف: "في مكالمة هاتفية مزيفة (مقلب)، اعترفت (أماندا) سلوت، مسؤولة الشؤون الأوروبية في إدارة بايدن، بما يلي":
1.
كانت الولايات المتحدة تعلم أن مجرد بيانٍ من أوكرانيا يرفض الانضمام إلى الناتو كفيل بمنع الحرب.
2.
عرقلت الولايات المتحدة هذا البيان لتجنّب "مكافأة" روسيا، وراهنت على استعادة أوكرانيا لأراضيها بالقوة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
الكرملين: روسيا والولايات المتحدة تعملان على أن يكون اللقاء المقبل بين بوتين وترامب مثمرا
8 ديسمبر, 18:59 GMT
وحمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 1 أغسطس/ آب، إدارة الرئيس السابق جو بايدن، مسؤولية استمرار النزاع في أوكرانيا، مؤكدا أن هذه الحرب "حرب بايدن وليست حربه".
وتراجع دعم واشنطن لنظام كييف بشكل ملحوظ في عهد ترامب، بعد أن كان واسع النطاق في عهد بايدن.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
إعلام: واشنطن تريد من كييف الموافقة على "تبادل الأراضي" كجزء من تسوية الصراع الأوكراني
