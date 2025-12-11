https://sarabic.ae/20251211/فنزويلا-تتهم-أمريكا-بارتكاب-سرقة-سافرة-بعد-احتجاز-ناقلة-نفط-في-البحر-الكاريبي-1108036711.html

فنزويلا تتهم أمريكا بارتكاب "سرقة سافرة" بعد احتجاز ناقلة نفط في البحر الكاريبي

فنزويلا تتهم أمريكا بارتكاب "سرقة سافرة" بعد احتجاز ناقلة نفط في البحر الكاريبي

اتهمت الحكومة الفنزويلية، في بيان، الولايات المتحدة بارتكاب "سرقة سافرة" بعد أن احتجزت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا.

وقالت الحكومة إنها "ستدافع عن سيادتها ومواردها الطبيعية وكرامتها الوطنية بتصميم مطلق"، وأنها ستندد باحتجاز الناقلة أمام الهيئات الدولية.كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد، أمس الأربعاء، أن بلاده استولت على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا، وهي أكبر ناقلة نفط يتم الاستيلاء عليها على الإطلاق.وقال الرئيس الأمريكي: "لقد استولينا للتو على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا. ناقلة ضخمة، ضخمة جدا، إنها في الواقع الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري. سترون ذلك لاحقا".وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشنّ عمليات برية ضد تجار المخدرات في أمريكا اللاتينية، حيث قال في تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا: "الآن سنفعل ذلك على الأرض، لأنه أسهل على الأرض. وهو(الاتجار بالمخدرات) أكثر انتشارًا هناك".وقال ترامب إن "الأهداف التي يتم تدميرها في البحر، تنقذ حياة 25 ألف شخص كانوا سيموتون لولا ذلك، بسبب الجرعات الزائدة".وتبرر الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بـ"محاربة تهريب المخدرات"، وفي شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، استخدمت واشنطن قواتها المسلحة مرارًا وتكرارًا لتدمير قوارب يزعم أنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.وفي 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب ترامب عن رأيه بأن "أيام نيكولاس مادورو كزعيم لفنزويلا، باتت معدودة"، مؤكدًا في الوقت ذاته أن "الولايات المتحدة لا تعتزم شنّ حرب على فنزويلا".من جانبها، اعتبرت كاراكاس هذه الإجراءات "استفزازًا يهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وانتهاكًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بوضع منطقة البحر الكاريبي كمنطقة منزوعة السلاح وخالية من الأسلحة النووية".

