علماء روس يطورون نوعا جديدا من البلاستيك المقاوم للحرائق
تمكن باحثون من جامعة فولغوغراد التقنية، في روسيا من تطوير مادة مركبة جديدة تتميز بقدرة عالية على مقاومة الاشتعال، بفضل إضافة كيميائية مبتكرة تجمع بين ثلاثة
ويقلّل الابتكار الجديد قابلية المواد المركّبة للاحتراق بنحو خمسة أضعاف، مع الحفاظ على معظم الخصائص الميكانيكية الأساسية.المواد المركبة، واسعة الاستخدام في البناء والطيران والإلكترونيات وصناعة السيارات، تعتمد عادةً على راتنجات الإيبوكسي المعروفة بخفتها وقوتها، إلا أنها تعاني من ضعف كبير في مقاومة النار بسبب محتواها العالي من المواد العضوية. وهنا يأتي الابتكار الجديد، بحسب ما أوضح الدكتور سيرغي بوريسوف من قسم "كيمياء وتكنولوجيا معالجة الإلاستومرات" في جامعة فولغوغراد التقنية.الإضافة المبتكرة تعتمد على مزيج من أملاح النحاس والأمونيوم المذابة في حمض الفوسفور. هذا المزيج يؤدي إلى تأثير "مطفأة حريق ثلاثي" يعمل عبر:كما يوضح الفريق أن المادة الجديدة لا تعمل كمجرد "حشو" ميكانيكي، بل تتفاعل كيميائياً مع الراتنج لتشكيل بنية بلورية جديدة داخل البوليمر، ما يعزز فعاليتها حتى بتركيزات منخفضة.ويخطط علماء الجامعة لمواصلة دراسة إسهام كل من المكونات الثلاثة في عملية تثبيط اللهب، إضافة إلى تقييم متانة المادة واستقرارها في ظروف الرطوبة العالية، وذلك تمهيداً لإمكانية اعتمادها في الصناعات التي تتطلب أعلى معايير السلامة.
تمكن باحثون من جامعة فولغوغراد التقنية، في روسيا من تطوير مادة مركبة جديدة تتميز بقدرة عالية على مقاومة الاشتعال، بفضل إضافة كيميائية مبتكرة تجمع بين ثلاثة آليات مختلفة لإطفاء الحريق.
ويقلّل الابتكار الجديد قابلية المواد المركّبة للاحتراق بنحو خمسة أضعاف، مع الحفاظ على معظم الخصائص الميكانيكية الأساسية.
المواد المركبة، واسعة الاستخدام في البناء والطيران والإلكترونيات وصناعة السيارات، تعتمد عادةً على راتنجات الإيبوكسي المعروفة بخفتها وقوتها، إلا أنها تعاني من ضعف كبير في مقاومة النار بسبب محتواها العالي من المواد العضوية. وهنا يأتي الابتكار الجديد، بحسب ما أوضح الدكتور سيرغي بوريسوف من قسم "كيمياء وتكنولوجيا معالجة الإلاستومرات" في جامعة فولغوغراد التقنية.
الإضافة المبتكرة تعتمد على مزيج من أملاح النحاس والأمونيوم المذابة في حمض الفوسفور. هذا المزيج يؤدي إلى تأثير "مطفأة حريق ثلاثي" يعمل عبر:
النحاس
: يثبط اللهب عبر آلية تحفيزية.
الفوسفور
: يكوّن طبقة كربونية واقية تعزل النار.
النيتروجين
: يطلق غازات غير قابلة للاشتعال تحدّ من انتشار اللهب.
ويؤدي هذا التآزر الكيميائي إلى انخفاض كبير في قابلية الاحتراق عند إضافة ما يقارب 8% فقط من المادة إلى المركّب، دون التأثير سلباً على قوة المادة. بل يؤكد الباحثون أن الإضافة الجديدة تحسّن لزوجة الراتنج وتجعل معالجته أسهل، على عكس العديد من المواد المضافة التقليدية التي تعيق تدفقه.
كما يوضح الفريق أن المادة الجديدة لا تعمل كمجرد "حشو" ميكانيكي، بل تتفاعل كيميائياً مع الراتنج لتشكيل بنية بلورية جديدة داخل البوليمر، ما يعزز فعاليتها حتى بتركيزات منخفضة.
ويخطط علماء الجامعة لمواصلة دراسة إسهام كل من المكونات الثلاثة في عملية تثبيط اللهب، إضافة إلى تقييم متانة المادة واستقرارها في ظروف الرطوبة العالية، وذلك تمهيداً لإمكانية اعتمادها في الصناعات التي تتطلب أعلى معايير السلامة.