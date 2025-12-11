علماء روس يطورون نوعا جديدا من البلاستيك المقاوم للحرائق

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: موازين القوى المائلة تفسر صبر دمشق.. والضربات الإسرائيلية على سوريا تشن يوميا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني: الحكومة الشرعية لديها خيارات كثيرة لمواجهة التحركات العسكرية لـ " المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:03 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:10 GMT
20 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
مشروع الطاقة النووية مفتاح لتلبية احتياجات إثيوبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
17:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
17:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
سبوتنيك عربي
مجتمع
علماء روس يطورون نوعا جديدا من البلاستيك المقاوم للحرائق
علماء روس يطورون نوعا جديدا من البلاستيك المقاوم للحرائق
سبوتنيك عربي
تمكن باحثون من جامعة فولغوغراد التقنية، في روسيا من تطوير مادة مركبة جديدة تتميز بقدرة عالية على مقاومة الاشتعال، بفضل إضافة كيميائية مبتكرة تجمع بين ثلاثة...
ويقلّل الابتكار الجديد قابلية المواد المركّبة للاحتراق بنحو خمسة أضعاف، مع الحفاظ على معظم الخصائص الميكانيكية الأساسية.المواد المركبة، واسعة الاستخدام في البناء والطيران والإلكترونيات وصناعة السيارات، تعتمد عادةً على راتنجات الإيبوكسي المعروفة بخفتها وقوتها، إلا أنها تعاني من ضعف كبير في مقاومة النار بسبب محتواها العالي من المواد العضوية. وهنا يأتي الابتكار الجديد، بحسب ما أوضح الدكتور سيرغي بوريسوف من قسم "كيمياء وتكنولوجيا معالجة الإلاستومرات" في جامعة فولغوغراد التقنية.الإضافة المبتكرة تعتمد على مزيج من أملاح النحاس والأمونيوم المذابة في حمض الفوسفور. هذا المزيج يؤدي إلى تأثير "مطفأة حريق ثلاثي" يعمل عبر:كما يوضح الفريق أن المادة الجديدة لا تعمل كمجرد "حشو" ميكانيكي، بل تتفاعل كيميائياً مع الراتنج لتشكيل بنية بلورية جديدة داخل البوليمر، ما يعزز فعاليتها حتى بتركيزات منخفضة.ويخطط علماء الجامعة لمواصلة دراسة إسهام كل من المكونات الثلاثة في عملية تثبيط اللهب، إضافة إلى تقييم متانة المادة واستقرارها في ظروف الرطوبة العالية، وذلك تمهيداً لإمكانية اعتمادها في الصناعات التي تتطلب أعلى معايير السلامة.روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
تمكن باحثون من جامعة فولغوغراد التقنية، في روسيا من تطوير مادة مركبة جديدة تتميز بقدرة عالية على مقاومة الاشتعال، بفضل إضافة كيميائية مبتكرة تجمع بين ثلاثة آليات مختلفة لإطفاء الحريق.
ويقلّل الابتكار الجديد قابلية المواد المركّبة للاحتراق بنحو خمسة أضعاف، مع الحفاظ على معظم الخصائص الميكانيكية الأساسية.
المواد المركبة، واسعة الاستخدام في البناء والطيران والإلكترونيات وصناعة السيارات، تعتمد عادةً على راتنجات الإيبوكسي المعروفة بخفتها وقوتها، إلا أنها تعاني من ضعف كبير في مقاومة النار بسبب محتواها العالي من المواد العضوية. وهنا يأتي الابتكار الجديد، بحسب ما أوضح الدكتور سيرغي بوريسوف من قسم "كيمياء وتكنولوجيا معالجة الإلاستومرات" في جامعة فولغوغراد التقنية.
الإضافة المبتكرة تعتمد على مزيج من أملاح النحاس والأمونيوم المذابة في حمض الفوسفور. هذا المزيج يؤدي إلى تأثير "مطفأة حريق ثلاثي" يعمل عبر:
النحاس: يثبط اللهب عبر آلية تحفيزية.
الفوسفور: يكوّن طبقة كربونية واقية تعزل النار.
النيتروجين: يطلق غازات غير قابلة للاشتعال تحدّ من انتشار اللهب.
علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
علماء روس يبتكرون طريقة تحول بقايا إطارات السيارات المستعملة خرسانات صلبة
12:04 GMT
ويؤدي هذا التآزر الكيميائي إلى انخفاض كبير في قابلية الاحتراق عند إضافة ما يقارب 8% فقط من المادة إلى المركّب، دون التأثير سلباً على قوة المادة. بل يؤكد الباحثون أن الإضافة الجديدة تحسّن لزوجة الراتنج وتجعل معالجته أسهل، على عكس العديد من المواد المضافة التقليدية التي تعيق تدفقه.
كما يوضح الفريق أن المادة الجديدة لا تعمل كمجرد "حشو" ميكانيكي، بل تتفاعل كيميائياً مع الراتنج لتشكيل بنية بلورية جديدة داخل البوليمر، ما يعزز فعاليتها حتى بتركيزات منخفضة.
ويخطط علماء الجامعة لمواصلة دراسة إسهام كل من المكونات الثلاثة في عملية تثبيط اللهب، إضافة إلى تقييم متانة المادة واستقرارها في ظروف الرطوبة العالية، وذلك تمهيداً لإمكانية اعتمادها في الصناعات التي تتطلب أعلى معايير السلامة.
روسيا تسجل دواء مبتكرا لعلاج سرطان الرئة
